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Родился партизан, Герой Советского Союза Константин Заслонов
7 января 1910 года родился партизан, Герой Советского Союза Константин Заслонов
С началом войны Заслонов прошел курс обучения в разведывательно-диверсионной школе и был отправлен в тыл врага в составе группы железнодорожников. Там он организовал подпольную группу, которая за три месяца подорвала 93 немецких паровоза.
Весной 1942 года Заслонова с группой могли арестовать, но они сумели покинуть Оршу и организовать партизанский отряд, а осенью того же года Константин Сергеевич начал командовать всеми партизанскими силами оршанской зоны. 14 ноября 1942-го он геройски погиб в бою с карательным отрядом.
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Другие события в этот день
Родился Иван Якубовский
7 января 1912 года родился Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза — Иван Игнатьевич Якубовский. Служить в Красной Армии начал с 1932 года. В годы Великой Отечественной войны сражался в боях на многих фронтах, руководил танковым батальоном, полком, бригадой, корпусом. Якубовский участвовал в битве под Москвой, в Донбасской и Киевской наступательной операции, Сталинградской битве. В 1944 году за умелое руководство в боях при форсировании Днепра Якубовскому было присвоено звание Героя Советского Союза. После войны Иван Игнатьевич продолжил служить в армии. В 1948 году он окончил Военную академию Генштаба, командовал танковой дивизией, армией, был главкомом Группы Советских войск в Германии, командующим Киевским военным округом. С 1967 года военачальник стал первым заместителем Министра обороны СССР и Главнокомандующим Объединёнными вооружёнными силами государств-участников Варшавского договора.
7 января∙1912 год
Состоялся первый испытательный полет советского самолета У-2, получившего в народе название «кукурузник»
7 января 1928 года состоялся первый испытательный полет советского самолета У-2, получившего в народе название «кукурузник». Все летчики отмечали высокие пилотажные характеристики У-2, а первым в небо его поднял Михаил Громов. За 25 лет было построено около 40 тысяч самолетов У-2 различных модификаций. Он позволил поставить выпуск летчиков военной и гражданской авиации на поток. Простота управления привлекала даже девушек. В годы Великой Отечественной войны У-2 использовался в качестве ночного бомбардировщика, как самолет связи и разведки, а также как санитарный самолет. После войны простой и недорогой в постройке У-2 был модифицирован для нужд сельского хозяйства.
7 января∙1928 год
В Петербурге первое заседание Академии наук
7 января 1726 года в Петербурге прошло первое заседание Академии наук – день ее открытия. До 1747 единственным положением об Академии был Указ Петра I
7 января∙1726 год
Во всех действовавших храмах Ленинграда совершены божественные литургии
7 января 1944 года во всех действовавших храмах Ленинграда совершены божественные литургии. Митрополит Ленинградский Алексий в Рождественском послании говорил про занесенный над врагами меч суда Божия – «И скоро этот меч опустится на все преступные головы». До полного снятия блокады – 20 дней
7 января∙1944 год
В Москве началось восстановление храма Христа Спасителя
7 января 1995 года в Москве началось восстановление храма Христа Спасителя. Его построили в ознаменование победы в Отечественной войне 1812 года. Идея принадлежала генералу армии Михаилу Кикину. В 1931 году советское руководство приняло решение о сносе храма и строительстве на этом месте Дворца Советов, которое не состоялось из-за начала Великой Отечественной войны. В сентябре 1994 года правительством Москвы было принято решение о воссоздании Храма Христа Спасителя в прежних архитектурных формах. Здание было построено за неполные шесть лет. Сегодня Храм Христа Спасителя — самый большой собор Русской православной церкви, вмещающий до десяти тысяч человек.
7 января∙1995 год
В Москве впервые исполнена опера Римского-Корсакова «Садко»
7 января 1898 года в Москве на сцене частной оперы Мамонтова с большим успехом впервые исполнена опера Римского-Корсакова «Садко». До этого в Петербурге ее отказалась принять дирекция Императорских театров
7 января∙1898 год
Организована первая публичная елка
7 января 1852 года в Петербургском Екатерингофском вокзале организована первая публичная елка. Елки стал ставить Николай I – по просьбе супруги
7 января∙1852 год
Как праздновали Рождество в России?
7 января празднуется великое событие для христиан — Рождество Иисуса Христа. Уже более тысячи лет Рождество на территории России почитается как основной религиозный праздник. Праздновать Рождество на Руси начали еще в Х веке, но все современные атрибуты празднования, а именно наряженные елки, появились в повседневном быту россиян только к середине XIX века. Правда, еще Петр I распорядился, чтобы дома к празднику украшали сосновыми, еловыми и можжевеловыми ветками и ввели летоисчисление, не от сотворения мира, а от Рождества Христова. Царь-реформатор ушел из жизни, а его рекомендации соблюдались не очень рьяно. Но уже в начале ХХ века зимние праздники без елок было трудно представить. Рождество в России за долгие века превратилось в самый любимый народный праздник, праздновать его полагалось всей семьей. В ночь перед Рождеством, а именно в сочельник, происходили все самые интересные и подчас волшебные события. Вечером дети наряжались в пастухов, ангелов, ходили по деревням, распевая новогодние рождественские колядки, сами угощались и угощали всех сладкой кутьей. Заранее готовилось большое количество пирогов, пирожков, расстегаев, кулебяк, ватрушек, колобков и другой выпечки, а уж начинок было изобилие. Эти дни всегда были самыми удобными для примирения, добра и милосердия.
7 января∙1900 год
В Афганистане 9-я рота в ходе боя у высоты 3234 отбила 12 атак, уничтожив до подхода помощи сотни душманов
В Афганистане 9-я рота в ходе боя у высоты 3234 отбила 12 атак, уничтожив до подхода помощи сотни душманов. Погибли 6 десантников. Все бойцы 9-й роты были награждены орденами. Фото: командиры Игорь Печерских и Сергей Рожков после боя
7 января∙1988 год