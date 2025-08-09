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На воду был спущен корабль, которому предстояло стать самым знаменитым долгожителем русского флота
24 мая 1900 года на воду был спущен корабль, которому предстояло стать самым знаменитым долгожителем русского флота.
В конце XIX века отношения России и Англии были напряжёнными. Также возрастала «германская угроза». Было принято решение об изменении судостроительной программы России.
Строительство шло три года. На момент спуска «Аврора» являлась одним из лучших боевых кораблей. Крейсер принял участие в русско-японской и Первой мировой войнах, а 7 ноября 1917 года холостым выстрелом дал сигнал к началу Октябрьской революции.
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Другие события в этот день
Основана крепость Свияжск
24 мая 1551 года основана крепость Свияжск. Опираясь на нее, Иван Грозный в следующем году взял Казань. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО (2017)
24 мая∙1551 год
Началось строительство Домика Петра
24 мая 1703 года началось строительство Домика Петра. Закончено через 3 дня. Тогда же состоялось празднование по случаю основания нового города – Санкт-Петербурга
24 мая∙1703 год
Петр I издал указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале
24 мая 1705 года Петр I издал указ о разрешении Никите Демидову строить металлургические заводы на Урале Демидов был тульским оружейником, который в 1696 году изготовил для Петра ружья иностранного образца, заметно улучшив их конструкцию. В благодарность царь пожаловал ему несколько десятин земли для добычи железной руды. Еще через несколько лет Петр передал Демидову Верхотурские железные заводы на Урале. В 1705 году Петр I разрешил Демидову строить собственные заводы. Сначала промышленник возвел Шуралинский и Бынговский, позже — Верхнетагильский, Выйский и Нижнетагильский заводы. К середине 1720-х годов Демидов уже владел восемью из двадцати российских металлургических заводов. Это на три столетия определило судьбу Урала как поставщика полезных ископаемых и кузницы оружия.
24 мая∙1705 год
Родился советский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Михаил Шолохов
24 мая 1905 года родился советский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Михаил Шолохов В 1920 году Шолохов вступил в продовольственный отряд. Участвовал в боях с белогвардейцами на Дону и даже находился в плену у махновцев. В 1923-м свет увидел его первые произведения. А через два года он приступил к написанию «Тихого Дона» — центральной и судьбоносной работы в жизни писателя. Шолохов — единственный советский писатель, которому вручение Нобелевской премии согласовало руководство СССР. Награду ему присудили «за художественную силу и цельность эпоса о донском казачестве в переломное для России время».
24 мая∙1905 год
Сражение под Кызыл-Арватом между отрядом полковника Навроцкого и туркменским ополчением
24 мая 1877 года началось сражение под Кызыл-Арватом между отрядом полковника Навроцкого и туркменским ополчением. После четырехчасового боя туркмены бежали. 250 казаков против 3000 туркмен. В. Верещагин. Туркестанский цикл
24 мая∙1877 год
Вышел первый номер газеты «Комсомольская правда»
24 мая 1925 года вышел первый номер газеты «Комсомольская правда» Тираж первого номера составил 31 тысячу экземпляров. Газета сразу понравилась читателям и быстро вышла в лидеры среди советских изданий. В годы войны именно «Комсомолка» первой рассказала на всю страну о подвиге Зои Космодемьянской и подпольной организации «Молодая гвардия». За столетнюю историю сотрудниками и партнерами газеты были многие известные писатели, впоследствии ставшие классиками советской литературы. «Комсомольская правда» удостоена большого количества различных наград и премий. В свой пятилетний юбилей издание получило орден Ленина.
24 мая∙1925 год
Прошли похороны великого русского полководца Суворова
24 мая 1800 года в Петербурге при огромном стечении народа прошли похороны великого русского полководца Суворова
24 мая∙1800 год
Телеграфом Морзе была отправлена первая телеграмма
24 мая 1844 года телеграфом Морзе была отправлена первая телеграмма. Содержанием послания были слова: «Чудны дела твои, Господи». Создание телеграфа отвечало самым настоятельным потребностям человечества в получении достоверной информации в кратчайшие сроки. Но немногие знают, что первый электромагнитный телеграф появился гораздо раньше, и не в США, а у нас — в России. Его изобретателем стал российский ученый Павел Львович Шиллинг.
24 мая∙1844 год
На заседании Президиума ЦК КПСС было одобрено предложение о проведении операции «Анадырь»
24 мая 1962 года на заседании Президиума ЦК КПСС было одобрено предложение о проведении операции «Анадырь» Она стала ответом на попытку военной интервенции на Кубу со стороны США, а также на размещение американских ракет в Турции и Италии, и предусматривала скрытную доставку и размещение на острове в Карибском море армейских боевых частей и подразделений. Секретная доставка оружия стартовала 9 сентября того же года и завершилась 22 октября. Именно в этот день американцы и объявили о блокаде острова, но на нем уже было развернуто 42 ракеты Р-12 и 36 головных частей с ядерными зарядами. В зону поражения ракет с кубинской территории попадала территория США с населением 80 миллионов человек.
24 мая∙1962 год
День славянской письменности и культуры
24 мая — День славянской письменности и культуры. Он приурочен ко Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Они создали универсальный и доступный письменный язык, перевели на него основополагающие церковные труды и открыли, таким образом, христианству дорогу на восток. В 1863 году Российский Святейший Синод определил установить ежегодное празднование в честь преподобных Мефодия и Кирилла 11 мая. В 1985 году в СССР день 24 мая был объявлен «праздником славянской культуры и письменности».
24 мая∙1863 год