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Была открыта Земля Франца-Иосифа
30 августа 1873 года была открыта Земля Франца-Иосифа.
Это сделала австрийская экспедиция, которая изначально отправилась на поиски кратчайшего морского пути между европейской частью России и Дальним Востоком. Однако корабль причалил к берегам неизвестной земли, которая оказалась обширным архипелагом.
В 1936 году на острове Рудольфа была создана база первой советской воздушной экспедиции на Северный полюс. Ныне Земля Франца-Иосифа — архипелаг в Северном Ледовитом океане — входит в состав Архангельской области России.
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В ходе Крымской войны началась героическая оборона Петропавловского порта
30 августа 1854 года в ходе Крымской войны (1853–1856) началась героическая оборона Петропавловского порта (Камчатка). 988 защитников Петропавловска сбросили в море три англо-французских десанта
30 августа∙1854 год
Открыта Земля Франца-Иосифа
30 августа 1873 года была открыта Земля Франца-Иосифа Это сделала австро-венгерская экспедиция Карла Вейпрехта и Юлиуса Пайера. Архипелаг был назван в честь императора Австрии Франца Иосифа I. Стоит отметить, что еще в 1763 году Михаил Ломоносов предполагал наличие островов к востоку от Шпицбергена. Чуть позже, в 1865-м, адмирал Николай Шиллинг также доказывал существование неизвестной земли. Несмотря на то, что первыми у архипелага оказались австрийцы, именно русская экспедиция под командованием Степана Макарова установила там российский флаг. Произошло это в 1901 году. А уже в 1926-м декретом Совнаркома территория была включена в состав СССР. Сегодня Земля Франца-Иосифа входит в Архангельскую область России.
30 августа∙1873 год
Русские войска Миниха взяли турецкую крепость Хотин
30 августа 1739 года русские войска Миниха взяли турецкую крепость Хотин. Шумит с ручьями бор и дол: Победа, росская победа! Но враг, что от меча ушол, Боится собственного следа. Ломоносов «Ода на взятие Хотина»
30 августа∙1739 год
На боевое дежурство заступил первый ракетный полк с ракетным комплексом РСД-10
30 августа 1976 год на боевое дежурство заступил первый ракетный полк с ракетным комплексом РСД-10 396-й гвардейский ракетный полк 33-й гвардейской ракетной дивизии, получивший модификацию комплекса 15П645, базировался в районе города Петрикова Гомельской области. Через год на вооружение поступила основная модификация — 15П645К. В скором времени РСД-10 заменил Р-12, Р-14 и Р-16 по всему Советскому Союзу. В 1987 году на боевом дежурстве и в арсеналах находились 650 ракет. Большая часть из них предназначалась для уничтожения объектов в Европе и на Ближнем Востоке, оставшаяся — в США и Азии.
30 августа∙1976 год
Россия вступила в Северную войну
30 августа 1700 года Россия вступила в Северную войну Наша страна выбрала сторону «Северного союза», в создании которого участвовал сам Петр I. Но уже в скором времени союз распался из-за того, что датчане и поляки были разгромлены шведами. Русские войска тоже потерпели поражение под Нарвой, но продолжили боевые действия. Северная война продолжалась 21 год и закончилась переломом, в ходе которого Россия одержала победу. В результате произошел коренной перелом в истории двух воевавших государств. Швеция перестала быть великой, а Россия возвысилась до империи и вошла в число крупнейших европейских держав.
30 августа∙1700 год
Сражение под Кульмом в Богемии
30 августа 1813 года прошло сражение под Кульмом в Богемии (ныне – Хлумец в Чехии), ставшее переломным моментом в кампании против Наполеона. Александр I особенно гордился этой победой, а для русской гвардии Кульмское сражение стало символом несгибаемой воли
30 августа∙1813 год
Выпущен первый советский паровоз без топки — БП-01
В СССР бестопочные паровозы впервые начали конструировать перед войной. Они стали вынужденной мерой на предприятиях с огнеопасным сырьем или продукцией. 30 августа 1940 года был выпущен первый советский паровоз без топки — БП-01. Первый бестопочный паровоз советской постройки был создан на базе распространенного маневрового паровоза 9П. Только котел с топкой заменился на котел-аккумулятор объемом 21 кубический метр. Его изготовляли на таганрогском заводе «Красный котельщик». Сцепная масса БП-01 равнялась 56 тоннам. Вскоре бестопочные паровозы получили широкое распространение на разного рода производствах. Второй раз советская промышленность вернулась к бестопочным паровозам уже после войны, в 1954 году. Были сконструированы три паровоза типа БП1, сцепная масса которых повысилась до 58 тонн. Такие машины, которым не требовался котельный ремонт, а обслуживать их мог один человек, активно эксплуатировались до 1980-х годов. После их заменили современные электровозы.
30 августа∙1940 год