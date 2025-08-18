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Российские глубоководные аппараты «Мир» впервые достигли дна Северного Ледовитого океана на Северном полюсе
2 августа 2007 года российские глубоководные аппараты «Мир» впервые достигли дна Северного Ледовитого океана на Северном полюсе
Батискафы «Мир-1» и «Мир-2» с экипажами на борту погрузились на глубину 4 261 метра, где даже установили Государственный флаг России. Там же была размещена капсула с посланием будущим поколениям. Впервые в истории были взяты образцы грунта со дна Северного Ледовитого океана.
Погружение стало частью научной программы экспедиции «Арктика-2007», которая началась еще в апреле. Экипажами также было доказано, что хребет Ломоносова, в районе которого находится около 25% мировых запасов углеводородов, является продолжением Сибирской континентальной платформы.
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2 августа∙1949 год