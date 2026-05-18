Родился партизан, Герой Советского Союза Константин Заслонов

7 января 1910 года родился партизан, Герой Советского Союза Константин Заслонов

С началом войны Заслонов прошел курс обучения в разведывательно-диверсионной школе и был отправлен в тыл врага в составе группы железнодорожников. Там он организовал подпольную группу, которая за три месяца подорвала 93 немецких паровоза.

Весной 1942 года Заслонова с группой могли арестовать, но они сумели покинуть Оршу и организовать партизанский отряд, а осенью того же года Константин Сергеевич начал командовать всеми партизанскими силами оршанской зоны. 14 ноября 1942-го он геройски погиб в бою с карательным отрядом.