В закладки
Началась эксплуатация первого в мире советского сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.
26 декабря 1975 года началась эксплуатация первого в мире советского сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144.
В начале 1960-х годов англичане и французы запустили совместный проект по созданию первого в мире СПС под названием «Конкорд». Советская разведка оперативно доложила об этом руководству страны, которое в свою очередь приказало немедленно сделать собственный СПС. Специалисты КБ Туполева успешно справились с задачей.
31 декабря 1968 года, на два месяца раньше «Конкорда», советский СПС совершил первый испытательный полет, что стало первым в мире полетом сверхзвукового пассажирского самолета. Ту-144 обладал большей пассажировместимостью и ему требовалась меньшая взлетная полоса.
Теги:
514
Другие события в этот день
Начальник штаба Верховного главнокомандующего Михаил Алексеев своим приказом сформировал отдельные легкие батареи для поражения воздушного флота.
26 декабря — День рождения войсковой противовоздушной обороны России. В этот день в 1915 году начальник штаба Верховного главнокомандующего Михаил Алексеев своим приказом сформировал отдельные легкие батареи для поражения воздушного флота. Первые артиллерийские батареи предназначались против боевых самолетов Германии и Австро-Венгрии в годы Первой мировой войны. Современные войска ПВО Сухопутных войск России способны надежно защищать войсковые соединения от воздушных атак противника. На их вооружении стоят современные радиолокационные системы, зенитные ракетные, артиллерийские, пушечно-ракетные и переносные комплексы.
26 декабря∙1915 год
Последние части разбитой французской армии покинули пределы Российской империи.
26 декабря 1812 года последние части разбитой французской армии покинули пределы Российской империи. Окончательный разгром армии Наполеона произошел в сражении у реки Березины в ноябре 1812 года. От 600-тысячного войска остались лишь 30 тысяч человек. 26 декабря 1812 года последние французские солдаты перешли реку Неман, оставив пределы Российской империи. 6 января 1813 года император Александр I подписал манифест об окончании Отечественной войны 1812 года, которая стала тяжелым испытанием для нашей страны. Русские войска покрыли себя неувядающей славой победителей, стойких и упорных бойцов. Этот статус наша армия подтвердила и позже, в ходе Заграничного похода.
26 декабря∙1812 год