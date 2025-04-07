По указу Николая I в Санкт-Петербурге основан Технологический институт.

10 декабря 1828 года по указу Николая I в Санкт-Петербурге основан Технологический институт.

Он был создан с целью «приготовить людей, имеющих достаточные теоретические и практические познания для управления фабриками или отдельными частями оных». В результате преобразований 1862–1868 годов Институт превратился в специальное учебное заведение высшего разряда.

В разные годы преподавателями и студентами петербургского учебного заведения были выдающиеся отечественные ученые и изобретатели. В наши дни Институт является одним из ведущих российских вузов в области химии, химической технологии, кибернетики и техники.