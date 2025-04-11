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Пассажирский самолет Ту-124 осуществил первый регулярный рейс по маршруту Москва – Таллин.
2 октября 1962 года пассажирский самолет Ту-124 осуществил первый регулярный рейс по маршруту Москва – Таллин.
Проект Ту-124 разрабатывался как уменьшенный вариант авиалайнера Ту-104 для авиалиний малой протяженности. Самолет был способен перевозить до 56 пассажиров. Ту-124 – один из первых пассажирских самолетов в мире, на котором применены двухконтурные турбореактивные двигатели.
После первого рейса по маршруту Москва – Таллин самолет Ту-124 эксплуатировался в основном в европейской части СССР, но также осуществлял международные полеты в Хельсинки, Стокгольм, Варшаву и Белград. В 1960-х было произведено 165 самолетов этого типа.
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Другие события в этот день
Родился «голос Советского Союза» — диктор Всесоюзного радио и Гостелерадио СССР Юрий Борисович Левитан
2 октября 1914 года родился «голос Советского Союза» — диктор Всесоюзного радио и Гостелерадио СССР Юрий Борисович Левитан. Именно он произнес страшные слова о начале Великой Отечественной Войны, после чего ежедневно докладывал народу о ходе военных действий. Его голос знали и узнавали все жители СССР. Гитлер называл Левитана «врагом Третьего рейха под номером один». 9 мая 1945 года не кто иной, как Левитан, объявил о капитуляции фашистской Германии и Победе Советского Союза. После войны Юрий Борисович стал официальным диктором правительства СССР, но также работал и на телевидении.
2 октября∙1914 год
Была завершена Смоленская стратегическая наступательная операция под кодовым названием «Суворов».
2 октября 1943 года была завершена Смоленская стратегическая наступательная операция под кодовым названием «Суворов». Удар на смоленском направлении оказался для гитлеровского командования полной неожиданностью. Советские воины, развернув наступление в полосе шириной до 400 километров, продвинулись на глубину 200–250 километров. В результате операции «Суворов» советские войска очистили от оккупантов часть Калининской, Смоленскую область, часть Белоруссии. Это позволило успешно завершить контрнаступление под Курском.
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Состоялся первый выход в эфир телепрограммы «Взгляд».
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2 октября∙1987 год
В Москве, за Тверской Заставой, были открыты Триумфальные ворота в честь побед российского воинства в 1812, 1813, 1814 годах.
2 октября 1834 года в Москве, за Тверской Заставой, были открыты Триумфальные ворота в честь побед российского воинства в 1812, 1813, 1814 годах. Летом 1814 года на площади Тверской заставы появилась деревянная Триумфальная арка, но через 12 лет Николай I решил, что память о победе заслуживает чего-то более долговечного и повелел заменить деревянные ворота каменными. В 1834 году наконец состоялось торжественное открытие памятника. Через 102 года после открытия, в 1936 году, Триумфальные ворота разобрали, так как Тверскую заставу начали переделывать в соответствии с Генпланом реконструкции Москвы. Потом была война, и о памятнике вспомнили лишь в 1965 году. Открытие состоялось через три года, но уже на новом месте — Кутузовском проспекте.
2 октября∙1834 год