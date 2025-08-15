Родился Маршал и Герой Советского Союза Федор Толбухин

16 июня 1894 года родился Маршал и Герой Советского Союза Федор Толбухин

В августе 1918 года он вступил в Красную армию, участвовал в подавлении Кронштадтского восстания и военных действиях против финских отрядов в Карелии. В июле 1938 года стал начальником штаба Закавказского военного округа, а уже в июне 1940-го ему было присвоено звание генерал-майора.

Салюты в честь побед Толбухина гремели 34 раза за все годы Великой Отечественной войны. Советские войска под его командованием освобождали Донбасс и Крым, Молдавию и Болгарию, Югославию и Венгрию, брали Австрию. Полководец вынудил румын повернуть оружие против союзников — немцев.