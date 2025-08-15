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Родился Маршал и Герой Советского Союза Федор Толбухин
16 июня 1894 года родился Маршал и Герой Советского Союза Федор Толбухин
В августе 1918 года он вступил в Красную армию, участвовал в подавлении Кронштадтского восстания и военных действиях против финских отрядов в Карелии. В июле 1938 года стал начальником штаба Закавказского военного округа, а уже в июне 1940-го ему было присвоено звание генерал-майора.
Салюты в честь побед Толбухина гремели 34 раза за все годы Великой Отечественной войны. Советские войска под его командованием освобождали Донбасс и Крым, Молдавию и Болгарию, Югославию и Венгрию, брали Австрию. Полководец вынудил румын повернуть оружие против союзников — немцев.
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Другие события в этот день
Первый патент на самолет
16 июня 1880 года Александр Можайский подал в Департамент торговли и мануфактур Министерства финансов заявку на «привилегию» на «воздухолетательный снаряд». Первый патент на самолет
16 июня∙1880 год
Иван Грозный выступил в 3-й поход на Казань
16 июня 1552 года Иван Грозный выступил в 3-й поход на Казань. Она была взята, и «многие тысячи русских пленников, пребывавших у казанцев в рабстве, были освобождены и отправлены домой» (Володихин). Казанское ханство было присоединено, а в Москве появился Храм Василия Блаженного
16 июня∙1552 год
Выборы Президента
16 июня 1996 года прошли выборы Президента. Для определения победителя потребовалось два тура. Основные конкуренты – Б.Н.Ельцин и Г.А.Зюганов
16 июня∙1996 год
Было принято решение Совета Народных Комиссаров СССР о введении в стране декретного времени
16 июня 1930 года было принято решение Совета Народных Комиссаров СССР о введении в стране декретного времени. Стрелки часов были переведены на 1 час вперед, и до 1981 года страна жила, на один час опережая естественный суточный цикл. Впервые стрелки часов в России были переведены 1 июля 1917 года для экономии электроэнергии. Практика перехода с «летнего» на «зимнее» время и обратно продолжалась до 1924 года.
16 июня∙1930 год
Гвардии старший лейтенант Николай Николаев направил объятый пламенем самолет на вражеский транспорт
16 июня 1944 года гвардии старший лейтенант Николай Николаев направил объятый пламенем самолет на вражеский транспорт Во время бомбового удара по финскому каравану в Выборгском заливе, штурмовик Николаева был подбит зенитной артиллерией. Летчик героически направил объятую пламенем машину на вражеский транспорт, ценой своей жизни уничтожив его. Николаев не успел дожить до награждения званием Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Точно известно, что к апрелю 1944 года Николаев совершил 127 боевых вылетов, лично уничтожил семь самолетов противника на вражеских аэродромах, семь танков и большое количество другой техники. Был награжден орденом Ленина, трижды орденом Красного Знамени и медалью «За оборону Севастополя».
16 июня∙1944 год
Состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой
16 июня 1963 года состоялся космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой. Она стала шестым по счету советским космонавтом. Одновременно на орбите находился космический корабль «Восток-5», пилотируемый космонавтом Валерием Быковским. Терешкова выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта. После Терешковой вторая женщина полетела в космос лишь через 19 лет.
16 июня∙1963 год
В правление Елизаветы Петровны издан Указ «О запрещении азардныхъ игръ»
16 июня 1761 года в правление Елизаветы Петровны издан Указ «О запрещении азардныхъ игръ» – фактическая их регламентация и первое использование термина «азартные игры»
16 июня∙1761 год
На Черном море вблизи поселка Гурзуф был открыт палаточный санаторий для детей «Артек»
16 июня 1925 года на Черном море вблизи поселка Гурзуф был открыт палаточный санаторий для детей «Артек» Первоначально лагерь был основан для детей, страдающих туберкулезной интоксикацией. Инициатором считается один из организаторов советского здравоохранения Зиновий Соловьев. На первую смену приехало 80 пионеров из Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма, а всего в первый сезон «Артек» принял около 320 детей. После распада СССР в 1991 году «Артек» продолжил свой путь с Украиной. Это привело к полному развалу лагеря. В 2009 году из-за нехватки финансирования он вовсе прекратил принимать детей. Лишь в 2014 году, уже в российском Крыму, «Артек» попал под масштабную программу возрождения, в которой активно участвует и Российское военно-историческое общество.
16 июня∙1925 год
Открыта Выставка достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ)
16 июня 1959 года открыта Выставка достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ)
16 июня∙1959 год
Указом императора Николая I было основано первое метрологическое учреждение России — Депо образцовых мер и весов
16 июня 1842 года указом императора Николая I было основано первое метрологическое учреждение России — Депо образцовых мер и весов. Именно этот день можно считать днём рождения отечественной метрологии. Это было первое учреждение такого рода в нашей стране. Главной миссией Депо было обозначено хранение эталонов и поверки по ним эталонных мер. Перед ним были поставлены задачи составления таблиц мер, изготовление и рассылки в губернии образцовых мер.
16 июня∙1842 год