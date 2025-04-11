Состоялся первый полёт опытного экземпляра истребителя МиГ-29.

6 октября 1977 года состоялся первый полёт опытного экземпляра истребителя МиГ-29.

Проектирование будущего МиГ-29 началось в конце 1960-х годов в рамках программы создания в СССР лёгкого фронтового истребителя нового поколения. Первый полет прототипа состоялся 6 октября 1977 года, но серийное производство МиГ-29 началось только в 1982 году.

Несмотря на то, что с момента первого полета опытного образца истребителя МиГ-29 прошло уже почти 50 лет, боевая машина по-прежнему востребована. На сегодняшний день было создано свыше 1600 легких истребителей МиГ-29, которые состоят на вооружении ВВС России и ещё 25 государств мира.