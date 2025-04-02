Родилась Герой Советского Союза, создательница знаменитых женских авиаполков Марина Раскова

28 марта 1912 года родилась Герой Советского Союза, создательница знаменитых женских авиаполков Марина Раскова

В сентябре 1938 года Раскова с Валентиной Гризодубовой и Полиной Осипенко совершила беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток на самолете АНТ-37 «Родина». За это троим девушкам было присвоено звание Героя Советского Союза.

После начала Великой Отечественной войны Марина Раскова, которой благоволил сам Иосиф Сталин, добилась разрешения на создание женских авиачастей. 15 октября 1941 года началось формирование трех авиаполков, один из которых она сама же и возглавила.