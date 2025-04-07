Началась эксплуатация первого в мире советского сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

26 декабря 1975 года началась эксплуатация первого в мире советского сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.

В начале 1960-х годов англичане и французы запустили совместный проект по созданию первого в мире СПС под названием «Конкорд». Советская разведка оперативно доложила об этом руководству страны, которое в свою очередь приказало немедленно сделать собственный СПС. Специалисты КБ Туполева успешно справились с задачей.

31 декабря 1968 года, на два месяца раньше «Конкорда», советский СПС совершил первый испытательный полет, что стало первым в мире полетом сверхзвукового пассажирского самолета. Ту-144 обладал большей пассажировместимостью и ему требовалась меньшая взлетная полоса.