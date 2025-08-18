Родился композитор, Герой Социалистического Труда Борис Александров

4 августа 1905 года родился композитор, Герой Социалистического Труда Борис Александров

Он является сыном композитора, автора музыки Гимна СССР Александра Александрова. Борис Александрович и начинал свой музыкальный путь с отцовского хора. В 1918 году был принят в детский хор Большого театра, затем учился в Московской консерватории.

В годы Великой Отечественной войны Борис Александров вместе с отцом нередко выезжал на различные участки фронта. Начиная с 1946 года, руководил ансамблем и объездил с ним почти весь СССР. Наиболее известным произведением Александрова-младшего является оперетта «Свадьба в Малиновке».