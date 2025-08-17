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Из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля
4 июля 1900 года из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля
Уже 13 августа Толль увидел контуры четырех столовых гор, которые на востоке соединялись с низменной землей. «Таким образом, сообщение Санникова подтвердилось полностью» (Толль в своем дневнике). Летом 1901 года экспедиция обследовала Таймыр. А весной 1902 года совершила переход на остров Бенетта.
Не дождавшись шхуну «Заря», которая получила повреждения и не смогла подойти в назначенный срок, Толль принял решение двигаться на юг в сторону континента. В тот момент группа бесследно пропала без вести. В 1938 году советские летчики доказали, что Земли Санникова не существует.
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Другие события в этот день
Началась десантная операция Красной армии по освобождению островов Выборгского залива
4 июля 1944 года началась десантная операция Красной армии по освобождению островов Выборгского залива В этот день десант высаживался на острова Тейкарсаари, Суонионсаари и Равансаари. Жестокие бои разгорелись от самой кромки воды, однако вскоре Суонионсаари и Равансаари были полностью очищены от врага. Также были заняты мелкие острова Хиэтасаари, Киустеринсаари, Мелансаари и Куолансаари. До 10 июля всего было занято 16 островов. Командующий Ленинградским фронтом Леонид Говоров временно прекратил боевые действия и перешел к обороне на занятых рубежах в связи с возобновлением переговоров между СССР и Финляндией о мире.
4 июля∙1944 год
Состоялся первый полет пассажирского самолета «Ил-18»
4 июля 1957 года состоялся первый полет пассажирского самолета «Ил-18» Разработка Ил-18 началась в ОКБ Ильюшина в 1954 году. Вскоре эскизный проект пассажирского самолета с четырьмя турбовинтовыми двигателями был утвержден конструктором, началась его постройка. Первый полет произошел с Центрального аэродрома имени Фрунзе. Конечная точка — летная база в городе Жуковский. Всего за годы серийного производства было построено 719 самолетов, в том числе 564 пассажирских. На Ил-18 установлено 20 мировых рекордов дальности полета и высоты с различной полезной нагрузкой. Ил-18 положил начало широкому развитию международных авиалиний «Аэрофлота» и массовому авиаэкспорту.
4 июля∙1957 год
Балаклавский морской бой
4 июля 1773 года начался Балаклавский морской бой: 2 русских 16-пушечных корабля «Корон» и «Таганрог» нанесли поражение турецкой эскадре (4 крупных корабля, в т.ч. 3 линейных с десантом, около 170 орудий), не дав высадить десант в Крыму. 1-я победа российского парусного флота на Черном море
4 июля∙1773 год
На подступах к Москве войско Мстиславского и Годунова встретило 150-тыс. орду крымского хана Казы-Гирея
4 июля 1591 года на подступах к Москве войско Мстиславского и Годунова встретило 150-тыс. орду крымского хана Казы-Гирея. После 3-дневных боев хан бежал. На месте победы русских был основан Донской монастырь
4 июля∙1591 год
Подполковник Супрун вступил в бой с 6 самолетами врага и геройски погиб
4 июля 1941 года подполковник Супрун вступил в бой с 6 самолетами врага и геройски погиб Степан Супрун прибыл на фронт 30 июня, через несколько дней после начала войны. Ему удалось договориться с начальством и оставить должность летчика-испытателя, чтобы начать защищать Родину. Супрун успел несколько дней побыть командиром 401-го истребительного полка особого назначения. При нем самолеты врага перестали летать низко и безнаказанно. 4 июля Супрун вновь вылетел вместе с полком на очередное задание. Он хотел лично участвовать в бою, убедиться в результатах и уточнить расположение войск противника. Однако на обратном пути его атаковали шесть «мессершмиттов». В неравном бою Супрун сбил один из них, однако другой в стремительной внезапной атаке поджег самолет нашего летчика. Покинуть на земле пылавшую машину раненый Супрун уже не смог.
4 июля∙1941 год
Кёнигсберг был переименован в Калининград
4 июля 1946 года Кёнигсберг был переименован в Калининград. До конца Великой Отечественной войны город был столицей Восточной Пруссии. Затем по решению Потсдамской конференции 1945 года Кёнигсберг передали СССР вместе с северной частью провинции. Идея переименования города появилась после смерти «всесоюзного старосты» Михаила Калинина, хотя он не имел никакого прямого отношения к нему, а на карте страны уже были города Калинин (ныне — Тверь) и Калининград в Московской области (ныне — Королёв).
4 июля∙1946 год
Патриархом стал Филарет (Романов)
4 июля 1619 года Патриархом стал Филарет (Романов), отец царя Михаила, насильно постриженный в монахи при Годунове
4 июля∙1619 год
Открыт памятник Юрию Гагарину
4 июля 1980 года в Москве на Ленинском проспекте был открыт памятник Юрию Гагарину. Именно по Ленинскому проспекту Гагарин въехал в город из аэропорта «Внуково», чтобы сделать доклад в ЦК КПСС об итогах первого полёта в космос. Памятник установили к Олимпийским играм в Москве. По замыслу архитекторов, его должно быть видно от самой МКАД. У подножия монумента находится копия спускаемого аппарата корабля «Восток».
4 июля∙1980 год
Постановление ГКО о создании народного ополчения
Постановление ГКО о создании народного ополчения
4 июля∙1941 год
В битве при Рущуке Кутузов разбил турок
4 июля 1811 года в битве при Рущуке Кутузов разбил турок. Их было в 4 раза больше (60 тыс.), наши потери – в 10 меньше (500 человек против 5000 у турок)
4 июля∙1811 год
Родился Александр Бенкендорф, государственный деятель, создатель тайной полиции и жандармерии
4 июля 1782 года (по другим данным – в 1783 году) родился Александр Бенкендорф, государственный деятель, создатель тайной полиции и жандармерии. Участвовал в сражениях на Кавказе, неоднократно отличался героизмом в Отечественной войне 1812 года и Заграничных походах русской армии. В июле 1819 года Бенкендорф был назначен на должность генерал-адъютанта Александра I. Восстание декабристов в 1825 году изменило судьбу Бенкендорфа. В этом событии он на стороне нового императора возглавлял часть правительственных войск. Со временем доверие между Бенкендорфом и Николаем I лишь укреплялось. Он был неизменным спутником императора во всех поездках по стране и за границей.
4 июля∙1782 год
Из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля
4 июля 1900 года из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля. Впервые о загадочном острове сообщил в 1811 году зверопромышленник Яков Санников, ранее открывший острова Столбовой и Фаддеевский. Другим свидетельством в пользу существования обширных земель на севере стали многочисленные наблюдения за перелетными птицами. Уже 13 августа Толль увидел контуры четырёх столовых гор, которые на востоке соединялись с низменной землей, однако в 1938 году советские летчики доказали, что Земли Санникова не существует. По их мнению, она, как и многие арктические острова, была сложена не из скал, а из вечной мерзлоты.
4 июля∙1900 год