Открыт Благовещенский мост — первый постоянный мост через Неву.

3 декабря 1850 года в присутствии Николая I в Санкт-Петербурге торжественно открыт Благовещенский мост — первый постоянный мост через Неву.

Открытие состоялось в день празднования Введения во храм Пресвятой Богородицы. Было совершено молебствие и освящение моста при огромном скоплении народа всех сословий. Позже на торжество прибыли государь император, их императорские высочества, великие князья и особы высочайшей свиты.

Первый постоянный разводной мост соединил Васильевский остров с Английской набережной. За свою историю он несколько раз менял названия. Открывали мост как Благовещенский, в 1855 году он стал называться Николаевским, а с 1918 года — мостом Лейтенанта Шмидта. В 2007 году ему было возращено первоначальное название — Благовещенский.