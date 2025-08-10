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Состоялась премьера Шестой симфонии Сергея Прокофьева
11 сентября 1952 года состоялась премьера Шестой симфонии Сергея Прокофьева.
Работа над ней продолжалась с весны 1945 года, тайком от врачей, запретивших Прокофьеву работу после приступа болезни. Премьера прошла в Ленинградcкой государственной филармонии.
Симфония является элегией жертвам Второй мировой войны. Критики отмечают, что в ней эпос уступает место лирике, но музыка привлекает глубокой искренностью и благородством.
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11 сентября 1834 года произошло открытие Александровской колонны в Петербурге – монумент победы в Отечественной войне 1812. Она держится только за счет точного расчета и своего веса (более 600 т). Это самая высокая в мире триумфальная колонна (47,5 м)
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Безоговорочной победой сборной СССР завершилась XVII Олимпиада в Риме
11 сентября 1960 года безоговорочной победой сборной СССР завершилась XVII Олимпиада в Риме. Наши спортсмены завоевали 43 золотых медали (у «пришедших к финишу» вторыми американцев было 34). А всего наша команда привезла из Рима 103 олимпийские награды!
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