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Началась Первая Камчатская экспедиция
4 февраля 1725 года началась Первая Камчатская экспедиция
Ее возглавил капитан 1-го ранга Витус Беринг. Согласно инструкции императора Петра I, который и организовал экспедицию, путешественникам поручалось определить, соединяется ли Азия с Америкой, а также исследовать побережье Ледовитого океана.
В конце концов экспедиция выполнила все поставленные задачи. Печатное сообщение о результатах опубликовали в «Санкт-Петербургских ведомостях» весной 1730 года. Путешественники нанесли на карту более 220 географических объектов, подтвердили существование пролива между Азией и Америкой и многое другое.
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Другие события в этот день
Ивану Кожедубу присвоено первое звание Героя Советского Союза
4 февраля 1944 года Ивану Кожедубу присвоено первое звание Героя Советского Союза (2-я Звезда Героя – 19.08.44, 3-я – 18.08.45). Во время Великой Отечественной войны трижды Герой Советского Союза Кожедуб лично сбил 62 самолета противника
4 февраля∙1944 год
На царство венчан внук Ивана III князь Дмитрий
4 февраля 1498 года на царство венчан внук Ивана III князь Дмитрий (1-е венчание на царство). «Пожаловал князь великий внука своего великим княжением». Оставался соправителем деда до 1502, когда Иван III передал права наследования Василию III, сыну от брака с Софьей Палеолог
4 февраля∙1498 год
Вскоре после полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, советская армия вошла в городок Гдов
4 февраля 1944 года, вскоре после полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, советская армия вошла в городок Гдов Вражеская группа армий «Север» пришла в Гдов уже в первые недели войны. Так начались долгие два с половиной года оккупации. Похозяйничали на гдовской земле и верные союзники гитлеровцев — карательные формирования, состоявшие из эстонцев, литовцев и латышей. В феврале 1944 года, когда стало понятно, что со дня на день советские части войдут в Гдов, гитлеровцы стали уничтожать все, что только могли. По воспоминаниям освободителей и мирных жителей, город был практически стерт с лица земли.
4 февраля∙1944 год
На Манежной площади в Москве самый массовый митинг в советской истории
4 февраля 1990 года на Манежной площади в Москве прошел самый массовый митинг в советской истории – до 300 тыс. человек под бело-сине-красными флагами. За отмену ст. 6 Конституции СССР о руководящей роли КПСС
4 февраля∙1990 год
Завершилась Северо-Кавказская стратегическая наступательная операция «Дон»
4 февраля 1943 года завершилась Северо-Кавказская стратегическая наступательная операция «Дон»
4 февраля∙1943 год
В ходе Великой Отечественной войны образовался плацдарм «Малая земля»
4 февраля 1943 года в ходе Великой Отечественной войны образовался плацдарм «Малая земля». Чтобы перерезать пути снабжения и лишить возможности отхода северокавказскую группировку немецких войск, были разработаны планы «Горы» и «Море». В ходе боёв, продолжавшихся до начала февраля, советские войска вышли к Азовскому морю и взяли Майкоп. Наступило время для начала морской фазы операции. В результате десантной операции 18-й армии Черноморской группы войск и Черноморского флота около 1500 человек с 16 танками совершили успешную высадку. Героическая оборона «Малой земли» продолжалась 225 дней и завершилась 16 сентября 1943 года освобождением Новороссийска.
4 февраля∙1943 год
Петр I утвердил закон о порядке государственной службы
4 февраля 1722 года Петр I утвердил закон о порядке государственной службы – «Табель о рангах». Все чины подразделялись на 3 вида: военные, статские и придворные. Каждый вид службы был разбит на 14 рангов
4 февраля∙1722 год
Родился Климент Ворошилов — один из самых легендарных наркомов Советского Союза
4 февраля 1881 года родился Климент Ворошилов — один из самых легендарных наркомов Советского Союза Под его руководством была проведена значительная работа по строительству Вооруженных Сил СССР. В ноябре 1935 года Ворошилову в числе пяти крупнейших советских полководцев было присвоено воинское звание «Маршал Советского Союза». Климент Ворошилов — дважды Герой Советского Союза и Герой Социалистического Труда. Он также был награжден восьмью орденами Ленина, шестью орденами Красного Знамени, орденом Суворова 1-й степени и многими другими наградами, в том числе иностранными.
4 февраля∙1881 год
Началась Крымская (Ялтинская) конференция
4 февраля 1945 года началась Крымская (Ялтинская) конференция В ней приняли участие лидеры стран антигитлеровской коалиции — Советского Союза, Великобритании и США. Сталин настоял, чтобы встреча прошла именно на территории СССР. Руководители союзных государств лично увидели, какой ущерб нанесла Германия нашей стране. В ходе конференции были приняты решения по ключевым вопросам, касавшимся окончания Второй Мировой войны и послевоенного мирного урегулирования, включая создание ООН. Россия всегда придерживалась этих принципов, что не скажешь о странах Запада, которые систематически нарушают достигнутые соглашения.
4 февраля∙1945 год