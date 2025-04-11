Основано старейшее в России и мире авиационное конструкторское бюро А.Н. Туполева (ныне ОАО «Туполев»).

22 октября 1922 года основано старейшее в России и мире авиационное конструкторское бюро А.Н. Туполева (ныне ОАО «Туполев»).

Туполев являлся создателем первого в мире цельнометаллического самолета АНТ-2. Под его руководством был создан крупнейший самолет своего времени — АНТ-20. Идеи Туполева нашли применение не только в гражданской, но и в военной авиации.

За 102 года существования КБ «Туполев» в его стенах было разработано более 300 проектов различных типов летательных аппаратов, а также выпущено свыше 18 тысяч самолетов. Сейчас «Туполев» занимается разработкой, производством, испытаниями, ремонтом и поддержанием авиационной техники.