День партизан и подпольщиков

29 июня — День партизан и подпольщиков.

В этот день в 1941 году вышла Директива Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), в которой указывалась необходимость создания партизанских отрядов. Учреждение Дня партизан и подпольщиков стало данью глубокого уважения к жизням и подвигу людей.

Действия партизан и работа подпольщиков сыграли огромную роль в успешном исходе Великой Отечественной войны. Более 311 тысяч партизан были награждены государственными наградами СССР, 248 человек получили звание Героя Советского Союза.