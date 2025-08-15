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Родился военный деятель, Маршал Советского Союза Кирилл Мерецков
7 июня 1897 года родился военный деятель, Маршал Советского Союза Кирилл Мерецков
Он принял непосредственное участие в советско-финской войне. Командовал 7-й армией, заслугами которой были взлом «линии Маннергейма» и взятие Выборга. За подвиги Мерецков был удостоен звания Героя Советского Союза.
Кириллу Афанасьевичу принадлежит огромная роль в обороне Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Войска под его командованием осуществили прорыв блокады осажденного города в 1943 году. В 1944-м он уже командовал Карельским фронтом, освобождая Карелию и Заполярье.
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Другие события в этот день
Рескрипт Екатерины II об устроении города и порта в Хаджибее
7 июня 1794 года вышел рескрипт Екатерины II об устроении города и порта в Хаджибее – основана Одесса
7 июня∙1794 год
Победой советских летчиков завершилось воздушное сражение над Кубанью
7 июня 1943 года победой советских летчиков завершилось воздушное сражение над Кубанью. С 17 апреля немцы потеряли 1100 самолетов
7 июня∙1943 год
Победа русских над турецкой армией в битве при Карасу на Дунае
7 июня 1773 года - победа русских над турецкой армией в битве при Карасу на Дунае. Наши потери убитыми – 52 человека, у турок – 1100. Румянцев – Екатерине II: «Неприятель там разбитый бежал и преследован к вящшему его вреду от наших войск»
7 июня∙1773 год
Освящение Храма Христа Спасителя в присутствии Александра III
7 июня 1883 года произошло освящение Храма Христа Спасителя в присутствии Александра III. Собор был воздвигнут как памятник русским солдатам, отдавшим свои жизни в Отечественной войне 1812 г.
7 июня∙1883 год
Вступил в силу Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации»
7 июня 2005 года вступил в силу Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» Он сменил закон «О языках народов РФ» и установил, что государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык. Субъекты страны получили право устанавливать дополнительно свои государственные языки. Законом также были установлены меры поддержки русского языка, соблюдение прав граждан и ответственность за неисполнение и нарушение законодательства. Все это защищает и развивает языковые культуры в нашей стране.
7 июня∙2005 год
Императрица Анна Иоанновна поручила архитектору Бартоломео Франческо Растрелли строительство нового Зимнего дворца
7 июня 1732 года императрица Анна Иоанновна поручила архитектору Бартоломео Франческо Растрелли строительство нового Зимнего дворца В новую резиденцию императрица переехала уже через три года. В 1735-м были готовы все четыре этажа, которые включали в себя около 70 парадных залов, более сотни спален, галерею, театр, большую капеллу, множество лестниц, служебные и караульные помещения, а также комнаты дворцовой канцелярии. Новый роскошный дворец, который дожил до наших дней и сейчас украшает Дворцовую площадь, был построен в 1762 году. Елизавета Петровна окончания строительства так и не дождалась, принимал его уже Петр III. Летом 1762 года и его свергли с престола, и строительство Зимнего дворца было окончено уже при Екатерине II.
7 июня∙1732 год
Родился военачальник, дважды Герой Советского Союза Сидор Артемьевич Ковпак
7 июня 1887 года родился военачальник, дважды Герой Советского Союза Сидор Артемьевич Ковпак. В годы Гражданской войны в России возглавлял партизанский отряд, сражавшийся с немецкими интервентами, затем в рядах регулярной Красной Армии бился с белогвардейцами. С началом Великой Отечественной войны 54-летний Ковпак, несмотря на слабое здоровье, взялся за организацию партизанского отряда. Шли партизаны Ковпака с боями тысячи километров, а впереди них катилась легендарная слава.
7 июня∙1887 год
Был запущен процесс развала системы коллективной безопасности государств Варшавского договора
7 июня 1990 года был запущен процесс развала системы коллективной безопасности государств Варшавского договора. На встрече в Москве представители государств Договора приняли решение пересмотреть его характер и функции, превратив военную организацию в политическую. Также Венгрия заявила о своём намерении выйти из ОВД. В феврале 1991 года было окончательно принято решение о ликвидации ОВД. 1 июля 1991 года в Праге представителями СССР, Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехословакии был подписан протокол о прекращении действия Договора.
7 июня∙1990 год
После гибели Карла XII возобновились переговоры со Швецией о мире
7 июня 1719 года после гибели Карла XII возобновились переговоры со Швецией о мире. Северная война шла 21 год
7 июня∙1719 год
В Москве началось строительство первой в городе конно-железной дороги
7 июня 1872 года в Москве началось строительство первой в городе конно-железной дороги. До этого в Москве не было регулярного и доступного вида общественного городского транспорта. Первая линия конно-железной дороги прошла от Тверской заставы до Красной площади. В начале 20 века конка была построена в большинстве крупных городов и губернских центров России. Она была предшественником электрического трамвая. В Москве же использование конки продолжалось до 1912 года.
7 июня∙1872 год