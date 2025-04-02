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Родилась Герой Советского Союза, создательница знаменитых женских авиаполков Марина Раскова
28 марта 1912 года родилась Герой Советского Союза, создательница знаменитых женских авиаполков Марина Раскова
В сентябре 1938 года Раскова с Валентиной Гризодубовой и Полиной Осипенко совершила беспосадочный перелет Москва – Дальний Восток на самолете АНТ-37 «Родина». За это троим девушкам было присвоено звание Героя Советского Союза.
После начала Великой Отечественной войны Марина Раскова, которой благоволил сам Иосиф Сталин, добилась разрешения на создание женских авиачастей. 15 октября 1941 года началось формирование трех авиаполков, один из которых она сама же и возглавила.
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Митин Сергей Герасимович
Принцип полицентризма в государственном устройстве: опыт сосуществования различных законодательных систем в рамках единой империи
Другие события в этот день
Родился Алексей Максимович Пешков
28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде родился Алексей Максимович Пешков – русский и советский писатель, драматург, общественный деятель, основоположник социалистического реализма, более известный под псевдонимом Максим Горький
28 марта∙1868 год
Петром I учреждена фискальная служба
28 марта 1714 года Петром I учреждена фискальная служба – фискалы (по 4 на губернию под руководством провинциал-фискала) должны тайно проведывать, доносить и обличать злоупотребления чиновников, преследовать казнокрадство, взяточничество и хищения
28 марта∙1714 год
Родился военачальник и ученый Евгений Захарович Барсуков
28 марта 1866 года родился военачальник и ученый Евгений Захарович Барсуков. Дослужился до звания генерал-майора и должности начальника артиллерийского управления при Верховном Главнокомандующем. После Гражданской войны занимался исследовательской работой. Барсуков был создателем русской тяжёлой артиллерии как организованной структуры, а также является важнейшим автором по истории артиллерии в Первую Мировую войну. Оставил после себя более 50 военно-научных работ, в 1942 году получил Сталинскую премию.
28 марта∙1866 год
Основан московский Большой театр
28 марта 1776 года был основан московский Большой театр. В этот день известный московский меценат князь Петр Васильевич Урусов получил подписанную императрицей Екатериной II правительственную привилегию на создание первой актерской труппы и на «содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений». Большой театр пережил революции и Гражданскую войну. Именно с этой сцены было провозглашено образование СССР. Удалось сохранить его и в годы Великой Отечественной войны. Сейчас театр является одним из крупнейших в России и одним из самых значительных в мире.
28 марта∙1776 год
Обнародован Манифест Екатерины II о свободном заведении промышленных предприятий в России
28 марта 1775 года был обнародован Манифест Екатерины II о свободном заведении промышленных предприятий в России Он был издан по случаю победы в войне с Османской империей и назывался «О высочайше дарованных разным сословиям милостям по случаю заключения мира с Портою Оттоманской». Документ способствовал развитию предпринимательства. Принятие манифеста быстро дало свои результаты, и уже к концу XVIII века в России действовало свыше двух тысяч промышленных предприятий. Позже документ был дополнен указом, вводящим конкретные границы объема капиталов, определяющих принадлежность к той или иной купеческой гильдии.
28 марта∙1775 год
Меценат князь Урусов и английский антрепренер Мэддок получили правительственную привилегию
28 марта 1776 года меценат князь Урусов и английский антрепренер Мэддок получили правительственную привилегию, подписанную императрицей Екатериной II, «на открытие актёрской труппы» сроком на 10 лет. Начало Большого театра
28 марта∙1776 год
Умер Иван Грозный
28 марта 1584 года, после бани, за игрой в шахматы умер Иван Грозный, при котором территория государства удвоилась. Ему было 53 года. Все фигуры стояли по своим местам, «кроме короля, которого он никак не мог поставить на доску» (Горсей)
28 марта∙1584 год
Советской армией на вооружение была принята самая массовая в мире реактивная система залпового огня — «Град»
28 марта 1963 года советской армией на вооружение была принята самая массовая в мире реактивная система залпового огня — «Град». К 1956 году стоящие на вооружении реактивные системы залпового огня уже не отвечали современным боевым требованиям. 30 мая 1960 года увидело свет постановление Совета министров СССР, положившее начало работам по созданию серийной системы «Град». Полтора года спустя, 1 марта 1962 года на артиллерийском полигоне «Ржевка» под Ленинградом начались полигонные испытания «Града» С того весеннего дня и по сию пору «Град» воюет практически без отдыха. Он с гордостью носит звание самой массовой реактивной системы залпового огня в мире и стал прародителем большого семейства подобных боевых машин, таких как БМ-27 «Ураган», БМ-30 «Смерч» и 9К51М «Торнадо».
28 марта∙1963 год