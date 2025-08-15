Космонавты Андриян Николаев и Виталий Севастьянов провели первую в истории шахматную партию в космосе — «Космос – Земля»

9 июня 1970 года космонавты Андриян Николаев и Виталий Севастьянов провели первую в истории шахматную партию в космосе — «Космос – Земля»

За Землю тогда сыграли руководитель подготовки советских космонавтов Николай Каманин и летчик-космонавт Виктор Горбатко. Партия продолжалась около шести часов и закончилась ничьей. Связь осуществлялась по радио, обмен ходами происходил при прохождении корабля над территорией СССР.

24 ноября 1970 года все участники партии «Космос – Земля» стали почетными членами Центрального шахматного клуба СССР, а Виталий Севастьянов вовсе серьезно увлекся игрой и со временем стал очень заметной фигурой в шахматном мире. Его дважды избирали председателем Шахматной федерации СССР, он был членом ЦК ФИДЕ, почетным членом ФИДЕ и международным арбитром.