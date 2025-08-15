День рождения Байконура — первого и крупнейшего в мире космодрома

2 июня 1955 года считается днем рождения Байконура — первого и крупнейшего в мире космодрома

В этот день была подписана директива Генштаба СССР о создании Пятого научно-исследовательского испытательного полигона и определении его штатной структуры. Строительство Байконура началось еще раньше — в январе 1955 года.

Именно с Байконура был осуществлен запуск первого искусственного спутника Земли и первый полет человека в космос, запускались пилотируемые космические корабли серий «Восток», «Восход», «Союз», орбитальные станции серий «Салют», «Мир», межпланетные космические аппараты.