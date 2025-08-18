В закладки
Родился композитор, Герой Социалистического Труда Борис Александров
4 августа 1905 года родился композитор, Герой Социалистического Труда Борис Александров
Он является сыном композитора, автора музыки Гимна СССР Александра Александрова. Борис Александрович и начинал свой музыкальный путь с отцовского хора. В 1918 году был принят в детский хор Большого театра, затем учился в Московской консерватории.
В годы Великой Отечественной войны Борис Александров вместе с отцом нередко выезжал на различные участки фронта. Начиная с 1946 года, руководил ансамблем и объездил с ним почти весь СССР. Наиболее известным произведением Александрова-младшего является оперетта «Свадьба в Малиновке».
Теги:
466
Другие события в этот день
На территории Кремля заложен первый в Москве каменный храм — церковь Успения Пресвятой Богородицы
4 августа 1326 года на территории Кремля заложен первый в Москве каменный храм — церковь Успения Пресвятой Богородицы. Он был построен Иваном Калитой на месте существовавшего ранее деревянного храма. Толчком к строительству послужило обретение Москвой статуса первопрестольного города. Храм был освящён в 1327 году. До 1700 года собор служил усыпальницей Предстоятелей Русской Церкви — митрополитов и патриархов. Закладка нового собора состоялась 30 апреля 1471 года. Он многократно страдал от пожаров и реставрировался. Во время Отечественной войны 1812 года Успенский собор разграбили наполеоновские войска, а в 1922 его превратили в музей. Лишь в 1990 году богослужения в соборе были возобновлены.
4 августа∙1326 год
В Московском Кремле был установлен Царь-колокол
4 августа 1836 года в Московском Кремле был установлен Царь-колокол Хотя отлили его еще в 1730 году по приказу императрицы Анны Иоанновны. Через семь лет после этого, во время Троицкого пожара, колокол был поврежден и пролежал в земле около века. Подъем и установку на постамент осуществил архитектор Август Монферран. С момента установки Царь-колокол ни разу не звонил, но все равно вошел в число главных российских достопримечательностей. Он имеет высоту 6,24 метра, диаметр — 6,6 метров, вес — 202 тонны и считается самым крупным колоколом в мире.
4 августа∙1836 год
Георгиевский трактат
4 августа 1783 года подписан Георгиевский трактат – признание царем Грузии Ираклием II верховной власти России
4 августа∙1783 год
Как Кутузов потерял свой глаз
В молодости Михаил Кутузов был известен как шутник и задира. Однажды он допустил остроту в адрес самой императрицы Екатерины и ее фаворита графа Румянцева. Тот узнал о колкостях молодого офицера и легким росчерком пера направил его из состава своей Дунайской армии в действующую и ведущую на тот момент жестокие бои Крымскую армию. 4 августа 1774 года крупный турецкий десант высадился близ Алушты. Русские войска тут же вступили с противником в бой и заставили его бежать. Преследование возглавил храбрый полковник Кутузов. Когда судьба боя уже была решена, одна из шальных пуль попала Михаилу Илларионовичу в висок. Врачи считали рану смертельной, но молодой полковник чудом выкарабкался. Глаз остался цел, но видеть как прежде Кутузов уже не мог. Несмотря на прошлые обиды, Екатерина оплатила Кутузову из своих средств поездку в Австрию на лечение, где он смог поправить здоровье.
4 августа∙1774 год
Сталин прибыл на Западный фронт и остановился в д. Хорошево подо Ржевом
4 августа 1943 года Сталин прибыл на Западный фронт и остановился в д. Хорошево подо Ржевом. Здесь им было принято решение о проведении первого салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы. В доме, где останавливался Сталин, РВИО открыло музей
4 августа∙1943 год
Освящен Успенский собор
4 августа 1327 года освящен Успенский собор – первая каменная церковь в Московском Кремле. Заложена митрополитом Петром при Иване Калите. Тогда это был скромный одноглавый храм, но его появление помогло Москве обрести статус русской столицы
4 августа∙1327 год
От перрона Финляндского вокзала в пробную поездку отправился первый электропоезд
4 августа 1951 года от перрона Финляндского вокзала в пробную поездку отправился первый электропоезд Подвижный состав управлялся машинистом Арсеньевым. В этот же день отправился и первый электропоезд с пассажирами под управлением машиниста-инструктора Романова. Также был введен регулярный график движений. К 1980-м годам Финляндский вокзал в Ленинграде по объему пригородных перевозок вышел на второе место среди всех вокзалов Советского Союза. Сегодня каждый час услугами пассажирского терминала пользуются около полутора тысяч человек.
4 августа∙1951 год
В Смоленске сформирован первый армейский партизанский отряд
4 августа 1812 года в Смоленске сформирован первый армейский партизанский отряд – 1300 человек под командованием Винцингероде
4 августа∙1812 год
АПЛ К-278 «Комсомолец» установила абсолютный рекорд по глубине погружения среди субмарин — 1027 метров
4 августа 1985 года АПЛ К-278 «Комсомолец» установила абсолютный рекорд по глубине погружения среди субмарин — 1027 метров Несмотря на то, что по большинству технических характеристик К-278 не сильно выделялась, она имела повышенную глубину погружения. Также подлодка состояла из двух цилиндрических титановых корпусов. В июне 1987 года К-278 стала считаться не опытной, а боевой субмариной. И лишь 31 января 1989 года лодка получила знаменитое наименование «Комсомолец».
4 августа∙1985 год