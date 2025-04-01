Началась Первая Камчатская экспедиция

4 февраля 1725 года началась Первая Камчатская экспедиция

Ее возглавил капитан 1-го ранга Витус Беринг. Согласно инструкции императора Петра I, который и организовал экспедицию, путешественникам поручалось определить, соединяется ли Азия с Америкой, а также исследовать побережье Ледовитого океана.

В конце концов экспедиция выполнила все поставленные задачи. Печатное сообщение о результатах опубликовали в «Санкт-Петербургских ведомостях» весной 1730 года. Путешественники нанесли на карту более 220 географических объектов, подтвердили существование пролива между Азией и Америкой и многое другое.