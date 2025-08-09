На воду был спущен корабль, которому предстояло стать самым знаменитым долгожителем русского флота

24 мая 1900 года на воду был спущен корабль, которому предстояло стать самым знаменитым долгожителем русского флота.

В конце XIX века отношения России и Англии были напряжёнными. Также возрастала «германская угроза». Было принято решение об изменении судостроительной программы России.

Строительство шло три года. На момент спуска «Аврора» являлась одним из лучших боевых кораблей. Крейсер принял участие в русско-японской и Первой мировой войнах, а 7 ноября 1917 года холостым выстрелом дал сигнал к началу Октябрьской революции.