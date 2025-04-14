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Летчик-испытатель Владимир Ильюшин поднял в воздух фронтовой бомбардировщик «Су‑24»
2 июля 1967 года летчик-испытатель Владимир Ильюшин поднял в воздух фронтовой бомбардировщик «Су‑24».
Этот самолёт стал первым всепогодным и круглосуточным ударным самолётом в Военно-воздушных силах СССР. Различные модификации Су-24 применялись ВВС СССР и России в ходе боевых действий в Афганистане, Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.
Сам Владимир Сергеевич Ильюшин был опытным испытателем. За время работы в ОКБ Сухого поднял впервые 12 самолётов, вплоть до Су-27. За всё это время Ильюшин лишь один раз катапультировался. В 1960 году получил звание Героя Советского Союза.
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Состоялся первый полет летающей лодки КБ Бериева — Бе-6
Их покупают даже в США. 2 июля 1948 года состоялся первый полет летающей лодки КБ Бериева — Бе-6. В годы Великой Отечественной войны КБ Бериева занималось перспективными разработками и поиском новых конструкторских решений, что дало хороший результат в послевоенные годы. После войны начался расцвет КБ Бериева. Очень удачные конструкции летающих лодок Бе-6 были приняты на вооружение морской авиации ВМФ СССР. Они стали предтечей модели Бе-12, которая, находится на вооружении морской авиации и в наши дни.
2 июля∙1948 год
На экраны вышла музыкальная комедия «Весна» с Любовью Орловой и Николаем Черкасовым
2 июля 1947 года на экраны вышла музыкальная комедия «Весна» с Любовью Орловой и Николаем Черкасовым В фильме также блестяще сыграли Фаина Раневская, Ростислав Плятт и Рина Зеленая. Благодаря этому комедия надолго покорила послевоенного зрителя. «Весна» также подарила стране знаменитую песню «Журчат ручьи», которую исполнила Любовь Орлова. В 1947 году режиссер картины Григорий Александров на Международном кинофестивале в Венеции получил премию за оригинальный сюжет и режиссуру, а Любовь Орлова разделила премию за лучшую женскую роль с Ингрид Бергман.
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2 июля∙1554 год
Шведская армия вторглась в русскую Финляндию
2 июля 1788 года шведская армия вторглась в русскую Финляндию – началась русско-шведская война (1788-1790). По ее итогам Россия и Швеция отказались от территориальных претензий друг к другу и подтвердили положения триумфального для Петра I Ништадтского мира (1721)
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Открыт для судоходства Беломорско-Балтийский канал
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2 июля∙1933 год
Был основан город Владивосток
2 июля 1860 года был основан город Владивосток. По условиям нескольких договоров, заключенных в XIX веке с Китаем, Россия получила во владение территории современного Владивостока. Здесь и был организован главный опорный пункт на Дальнем Востоке. В течение последних ста лет Владивосток превратился в крупнейший город и порт на Дальнем Востоке России. Здесь сконцентрированы основные производственные, трудовые и финансовые ресурсы Приморского края.
2 июля∙1860 год
Установлен международный рекорд дальности полета на гидросамолете МП-1
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2 июля∙1938 год