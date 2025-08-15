Родился военный деятель, Маршал Советского Союза Кирилл Мерецков

7 июня 1897 года родился военный деятель, Маршал Советского Союза Кирилл Мерецков

Он принял непосредственное участие в советско-финской войне. Командовал 7-й армией, заслугами которой были взлом «линии Маннергейма» и взятие Выборга. За подвиги Мерецков был удостоен звания Героя Советского Союза.

Кириллу Афанасьевичу принадлежит огромная роль в обороне Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Войска под его командованием осуществили прорыв блокады осажденного города в 1943 году. В 1944-м он уже командовал Карельским фронтом, освобождая Карелию и Заполярье.