Родился советский композитор, пианист Дмитрий Дмитриевич Шостакович

25 сентября 1906 года родился советский композитор, пианист Дмитрий Дмитриевич Шостакович.

Еще в детстве преподаватели отмечали его исполнительский талант, прекрасную память и абсолютный слух. С 1923 года Шостакович работал над Первой симфонией.

Дмитрий Дмитриевич стал всемирно известным композитором в 20 лет, когда его Первая симфония прозвучала в концертных залах СССР, Европы и США. Через 10 лет его оперы и балеты ставили в ведущих театрах мира.