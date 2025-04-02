Дата рождения Анатолия Васильевича Ляпидевского

23 марта 1908 года родился летчик, Герой Советского Союза №1, один из самых знаменитых обладателей этого звания — Анатолий Васильевич Ляпидевский

Он принимал участие в спасении «челюскинцев», совершив 29 поисковых вылетов. Слава к Ляпидевскому и его шестерым коллегам пришла сразу. В народе летчиков прозвали «великолепной семеркой», а за мужество и героизм им всем были присвоены звания Героев Советского Союза с вручением орденов Ленина.

Ляпидевский был настоящим трудоголиком, ни минуты не мог сидеть без дела. Он постоянно занимал новые должности и качественно выполнял свою работу. Его именем названы улицы во многих городах России, а также Омский летно-технический колледж гражданской авиации и Чебоксарский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ. Памятники Ляпидевскому установлены в селе Белая Глина и станице Старощербиновской.