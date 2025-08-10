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Основан Александринский театр
10 сентября 1756 года основан Александринский театр – Указом императрицы Елизаветы Петровны в Петербурге учрежден Русский для представления трагедий и комедий театр. Рождение русского театра
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В ходе Великой Отечественной войны Красная армия освободила Мариуполь
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Состоялся торжественный пуск Волжской ГЭС имени XXII съезда КПСС
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10 сентября∙1961 год
Учрежден Русский театр в Санкт-Петербурге
10 сентября 1756 года был учрежден Русский театр в Санкт-Петербурге (ныне — Александринский театр). Это произошло по Указу императрицы Елизаветы Петровны. Он стал первым профессиональным публичным императорским театром. В 1832 году его переименовали в «Александринский» — в честь жены Николая I, императрицы Александры Федоровны. Уже два с половиной века Александринский театр является национальным театром России, на сцене которого состоялись мировые премьеры произведений русской классической драматургии, а также выступали многие выдающиеся актеры.
10 сентября∙1756 год
Победный Ништадтский мир завершил 21-летнюю Северную войну со Швецией
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10 сентября∙1721 год
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Одна из крупнейших и наиболее успешных советских десантных операций
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10 сентября∙1943 год