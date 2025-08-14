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Родился великий русский композитор Петр Ильич Чайковский
7 мая 1840 года родился великий русский композитор Петр Ильич Чайковский
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Другие события в этот день
Постановлением Совета Министров СССР принята на вооружение войск ПВО страны зенитная ракетная система С-25
7 мая 1955 года постановлением Совета Министров СССР принята на вооружение войск ПВО страны зенитная ракетная система С-25 К 1958 году «Золотое кольцо» ПВО было полностью сформировано. Москву, где сосредотачивалось все военное и гражданское управление страной, окружали 56 стартовых комплексов системы С-25 «Беркут». Комплексы надежно прикрыли столицу от любых, даже массированных налетов. Первая в истории нашей страны ракетная система ПВО существенно изменила военный баланс между СССР и странами НАТО. «Беркут» стал не только противовоздушным щитом столицы СССР, но и основой для всех последующих современных комплексов ПВО нашей страны.
7 мая∙1955 год
Постановлением Совета Министров СССР принята на вооружение войск ПВО страны зенитная ракетная система С-25
7 мая 1955 года постановлением Совета Министров СССР принята на вооружение войск ПВО страны зенитная ракетная система С-25. К началу холодной войны бывшие союзники по антигитлеровской коалиции уже вынашивали планы по ведению войны против СССР. Для защиты Москвы был разработан комплекс С-25 «Беркут», ставший лучшим для своего времени. Появление современных С-300, С-350 и С-400 во многом было обеспечено тем заделом, который был создан при разработке их «дедушки» — грозного «Беркута», так испугавшего до этого непобедимые воздушные армады НАТО.
7 мая∙1955 год
В СССР началась кампания по борьбе с алкоголизмом
7 мая 1985 года в СССР началась кампания по борьбе с алкоголизмом. Непопулярные меры привели к увеличению продолжительности жизни (на 2,6 года у мужчин), снижению смертности (на 180 тысяч человек в год), росту рождаемости (на 10%)
7 мая∙1985 год
Прочитаны первые лекции в Московском университете
7 мая 1755 года прочитаны первые лекции в Московском университете – «к немалой пользе общего добра» (из Указа Елизаветы Петровны о его создании). Университет тогда располагался на Красной площади на месте ГИМ
7 мая∙1755 год
На российский императорский престол коронована Екатерина I
7 мая 1724 года на российский императорский престол коронована Екатерина I. Cвою супругу Екатерину Алексеевну короновал принявший императорский титул в 1721 Петр I. Блюдо «Коронация Екатерины I» (фрагмент). Москва. 1724-1727
7 мая∙1724 год
День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России
7 мая — День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России В этот же день профессиональный праздник — День радио — встречают работники всех отраслей связи, но исторически именно военно-морской флот положил начало развитию радиосвязи в России. Уже в конце XIX века флотские маневры на Черном море открыли возможность применения радиосвязи для управления военно-морскими силами. Радиотехническая служба ВМФ входит в состав Главного командования ВМФ. К ее основным задачам относится работа системы освещения обстановки, установка, обслуживание и эксплуатация радиотехнического оборудования и аппаратуры на кораблях, судах, базах и учреждениях ВМФ.
7 мая∙1900 год
В ходе русско-турецкой войны русская армия заняла Молдавию и Валахию
7 мая 1828 года в ходе русско-турецкой войны русская армия перешла р.Прут и заняла Молдавию и Валахию
7 мая∙1828 год
Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему
7 мая 1895 года Александр Попов продемонстрировал созданную им первую в мире искровую беспроводную приемо-передающую радиосистему. После успешной демонстрации приемника он приступил к его усовершенствованию, поставив задачу увеличить дальность связи. Работы Попова получили высокую оценку в России и за рубежом. Ежегодно 7 мая в России и странах СНГ отмечается День радио, являющийся профессиональным праздником работников всех отраслей связи, радиотехники и радиожурналистики.
7 мая∙1895 год
Инаугурация Президента Владимира Владимировича Путина
7 мая 2000 года прошла инаугурация Президента Владимира Владимировича Путина. «У нас одна Родина, один народ, у нас с вами одно общее будущее»
7 мая∙2000 год