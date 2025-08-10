Состоялась премьера Шестой симфонии Сергея Прокофьева

11 сентября 1952 года состоялась премьера Шестой симфонии Сергея Прокофьева.

Работа над ней продолжалась с весны 1945 года, тайком от врачей, запретивших Прокофьеву работу после приступа болезни. Премьера прошла в Ленинградcкой государственной филармонии.

Симфония является элегией жертвам Второй мировой войны. Критики отмечают, что в ней эпос уступает место лирике, но музыка привлекает глубокой искренностью и благородством.