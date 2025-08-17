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Реформа министра финансов Канкрина
13 июля 1839 года вышла реформа министра финансов Канкрина – основой денежного обращения стал серебряный рубль
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Другие события в этот день
Началась Львовско-Сандомирская стратегическая наступательная операция
13 июля 1944 года началась Львовско-Сандомирская стратегическая наступательная операция. Она стала шестым из десяти сталинских ударов, нанесённых по войскам Германии и её сателлитов. Львовско-Сандомирская операция характерна большим размахом, разнообразием боевых действий и широким применением различных форм оперативного манёвра. Итогом операции стало освобождение Западной Украины и завершение освобождения от немецкой оккупации Украинской СССР. Советские войска вышли на территорию Польши. 8 немецких дивизий были полностью уничтожены, а 32 потеряли половину и более личного состава.
13 июля∙1944 год
Родился советский и российский актер театра и кино Михаил Пуговкин
13 июля 1923 года родился советский и российский актер театра и кино Михаил Пуговкин В 1939 году Пуговкина приняли в Московский драматический театр на Сретенке. В следующем году он дебютировал в кино — сыграл эпизодическую роль в фильме Григория Рошаля «Дело Артамоновых». Всего Пуговкин сыграл в кино около ста ролей. В его послужном списке — обаятельные и хитроватые деревенские мужички, сказочные цари и даже хмурые уголовники. В 1988 году он даже получил звание Народного артиста СССР.
13 июля∙1923 год
Состоялся первый полет советского ближнемагистрального самолета Ил-14
13 июля 1950 года состоялся первый полет советского ближнемагистрального самолета Ил-14
13 июля∙1950 год
В Ленинграде родился Валентин Пикуль
13 июля 1928 года в Ленинграде родился Валентин Пикуль (1928–1990). Его книги для очень многих стали окном в русскую историю, а общий их тираж при жизни писателя составил 20 млн экз. В Риге, где он жил и работал, убрали мемориальную доску В.Пикулю
13 июля∙1928 год
Начали работу первые в России телефонные станции
13 июля 1882 года начали работу первые в России телефонные станции. Открытие произошло в Петербурге, Москве, Одессе и Риге. На каждой станции работали одновременно несколько телефонисток, соединявших абонентов. Через несколько лет были оборудованы и открыты телефонные сети в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Баку. Осенью 1901 года Петербургская сеть обслуживала около четырёх тысяч абонентов, Московская — около трёх.
13 июля∙1882 год
48 российских пограничников 11 часов не давали двум сотням душманов перейти таджикско-афганскую границу
13 июля 1993 года 48 российских пограничников 11 часов не давали двум сотням душманов перейти таджикско-афганскую границу. Главной целью удара боевиков было создание плацдарма на участках 11-й и 12-й погранзастав для дальнейшего наступления на Таджикистан. Атака началась около четырех часов утра, бои шли до вечера, после чего душманы отступили. На затянутых дымом руинах были найдены 25 погибших российских пограничников и 35 тел боевиков. Мужество и героизм, которые проявили защитники 12-й заставы, были по заслугам оценены страной. Шестеро из них стали Героями России.
13 июля∙1993 год