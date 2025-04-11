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Основано старейшее в России и мире авиационное конструкторское бюро А.Н. Туполева (ныне ОАО «Туполев»).
22 октября 1922 года основано старейшее в России и мире авиационное конструкторское бюро А.Н. Туполева (ныне ОАО «Туполев»).
Туполев являлся создателем первого в мире цельнометаллического самолета АНТ-2. Под его руководством был создан крупнейший самолет своего времени — АНТ-20. Идеи Туполева нашли применение не только в гражданской, но и в военной авиации.
За 102 года существования КБ «Туполев» в его стенах было разработано более 300 проектов различных типов летательных аппаратов, а также выпущено свыше 18 тысяч самолетов. Сейчас «Туполев» занимается разработкой, производством, испытаниями, ремонтом и поддержанием авиационной техники.
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Другие события в этот день
Густав Фаберже открыл в Петербурге первую ювелирную студию.
22 октября 1842 года Густав Фаберже открыл в Петербурге первую ювелирную студию. Она расположилась на фешенебельной Большой Морской улице и по этой причине сразу стала успешной. Также повлияло то, что в то время Россия переживала галломанию. В 1846 году у Густава Фаберже родился сын Петер Карл. Именно с ним у нас ассоциируются блестяще выполненные ювелирные пасхальные яйца. Успех позволил семейной фирме Фаберже превратиться в большую ювелирную студию, слава о которой гремела по всей Европе. Многочисленные королевские и княжеские родственники Российской императорской семьи получали ювелирные изделия в подарок, очень дорожили ими и передавали по наследству.
22 октября∙1842 год
Был основан Российский институт театрального искусства — ГИТИС.
22 октября 1878 года был основан Российский институт театрального искусства — ГИТИС. Такое название учебное заведение получило лишь в 1922 году. До этого ГИТИС именовался Музыкально-драматической школой для приходящих, Московским филармоническим обществом, Музыкально-драматическим училищем, институтом. Первоначально в ГИТИСе было три факультета: режиссерский, актерский и директорский. Но сегодня на восьми факультетах ведется преподавание по всем театральным специальностям. ГИТИС — крупнейший театральный вуз в Европе и один из крупнейших в мире.
22 октября∙1878 год
Был подписан Приказ Реввоенсовета об учреждении Финансового отдела Вооружённых сил
22 октября — День финансово-экономической службы ВС РФ. В этот день в 1918 году был подписан Приказ Реввоенсовета об учреждении Финансового отдела Вооружённых сил. Но прообраз армейской финансовой службы был создан при Петре I, который учредил должность генерал-комиссара и централизовал денежное обеспечение русского войска. В годы Великой Отечественной войны военные финансисты оперативно организовали кассовое и расчетное обслуживание в действующей армии. В послевоенное и мирное время финансово-экономическая служба непрерывно развивалась, а ее роль постоянно возрастала.
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Горстка защитников о.Сухо на Ладоге отбила вражеский десант на 30 судах, не дав перерезать Дорогу жизни в блокадный Ленинград.
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35 лет назад Возвращено историческое название Нижнему Новгороду (основан – 1221, переименован в Горький – 1932)
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Под руководством Миниха закончено строительство 117-км Ладожского (Петровского) канала – на тот момент крупнейшего гидротехнического сооружения в мире. Построен по указу Петра I для безопасной доставки грузов вдоль берега Ладоги.
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Войска Трубецкого и Долгорукого взяли Дерпт (основан как Юрьев русским князем Ярославом Мудрым в 1030, ныне – Тарту). За историю этого города русские войска брали его 7 раз .
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Советская космическая станция «Венера-9» совершила посадку на поверхность Венеры
50 лет назад Советская космическая станция «Венера-9» совершила посадку на поверхность Венеры. Получены первые в мире панорамные изображения, переданные с поверхности другой планеты.
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Было основано АО «Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"».
22 октября 1949 года, 75 лет назад, было основано АО «Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз"». На это повлиял приказ министра судостроительной промышленности СССР. При Ленинградском судостроительном заводе было создано Специализированное конструкторское бюро-5 по проектированию торпедных катеров дальнего действия. В 1963 году бюро было переименовано в ЦМКБ «Алмаз». По проектам, разработанным специалистами бюро, построено свыше 26 тысяч боевых катеров, кораблей и судов. Наиболее значительная современная разработка ЦМКБ — проект сторожевого корабля 20380.
22 октября∙1949 год