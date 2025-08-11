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Родился советский композитор, пианист Дмитрий Дмитриевич Шостакович
25 сентября 1906 года родился советский композитор, пианист Дмитрий Дмитриевич Шостакович.
Еще в детстве преподаватели отмечали его исполнительский талант, прекрасную память и абсолютный слух. С 1923 года Шостакович работал над Первой симфонией.
Дмитрий Дмитриевич стал всемирно известным композитором в 20 лет, когда его Первая симфония прозвучала в концертных залах СССР, Европы и США. Через 10 лет его оперы и балеты ставили в ведущих театрах мира.
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