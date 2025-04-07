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По указу Николая I в Санкт-Петербурге основан Технологический институт.
10 декабря 1828 года по указу Николая I в Санкт-Петербурге основан Технологический институт.
Он был создан с целью «приготовить людей, имеющих достаточные теоретические и практические познания для управления фабриками или отдельными частями оных». В результате преобразований 1862–1868 годов Институт превратился в специальное учебное заведение высшего разряда.
В разные годы преподавателями и студентами петербургского учебного заведения были выдающиеся отечественные ученые и изобретатели. В наши дни Институт является одним из ведущих российских вузов в области химии, химической технологии, кибернетики и техники.
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Другие события в этот день
Принято Постановление Совета Министров СССР о восстановлении в Москве Триумфальной арки
10 декабря 1965 года принято Постановление Совета Министров СССР о восстановлении в Москве Триумфальной арки, построенной в честь победы России в Отечественной войне 1812 года. В 1936 году, согласно концепции Генплана 1935 года, Триумфальная арка на Тверской площади была разобрана. После окончания реконструкции площади планировалось ее восстановить, но сделано это не было. Лишь в 1965 году на VIII съезде ЦК ВЛКСМ космонавт Юрий Гагарин напомнил о необходимости вернуть исторический памятник. «Гагарин есть Гагарин. Поэтому, первое что мы сделаем, это обязательно восстановим Триумфальную Арку» (Леонид Брежнев). 10 декабря 1965 года Совет Министров СССР принял Постановление о восстановлении в Москве Триумфальной арки. В 1968 году она была воссоздана на новом месте — Кутузовском проспекте рядом с музеем-панорамой «Бородинская битва».
10 декабря∙1965 год
Родился поэт Николай Алексеевич Некрасов
10 декабря 1821 года родился поэт Николай Алексеевич Некрасов. Именно он одним из первых заговорил о трагедии крепостничества и исследовал духовный мир русского крестьянства. Главным трудом всей литературной жизни Некрасова стала поэма «Кому на Руси жить хорошо». По воспоминаниям современников, он начал работать над ней еще до отмены крепостного права. Некрасов также был успешным публицистом и издателем: его «Современник» стал легендарным журналом своего времени. Стараниями Николая Алексеевича издание помогло развить серьезную карьеру многим выдающимся писателям второй половины XIX века. Среди них Федор Достоевский, Иван Тургенев и Михаил Салтыков-Щедрин.
10 декабря∙1821 год
Опубликован Кодекс законов ВЦИК о труде.
10 декабря 1918 года был опубликован Кодекс законов ВЦИК о труде. Он стал не только одним из первых кодифицированных актов Советской России, но и одним из первых во всем мире. В нем был установлен 8-часовой рабочий день, введение которого обсуждалось еще в 1866 году на Женевском конгрессе I Интернационала. КЗоТ 1918 года состоял из введения и 9 разделов, содержащих 137 статей. Все существовавшие и вновь создаваемые постановления по вопросам труда, а также отдельные договоры и соглашения впредь учитывались лишь при условии, если они не противоречили этому кодексу.
10 декабря∙1918 год