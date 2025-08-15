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День рождения Байконура — первого и крупнейшего в мире космодрома
2 июня 1955 года считается днем рождения Байконура — первого и крупнейшего в мире космодрома
В этот день была подписана директива Генштаба СССР о создании Пятого научно-исследовательского испытательного полигона и определении его штатной структуры. Строительство Байконура началось еще раньше — в январе 1955 года.
Именно с Байконура был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и первый полет человека в космос, запускались пилотируемые космические корабли серий «Восток», «Восход», «Союз», орбитальные станции серий «Салют», «Мир», межпланетные космические аппараты.
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Другие события в этот день
На берегу Амура забайкальскими казаками основан Усть-Зейский военный пост
2 июня 1856 года на берегу Амура забайкальскими казаками основан Усть-Зейский военный пост. Через год заложен храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Он дал имя городу – Благовещенск
2 июня∙1856 год
Родился русский путешественник, исследователь Русской Америки Лаврентий Алексеевич Загоскин
2 июня 1808 года родился русский путешественник, исследователь Русской Америки Лаврентий Алексеевич Загоскин. В 1838 году лейтенант Лаврентий Загоскин трудился в Российско-американской компании. В экспедиции он проявил знания таких наук, как минералогия, энтомология, конхиология и зоология. И сегодня русский след запечатлён прочно на суровой и очень красивой Аляске. В этом есть и заслуга Лаврентия Алексеевича Загоскина.
2 июня∙1808 год
Утвержден знак «Ворошиловский всадник»
2 июня 1936 года утвержден знак «Ворошиловский всадник»
2 июня∙1936 год
День рождения космодрома Байконур
2 июня 1955 года отмечается в нашей космонавтике как день рождения космодрома Байконур. Строительство будущего космодрома шло в пустынной местности в режиме строжайшей секретности. Оно было завершено в рекордные сроки. С Байконура был запущен первый в истории искусственный спутник Земли и первый космический корабль с человеком на борту. Космодром до сих пор занимает лидирующее место в мире по числу пусков.
2 июня∙1955 год
Земский Собор утвердил царем 15-летнего Ивана V Алексеевича
2 июня 1682 года Земский Собор утвердил царем 15-летнего Ивана V Алексеевича. 10-летний Петр Алексеевич (будущий Петр I Великий) стал младшим, «вторым» царем. Золотой червонец сестры их Софьи. На аверсе она одна
2 июня∙1682 год
В Москве родился государственный деятель, правовед, обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев
2 июня 1827 года в Москве родился государственный деятель, правовед, обер-прокурор Святейшего Синода Константин Победоносцев С 1861 года консерватор Победоносцев, пользовавшийся большим влиянием при дворе монархов, преподавал законоведение сначала Александру III, а затем и Николаю II. Существует мнение, что если бы не влияние Победоносцева на Александра III, то император не отверг бы конституционный проект графа Лорис-Меликова, который тот готовил еще при Александре II. После подписания Николаем II Октябрьского манифеста 1905 года, который Победоносцев не принял, он был уволен с должности Обер-прокурора Синода и члена Комитета министров с оставлением в должностях члена Госсовета, статс-секретаря и сенатора. Его влияние ослабело, но для всех противников абсолютной монархии Победоносцев стал символом крайней реакции, и при жизни Константина Петровича называли великим инквизитором.
2 июня∙1827 год
Глазам императрицы предстал новый город Севастополь и новые корабли в его бухте
2 июня 1787 года во время путешествия Екатерины II в Крым, на обеде в Инкермане, Потемкин распахнул занавес – и глазам императрицы предстал новый город Севастополь и новые корабли в его бухте. «В виду царской столовой выстроился в боевом порядке грозный флот» (де Сегюр)
2 июня∙1787 год
В типографии Московского университета вышел в свет первый том поэмы Николая Гоголя «Мертвые души»
2 июня 1842 года в типографии Московского университета вышел в свет первый том поэмы Николая Гоголя «Мертвые души» Так как у Гоголя не было средств на издание, книга печаталась в долг. Николай Васильевич даже сам взялся оформить ее обложку. В конце концов произведение вышло под названием «Похождения Чичикова, или Мертвые души». Первый тираж «Мертвых душ» в две тысячи экземпляров был тут же раскуплен. Поэма оказалась в центре внимания, вызвав небывалое возбуждение и в читательских кругах, и в критике — Гоголь одновременно получал самые возвышенные похвалы и обвинения в клевете на действительность.
2 июня∙1842 год