Была открыта Земля Франца-Иосифа

30 августа 1873 года была открыта Земля Франца-Иосифа.

Это сделала австрийская экспедиция, которая изначально отправилась на поиски кратчайшего морского пути между европейской частью России и Дальним Востоком. Однако корабль причалил к берегам неизвестной земли, которая оказалась обширным архипелагом.

В 1936 году на острове Рудольфа была создана база первой советской воздушной экспедиции на Северный полюс. Ныне Земля Франца-Иосифа — архипелаг в Северном Ледовитом океане — входит в состав Архангельской области России.