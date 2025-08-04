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На территории бывшего Крымского ханства образована Таврическая область
13 февраля 1784 года на территории бывшего Крымского ханства образована Таврическая область в составе Российской империи
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Другие события в этот день
День рождения одной из мировых оружейных легенд — пистолета Тульский Токарева
13 февраля 1931 года является днём рождения одной из мировых оружейных легенд — пистолета Тульский Токарева. К концу 1929 года была принята новая система пехотного вооружения РККА, которая предполагала в том числе и введение на вооружение самозарядного пистолета. Чтобы выбрать лучший образец, объявили традиционный конкурс, одним из участников которого стал коллектив конструкторов из Тулы под руководством Федора Токарева. В 1933 году пистолет был немного модернизирован и именно тогда получил новое наименование: «Пистолет Токарева образца 1933 года (ТТ, Тульский, Токарева)». С тех пор и до сегодняшнего дня ТТ остается самым знаменитым советским пистолетом и таким же символом победы нашего народа в Великой Отечественной войне, как пистолет-пулемет ППШ, танк Т-34 или штурмовик Ил-2.
13 февраля∙1931 год
В битве со шведами при Фрауштадте поляки и саксонцы бежали, бросив стойко державшихся русских
13 февраля 1706 года битве со шведами при Фрауштадте (ныне Всхова в Польше) поляки и саксонцы бежали, бросив стойко державшихся русских. «Наших одних оставили, которых не чаю и половины в живых», – Петр I. «Шведы истребили 4 тыс. обезоруженных русских пленных после боя» (Тарле)
13 февраля∙1706 год
Завершилась Будапештская операция советских войск
13 февраля 1945 года завершилась Будапештская операция советских войск. К октябрю 1944 года Красная Армия заняла значительную часть территории Венгрии, однако вопрос с разгромом страны и выводом её из войны в качестве союзника нацистской Германии ещё предстояло решить. Для этого советское командование разработало и замыслило Будапештскую операцию. За 108 дней советские войска разгромили 56 дивизий и бригад противника. В плен попало до 188 тысяч немецких солдат и офицеров. Красная Армия открыла себе путь на Прагу и Вену. Медалью «За взятие Будапешта» награждено более 360 тысяч человек.
13 февраля∙1945 год
Принят на вооружение танк БТ-2
13 февраля 1931 года был принят на вооружение танк БТ-2 В 1920-е годы СССР нуждался в оперативной подвижности танков. Они не могли проехать даже 100-200 километров и их приходилось перебрасывать на железнодорожных платформах. Ресурс гусениц был крайне мал. Поэтому на повестку встал вопрос о новом танке. Первоначально планировалось, что производством БТ займется Ярославский автозавод, но быстро стало ясно, что он не справится, и тогда решили передать производство Харькову. За два года там было изготовлено 620 танков БТ-2. В основном их использовали как учебные.
13 февраля∙1931 год
Родился русский оперный и камерный певец Федор Шаляпин
13 февраля 1873 года родился русский оперный и камерный певец Федор Шаляпин Будучи выходцем из крестьянской семьи, Шаляпин смог добиться огромного успеха и выступал в самых престижных театрах мира — Большом, Мариинском, Метрополитен-опере. Особое значение имело участие Шаляпина в Русских сезонах как пропагандиста русского искусства. После Октябрьской революции Шаляпин был назначен художественным руководителем Мариинского театра, но в 1922 году все равно уехал заграницу и не вернулся, оставшись жить в Париже. До конца жизни он так и не принял иностранное гражданство.
13 февраля∙1873 год
Красная армия освободила столицу Венгрии
13 февраля 1945 года Красная армия освободила столицу Венгрии За 108 дней Будапештской операции Красная армия разгромила большое количество дивизий и бригад врага. В плен попало до 188 тысяч немецких солдат и офицеров. Из будапештского гетто было освобождено почти 70 тысяч евреев, нацисты не успели их убить. Освобождение Будапешта в корне меняло ситуацию в воюющей Европе. Красная армия открыла себе путь на Прагу и Вену, и полученная возможность продвижения советских войск способствовала успеху Висло-Одерской операции.
13 февраля∙1945 год
Иван Грозный женился в первый раз
13 февраля 1547 года Иван Грозный женился в первый раз – на Анастасии Романовне. Родила царя Федора Иоанновича
13 февраля∙1547 год
В Чукотском море раздавлен льдами пароход «Челюскин»
13 февраля 1934 года в Чукотском море раздавлен льдами пароход «Челюскин». Начало героической эпопеи по спасению 104 членов экспедиции
13 февраля∙1934 год
Родился флотоводец вице-адмирал Владимир Корнилов
13 февраля 1806 года родился флотоводец вице-адмирал Владимир Корнилов Он получил боевое крещение в Наваринском сражении, где командовал тремя пушками нижнего дека. За проявленную храбрость его похвалил сам Михаил Лазарев. В 1849 году Корнилов возглавил Черноморский флот. Тогда адмирал Лазарев также не остался в стороне и сказал, что именно Владимиру Алексеевичу можно «без опасения в критических обстоятельствах доверить и честь флага, и честь нации». В сентябре 1854 года, во время Крымской войны, враг, высадившийся на берегу полуострова, начал движение к Севастополю. Все это время Корнилов активно реализовывал план обороны города. В гарнизоне было всего семь тысяч человек, но вице-адмирал сумел очень грамотно организовать активную оборону. Неутомимый Корнилов обладал безграничным доверием защитников города.
13 февраля∙1806 год
Родился великий русский баснописец Иван Андреевич Крылов
13 февраля 1769 года родился великий русский баснописец Иван Андреевич Крылов * «Ты все пела? это дело: Так поди же, попляши!» * «Ай, Моська! знать она сильна, Что лает на Слона!» * «А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь»
13 февраля∙1769 год