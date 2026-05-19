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В Москве был объявлен царский указ о строительстве Азовского флота
20 января 1695 года в Москве был объявлен царский указ о строительстве Азовского флота
Для сохранения секретности в нем объявлялось о формировании в Белгороде и Севске армии Шереметева для похода в низовье Днепра, тогда как главная цель — Азов — умалчивалась. Это положило начало скрытной подготовке к первому штурму крепости.
К весне 1695 года Азовская армия, насчитывавшая около 30 тысяч человек из отборных полков, находилась в полной готовности. Задачей похода был захват турецкой крепости Азов, закрывавшей выход из Дона в Азовское море.
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Другие события в этот день
Петром I издан указ, фактически запрещавший дворянам мужского пола вступать в брак, не постигнув основ знаний, необходимых для службы
20 января 1714 года Петром I издан указ, фактически запрещавший дворянам мужского пола вступать в брак, не постигнув основ знаний, необходимых для службы, – «положить штраф такой, что невольно будет жениться, пока сего выучится»
20 января∙1714 год
Барклай-де-Толли был назначен на пост военного министра
20 января 1810 года Барклай-де-Толли был назначен на пост военного министра Несмотря на довольно непродолжительный срок нахождения на министерском посту, Барклай успел сделать многое. Он полностью изменил структуру российской армии и ввел корпусную организацию. Благодаря этому наши войска стали гораздо более мобильными и маневренными, ими было легче управлять. В июне 1812 года началась Отечественная война, и Барклай-де-Толли был назначен командующим 1-й Западной армией. Фактически в начале войны князь исполнял обязанности главнокомандующего всеми русскими войсками — Кутузов сменил его лишь 29 августа.
20 января∙1810 год
Освобожден Великий Новгород от немецко-фашистских захватчиков
20 января 1944 года был освобожден Великий Новгород от немецко-фашистских захватчиков. Освобождение Великого Новгорода в рамках Ленинградско-Новгородской наступательной операции имело особое оперативное значение. Оно обеспечило полное снятие блокады Ленинграда, и помогло наступлению советских войск в районе Балтийского моря с юга. В 11 часов 25 минут над Новгородским кремлем водрузили Красное знамя. Немецкая оккупация сопровождалась огромными разрушениями материальных ценностей и лишениями для населения. На территории области располагались два крупных лагеря военнопленных. Оккупационный режим отличался жестокостью: местное население противодействовало захватчикам, поддерживало партизанское движение и почти все оказалось под подозрением в нелояльности.
20 января∙1944 год
Свой первый полет совершил реактивный стратегический бомбардировщик М-4
20 января 1953 года свой первый полет совершил реактивный стратегический бомбардировщик М-4 Его поднял в воздух экипаж летчика-испытателя Федора Опадчего. В рамках первого этапа заводских испытаний М-4 выполнил 28 полетов, а после доработок — еще 18. Советский бомбардировщик опередил на несколько месяцев своего главного конкурента — американский B-52. М-4 превосходил Ту-95 по скорости полета на всех режимах, по величине бомбовой нагрузки, обладал меньшей акустической и радиолокационной заметностью. Серийное производство самолета продолжалось до 1957 года. В дальнейшем все М-4 были переоборудованы в самолеты-заправщики и более 30 лет несли боевую службу в Дальней авиации.
20 января∙1953 год
На референдуме крымчане высказались за автономию Крыма
20 января 1991 года на референдуме крымчане высказались за автономию Крыма – начат путь в родную гавань длиной 23 года. День Республики Крым
20 января∙1991 год
«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» был официально зачислен в состав Северного флота ВМФ
20 января 1991 года тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.5 «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» был официально зачислен в состав Северного флота ВМФ
20 января∙1991 год
В составе РСФСР образована Дагестанская АССР
20 января 1921 года в составе РСФСР образована Дагестанская АССР, ныне – Республика Дагестан в составе России
20 января∙1921 год
На пост военного министра был назначен Михаил Барклай-де-Толли
20 января 1810 года на пост военного министра был назначен Михаил Барклай-де-Толли. Несмотря на довольно непродолжительный срок нахождения на министерском посту, Барклай успел сделать многое. Он полностью изменил структуру российской армии и ввел корпусную организацию. Благодаря этому наши войска стали гораздо более мобильными и маневренными, ими было легче управлять. В июне 1812 года началась Отечественная война, и Барклай-де-Толли был назначен командующим 1-й Западной армией. Фактически в начале войны князь исполнял обязанности главнокомандующего всеми русскими войсками – Кутузов сменил его лишь 29 августа 1812 года.
20 января∙1810 год
Воины Красной Армии водрузили красное знамя на древней кремлевской стене Великого Новгорода
20 января 1944 года воины Красной Армии водрузили красное знамя на древней кремлевской стене Великого Новгорода. Немецкая оккупация длилась 883 дня
20 января∙1944 год
На Ванзейской конференции в Германии принято решение о полном уничтожении евреев
На Ванзейской конференции в Германии принято решение о полном уничтожении евреев
20 января∙1942 год
Петр I своим указом запретил жениться дворянским детям, не получившим государственного образования
20 января 1714 года Петр I своим указом запретил жениться дворянским детям, не получившим государственного образования Официально этот указ назывался «О посылке во все губернии из школ математических по несколько человек для учения дворянского чина детей арифметике и геометрии». Петр I желал добиться, чтобы каждый молодой дворянин в России получил хотя бы минимально необходимое образование. Царский указ требовал, чтобы учителя были отправлены в каждую из восьми существовавших тогда губерний России. Этим преподавателям предстояло учить не только детей дворян, но и «приказных людей», то есть неродовитых подданных, которые несли государственную службу в разного рода учреждениях. Второе предложение знаменитого царского указа требовало, чтобы без разрешения школьных учителей архиереи не могли выдавать особые документы — венчальные памяти, они же указы о повенчании.
20 января∙1714 год
Вышел боярский приговор «О снятии чертежа Сибири на холст»
20 января 1696 года вышел боярский приговор «О снятии чертежа Сибири на холст». Во все города Сибири посланы царские грамоты – снять чертежи исследованных территорий. В дельте Амура (первая карта Сибири была ориентирована не на север, а на юг), например, выяснились любопытные подробности (см. картинку)…
20 января∙1696 год