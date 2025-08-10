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Издан первый Атлас Российский
13 сентября 1745 года создан первый Атлас Российский. Была в нем и карта Малой Татарии – с частью губернии Киевской
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Другие события в этот день
Торжественное открытие Московской консерватории
13 сентября 1866 года состоялось торжественное открытие Московской консерватории. 1е вывступление: Чайковский сыграл на фортепиано увертюру «Руслана и Людмилы» Глинки
13 сентября∙1866 год
Подавлен Корниловский мятеж
13 сентября 1917 года подавлен Корниловский мятеж. Главнокомандующий Корнилов не смог поставить во главе страны свой Совет народной обороны. Керенский удержал власть.
13 сентября∙1917 год
Сражение у оз. Смолин
«Въеводы же великого князя срѣтошася с Нѣмци на озерѣ на Смолинѣ». 13 сентября 1502 года прошло сражение у оз.Смолин. Ливонцы удержали позиции, но понесли такие потери от русских, что ушли к своей границе
13 сентября∙1502 год
Разгромив в финале канадцев 8:1, сборная СССР завоевала Кубок Канады
13 сентября 1981 года, разгромив в финале канадцев 8:1, сборная СССР завоевала Кубок Канады! Хозяева настолько не верили, что такое может произойти, что тут же опозорились во второй раз подряд: сам кубок нашей сборной не отдали.
13 сентября∙1981 год
Родился русский эколог, микробиолог Сергей Виноградский
13 сентября 1856 года родился русский эколог, микробиолог Сергей Виноградский. В 1881 году Виноградский окончил университет и переехал в Страсбург. Через несколько лет он открыл хемосинтез, что стало настоящим прорывом в микробиологии. Виноградский не остановился и продолжил свои научные изыскания. В 1899 году Виноградский вернулся в Россию, несмотря на многочисленные предложения остаться в Европе. Занимался изучением опасных инфекций. После революции 1917 года вынужденно покинул Россию. Основал при институте отдел сельскохозяйственной биологии и руководил им до самой смерти.
13 сентября∙1856 год
Военный совет в Филях
13 сентября 1812 года прошел Военный совет в Филях. Кутузов решил отступить, оставив Москву, и сохранить армию. «Мы Наполеона не победим. Мы его обманем» (Кутузов)
13 сентября∙1812 год
Родилась Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская
13 сентября 1923 года родилась Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская. В октября 1941 года она была зачислена в диверсионную школу Спрогиса. Уже 4 ноября Зоя справилась со своим первым заданием, успешно заминировав дорогу. Космодемьянская в составе диверсионной группы получила задание сжечь несколько населенных пунктов, в которых находились немцы. Зоя была арестована при выполнении этого задания, но ничего не выдала во время пыток. 29 ноября 1941 года 18-летнюю девушку казнили. «Сколько нас ни вешайте, но всех не перевешаете, нас 170 миллионов» (Зоя Космодемьянская перед казнью). В 1942 году посмертно ей было присвоено звание Героя Советского Союза. При поддержке РВИО было открыто два музея, посвященных Зое Космодемьянской. В январе 2021 года в прокат вышел художественный фильм «Зоя», в создании которого участвовали эксперты РВИО.
13 сентября∙1923 год
Поэт Гавриил Державин был произведен в тайные советники и назначен сенатором
13 сентября 1793 года поэт Гавриил Державин был произведен в тайные советники и назначен сенатором. Путь к этому поэт начал прокладывать ещё в 1762 году, поучаствовав в государственном перевороте, поставившем на престол Екатерину II. В 1784 году Державина назначили губернатором Олонецкого края, а затем — Тамбовской губернии, но в обоих случаях попытки навести порядок приводили к конфликтам с местной элитой. Державин остался правдолюбом, даже когда его назначили сенатором и произвели в тайные советники. Этим он нажил себе много врагов среди коллег. За все время службы на высоких государственных должностях Державин не оставлял литературное поприще и создал много прекрасных и известных произведений.
13 сентября∙1793 год