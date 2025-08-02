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Манифест Александра I об изгнании Наполеона
6 января 1813 года - «Какой пример храбрости, мужества, благочестия, терпения и твердости показала Россия!» Манифест Александра I об изгнании Наполеона – «О принесении Богу благодарения». В тот же день царь повелел в память подвига народа создать в Москве церковь во имя Спасителя Христа
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В Петербурге открыты памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли
В Петербурге перед Казанским собором открыты памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли. Фото: учебно-тренировочные занятия пожарного взвода МПВО у Казанского собора в дни блокады Ленинграда (зима 1942/1943 гг.)
6 января∙1838 год
Русская армия официально окончила Отечественную войну против Наполеона
6 января 1813 года русская армия после долгой, тяжелой и кровопролитной кампании 1812 года официально окончила Отечественную войну против Наполеона. Отступая от границ империи, наши войска вели арьергардные бои, дали крупное сражение у Смоленска. Силы армии Наполеона были надломлены в великой Бородинской битве. Вторым по значению сражением 1812 года стало сражение под Малоярославцем. За лето и осень 1812 года французы понесли невосполнимые потери, и к зиме были вынуждены оставить Москву и отступить из России. Из более чем 660 тысяч солдат Наполеона смогли покинуть Россию всего несколько десятков тысяч. Русские войска покрыли себя неувядающей славой победителей, стойких и упорных бойцов. Российское военно-историческое общество проводит большую работу в сфере сохранения исторической памяти о подвигах русской армии в период Наполеоновских войн. Регулярно проводятся конференции, лекции, семинары и исторические реконструкции сражений 1812 года. Например, 7 января 2019 года под эгидой РВИО в музее-заповеднике «Бородинское поле» прошли торжества и памятные мероприятия.
6 января∙1813 год
В Красной армии введены погоны
6 января 1943 года в Красной армии введены погоны. «Страна дает своим сынам знаки воинского достоинства, украшавшие мундиры российской армии времен 1812 года, героев Севастопольской обороны и битв с немцами в годы Первой мировой», – «Красная звезда» о введении погон
6 января∙1943 год
Русская армия официально окончила Отечественную войну против Наполеона
6 января 1813 года русская армия официально окончила Отечественную войну против Наполеона. Отечественная война 1812 года стала тяжелым испытанием для нашей страны. Русским пришлось противостоять гораздо более многочисленной и опытной «Великой армии». За лето и осень 1812 года французы понесли невосполнимые потери и к зиме были вынуждены оставить Москву и отступить из России. На следующий день, 7 января, всему населению страны был зачитан манифест императора Александра I «Об изгнании неприятеля из пределов империи и окончании Отечественной войны». Император повелел ежегодно в день Рождества Христова праздновать и великий День Победы.
6 января∙1813 год