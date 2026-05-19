В Москве был объявлен царский указ о строительстве Азовского флота

20 января 1695 года в Москве был объявлен царский указ о строительстве Азовского флота

Для сохранения секретности в нем объявлялось о формировании в Белгороде и Севске армии Шереметева для похода в низовье Днепра, тогда как главная цель — Азов — умалчивалась. Это положило начало скрытной подготовке к первому штурму крепости.

К весне 1695 года Азовская армия, насчитывавшая около 30 тысяч человек из отборных полков, находилась в полной готовности. Задачей похода был захват турецкой крепости Азов, закрывавшей выход из Дона в Азовское море.