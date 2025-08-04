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Петр I повелел челобитные и договоры в России писать только на гербовой бумаге
2 февраля 1699 года Петр I повелел челобитные и договоры в России писать только на гербовой бумаге. У государства появился новый источник дохода
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Другие события в этот день
Родился советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза Валерий Чкалов
2 февраля 1904 года родился советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза Валерий Чкалов Имя героя испытателя Валерия Чкалова знакомо всем нашим соотечественникам. В память о нем названы города и улицы, возведены монументы. Одна из гвардейских эскадрилий в годы Великой Отечественной войны носила его имя. С его руки в отечественные ВВС попали многие типы самолетов, которые прошли испытания огнем в нескольких войнах и показали себя с лучшей стороны. Имя Валерия Чкалова до сих пор является синонимом храбрости и примером для молодых пилотов современных ВКС России.
2 февраля∙1904 год
Победой советских войск завершилась Сталинградская битва
2 февраля 1943 года победой советских войск завершилась Сталинградская битва. Сражение длилось 200 дней и ночей. За боевые отличия, проявленные в ходе Сталинградской битвы, 55 соединений и частей были награждены орденами, 213 преобразованы в гвардейские, 46 получили почётные наименования Сталинградских, Донских, Среднедонских, Тацинских, Кантемировских и других. Победа Красной Армии под Сталинградом оказала определяющее влияние на дальнейший ход Великой Отечественной войны. Советский Союз захватил стратегическую инициативу и удерживал ее до полного разгрома гитлеровской Германии в мае 1945 года.
2 февраля∙1943 год
Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны»
2 февраля 1943 года указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны» Награда вручалась партизанам и организаторам партизанского движения. В июне 1943 года состоялось первое вручение медали «Партизану Отечественной войны». Ее получил Ефим Осипенко — командир мобильной группы партизанского отряда «Передовой». К началу 1968 года медалью «Партизану Отечественной войны» разных степеней были награждены свыше 127 тысяч человек, которые в годы Великой Отечественной войны нанесли немецко-фашистским войскам огромный урон.
2 февраля∙1943 год
В России учреждено патриаршество
2 февраля 1589 года в России учреждено патриаршество. Патриархом наречен митрополит Иов
2 февраля∙1589 год
Родился легендарный советский лётчик Валерий Павлович Чкалов
2 февраля 1904 года родился легендарный советский лётчик Валерий Павлович Чкалов. Имя Валерия Чкалова ассоциируется с беспримерной отвагой и храбростью в покорении такого недоступного для человека неба. Лихой и самоотверженный пилот, ставший одним из первых героев Советского Союза, совершал уникальные по протяженности и сложности перелеты. С его руки в отечественные ВВС попали многие типы самолетов, которые прошли испытания огнем в нескольких войнах и показали себя с лучшей стороны. Не зря его именем названы военные университеты авиации и центры переподготовки пилотов нашей армии.
2 февраля∙1904 год
Президиум Верховного Совета СССР издал Указ об образовании на территории Южного Сахалина и Курильских островов Южно-Сахалинской области
2 февраля 1946 года Президиум Верховного Совета СССР издал Указ об образовании на территории Южного Сахалина и Курильских островов Южно-Сахалинской области В том же указе определялось, что «вся земля на территории южной части Острова Сахалина и Курильских островов является государственной собственностью СССР». А в 1951 году границы Японии вовсе были закреплены мирным договором, подписав который японское правительство официально отказалось от Южного Сахалина и Курильских островов. Однако до сих пор в Японии появляются утверждения о якобы отсутствии окончательного решения о том, за кем закреплялись эти территории. Для России все вопросы послевоенного территориального размежевания давно решены. Это Япония под предлогом «необходимости» мирного договора лелеет единственную цель: а вдруг Россия не устоит под давлением и отдаст острова. Но такого никогда не будет. Точка в той войне поставлена.
2 февраля∙1946 год
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве
2 февраля 1943 года — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве Боевые действия на этом направлении длились 200 дней и ночей. Сталинградская битва стала одним из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. В ней с обеих сторон участвовали более двух миллионов человек. Победа Красной армии под Сталинградом оказала определяющее влияние на дальнейший ход войны. Советский Союз захватил стратегическую инициативу и удерживал ее до полного разгрома гитлеровской Германии в мае 1945 года.
2 февраля∙1943 год
Учреждена медаль «Партизану Великой Отечественной войны»
2 февраля 1943 года учреждена медаль «Партизану Великой Отечественной войны». Имела две степени. Награжденный священник о.Федор (Пузанов)
2 февраля∙1943 год
Первый успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-16
2 февраля 1961 года произошел первый успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 с дальностью полета до 13 тыс. км
2 февраля∙1961 год
В полном составе погибла группа туристов из УПИ
2 февраля 1959 года в полном составе погибла группа туристов из УПИ – 9 человек, которые совершали лыжный поход высшей категории сложности по Северному Уралу. Перевал Дятлова
2 февраля∙1959 год