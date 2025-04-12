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Императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета» — День российского студенчества
25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета» — День российского студенчества
Текст указа составил Иван Шувалов — фаворит императрицы и друг Ломоносова. Михаил Васильевич также сыграл большую роль в учреждении этого российского учебного заведения, за что Московский государственный университет сегодня носит его имя.
Сначала День российского студенчества отмечался только в Москве, весьма торжественно и пышно, но впоследствии распространился и на студентов других учебных заведений по всей стране. Несмотря на то, что история праздника своими корнями уходит в далекое прошлое, традиции сохранились и по сей день.
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