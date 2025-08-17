Из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля

4 июля 1900 года из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля

Уже 13 августа Толль увидел контуры четырех столовых гор, которые на востоке соединялись с низменной землей. «Таким образом, сообщение Санникова подтвердилось полностью» (Толль в своем дневнике). Летом 1901 года экспедиция обследовала Таймыр. А весной 1902 года совершила переход на остров Бенетта.

Не дождавшись шхуну «Заря», которая получила повреждения и не смогла подойти в назначенный срок, Толль принял решение двигаться на юг в сторону континента. В тот момент группа бесследно пропала без вести. В 1938 году советские летчики доказали, что Земли Санникова не существует.