Императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета» — День российского студенчества

25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета» — День российского студенчества

Текст указа составил Иван Шувалов — фаворит императрицы и друг Ломоносова. Михаил Васильевич также сыграл большую роль в учреждении этого российского учебного заведения, за что Московский государственный университет сегодня носит его имя.

Сначала День российского студенчества отмечался только в Москве, весьма торжественно и пышно, но впоследствии распространился и на студентов других учебных заведений по всей стране. Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день.