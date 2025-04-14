Летчик-испытатель Владимир Ильюшин поднял в воздух фронтовой бомбардировщик «Су‑24»

2 июля 1967 года летчик-испытатель Владимир Ильюшин поднял в воздух фронтовой бомбардировщик «Су‑24».

Этот самолёт стал первым всепогодным и круглосуточным ударным самолётом в Военно-воздушных силах СССР. Различные модификации Су-24 применялись ВВС СССР и России в ходе боевых действий в Афганистане, Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

Сам Владимир Сергеевич Ильюшин был опытным испытателем. За время работы в ОКБ Сухого поднял впервые 12 самолётов, вплоть до Су-27. За всё это время Ильюшин лишь один раз катапультировался. В 1960 году получил звание Героя Советского Союза.