Пассажирский самолет Ту-124 осуществил первый регулярный рейс по маршруту Москва – Таллин.

2 октября 1962 года пассажирский самолет Ту-124 осуществил первый регулярный рейс по маршруту Москва – Таллин.

Проект Ту-124 разрабатывался как уменьшенный вариант авиалайнера Ту-104 для авиалиний малой протяженности. Самолет был способен перевозить до 56 пассажиров. Ту-124 – один из первых пассажирских самолетов в мире, на котором применены двухконтурные турбореактивные двигатели.

После первого рейса по маршруту Москва – Таллин самолет Ту-124 эксплуатировался в основном в европейской части СССР, но также осуществлял международные полеты в Хельсинки, Стокгольм, Варшаву и Белград. В 1960-х было произведено 165 самолетов этого типа.