Манифест Александра I об изгнании Наполеона

6 января 1813 года - «Какой пример храбрости, мужества, благочестия, терпения и твердости показала Россия!» Манифест Александра I об изгнании Наполеона – «О принесении Богу благодарения». В тот же день царь повелел в память подвига народа создать в Москве церковь во имя Спасителя Христа