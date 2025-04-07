Родился Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Иван Баграмян

2 декабря 1897 года родился Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза Иван Баграмян.

В начале Великой Отечественной войны Баграмян участвовал в обороне Киева, позже был начальником штаба Юго-Западного направления, объединявшего три фронта, командовал войсками 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов. За заслуги получил звание генерал-майора.

Иван Христофорович участвовал в разработке первого крупного контрудара советских войск в районе Дубно и Ровно, а также отличился у Витебска в июне 1944 года. Тогда же ему присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Баграмян является автором известной книги «Великая победа советского народа».