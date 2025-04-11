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Состоялся первый полёт опытного экземпляра истребителя МиГ-29.
6 октября 1977 года состоялся первый полёт опытного экземпляра истребителя МиГ-29.
Проектирование будущего МиГ-29 началось в конце 1960-х годов в рамках программы создания в СССР лёгкого фронтового истребителя нового поколения. Первый полет прототипа состоялся 6 октября 1977 года, но серийное производство МиГ-29 началось только в 1982 году.
Несмотря на то, что с момента первого полета опытного образца истребителя МиГ-29 прошло уже почти 50 лет, боевая машина по-прежнему востребована. На сегодняшний день было создано свыше 1600 легких истребителей МиГ-29, которые состоят на вооружении ВВС России и ещё 25 государств мира.
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Другие события в этот день
В Москву торжественно въехал 17-летний Пётр Алексеевич Романов.
6 октября 1689 года в Москву торжественно въехал 17-летний Пётр Алексеевич Романов. Старший брат Иоанн передал ему всю полноту власти, хотя оставался номинальным соправителем вплоть до своей смерти в 1696 году. Считается, что с этого дня началось единоличное правление Петра I, которое продлилось 36 лет. Реформы и завоевания Петра сделали Россию одной из ведущих военных и промышленных держав Европы. Первый император создал в России новую культурную среду, изменил экономику, государственное устройство, бытовой уклад, питание, моду и даже досуг.
6 октября∙1689 год
Экипаж танка Т-34 лейтенанта Кукаркина в одном бою уничтожил 16 вражеских танков.
6 октября 1941 года экипаж танка Т-34 лейтенанта Кукаркина в одном бою уничтожил 16 вражеских танков. У села Первый Воин, неподалеку от Мценска, немецкие танки имели превосходство в бою, но неожиданно для них туда подошли четыре Т-34. Несмотря на преимущество противника, взвод Кукаркина уничтожил 16 вражеских бронированных машин. Этот и другие подвиги советских танкистов привели к отступлению всей бронетанковой дивизии врага, которая должна была захватить Тулу. К сожалению, о том, как сложилась дальнейшая судьба лейтенанта Кукаркина, ничего не известно.
6 октября∙1941 год
Штаб-лекарь Лефортовского госпиталя Иван Кашинский стал первым русским воздухоплавателем, совершив полет над Москвой на аэростате.
6 октября 1805 года штаб-лекарь Лефортовского госпиталя Иван Кашинский стал первым русским воздухоплавателем, совершив полет над Москвой на аэростате. Кашинский пролетел над «Нескучным садом» на аэростате, созданном по его собственному проекту. За просмотр полета он взимал плату в 5 рублей, а позже устраивал демонстрацию своего шара в большом зале Петровского театра. До этого полета в российское небо успешно поднимались лишь иностранцы. По свидетельствам специалистов, аэростат Кашинского был ничуть не хуже иностранных моделей и не отставал от них технически.
6 октября∙1805 год