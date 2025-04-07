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Родился Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Иван Баграмян
2 декабря 1897 года родился Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Иван Баграмян.
В начале Великой Отечественной войны Баграмян участвовал в обороне Киева, позже был начальником штаба Юго-Западного направления, объединявшего три фронта, командовал войсками 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов. За заслуги получил звание генерал-майора.
Иван Христофорович участвовал в разработке первого крупного контрудара советских войск в районе Дубно и Ровно, а также отличился у Витебска в июне 1944 года. Тогда же ему присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Баграмян является автором известной книги «Великая победа советского народа».
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Другие события в этот день
В состав ВМФ СССР вошла первая подводная лодка проекта 613, с которого началось строительство подлодок второго поколения.
2 декабря 1951 года в состав ВМФ СССР вошла первая подводная лодка проекта 613, с которого началось строительство подлодок второго поколения. Это была лучшая лодка среднего водоизмещения своего времени. Она являлась самой глубоководной, могла находиться под водой до 10 дней, имела небывалую дальность хода. Ее корпус впервые в мире покрыли резиной, за счет чего она стала самой бесшумной. Всего в период с 1951 по 1958 год в Советском Союзе было построено 215 субмарин этого типа. На них успешно выполняли десятки боевых задач в Атлантике и на Балтийском море, участвовали в испытании новых образцов оружия на полигонах Ладожского озера.
2 декабря∙1951 год
Был совершен первый в истории коммерческий космический полет
2 декабря 1990 года был совершен первый в истории коммерческий космический полет. Первым космическим туристом стал японский журналист Тоехиро Акияма. На российскую орбитальную станцию «Мир» он отправился вместе с космонавтами Виктором Афанасьевым и Мусой Манаровым на корабле «Союз ТМ-11». За право послать своего космонавта на околоземную орбиту Япония заплатила порядка 27 миллионов долларов. Семь суток Акияма передавал регулярные репортажи о повседневной жизни на борту комплекса, подробности быта космонавтов, проводимых экспериментах. Журналист пробыл на комплексе до 10 декабря, после чего возвратился на Землю на корабле «Союз ТМ-10». Космонавты Афанасьев и Манаров пробыли на орбитальной станции до мая 1991 года.
2 декабря∙1990 год
Признание Казанского Кремля объектом Всемирного наследия
2 декабря 2000 года Комитетом Всемирного Наследия ЮНЕСКО было принято решение о признании Казанского Кремля объектом Всемирного наследия
2 декабря∙2000 год
Ферапонтов монастырь включен в список Всемирного наследия
2 декабря 2000 года Ферапонтов монастырь был включен в список Всемирного наследия
2 декабря∙2000 год