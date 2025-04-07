Была образована первая «скорая помощь» в Санкт-Петербурге.

16 декабря 1828 года была образована первая «скорая помощь» в Санкт-Петербурге.

В этот день Николай I утвердил Положение комитета министров «Об учреждении в Петербурге заведений для подачи скорой помощи внезапно обмирающим и повреждаемым людям». Однако распоряжение было до конца не выполнено.

Лишь после трагедии на Ходынском поле в 1896 году в России были открыты две станции скорой помощи. После Первой мировой войны появились специализированные бригады и начали открываться научно-исследовательские институты.