Российские глубоководные аппараты «Мир» впервые достигли дна Северного Ледовитого океана на Северном полюсе

2 августа 2007 года российские глубоководные аппараты «Мир» впервые достигли дна Северного Ледовитого океана на Северном полюсе

Батискафы «Мир-1» и «Мир-2» с экипажами на борту погрузились на глубину 4 261 метра, где даже установили Государственный флаг России. Там же была размещена капсула с посланием будущим поколениям. Впервые в истории были взяты образцы грунта со дна Северного Ледовитого океана.

Погружение стало частью научной программы экспедиции «Арктика-2007», которая началась еще в апреле. Экипажами также было доказано, что хребет Ломоносова, в районе которого находится около 25% мировых запасов углеводородов, является продолжением Сибирской континентальной платформы.