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Была образована первая «скорая помощь» в Санкт-Петербурге.
16 декабря 1828 года была образована первая «скорая помощь» в Санкт-Петербурге.
В этот день Николай I утвердил Положение комитета министров «Об учреждении в Петербурге заведений для подачи скорой помощи внезапно обмирающим и повреждаемым людям». Однако распоряжение было до конца не выполнено.
Лишь после трагедии на Ходынском поле в 1896 году в России были открыты две станции скорой помощи. После Первой мировой войны появились специализированные бригады и начали открываться научно-исследовательские институты.
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Другие события в этот день
Петр I издал указ об основании первой русской печатной газеты «Ведомости».
16 декабря 1702 года Петр I издал указ об основании первой русской печатной газеты «Ведомости». Первоначально газета не имела постоянного названия, формата, тиража и строгой периодичности выпуска. Первый номер русской газеты вышел 13 января 1703 года под заглавием — «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах». «Ведомости» являлись официальным изданием, и в их подготовке принимал участие сам Петр. Он отбирал материал для публикации, проверял качество переводов, правил корректуру. Большое значение придавалось внешнему оформлению газеты. В 1728 году «Ведомости» переименовали в «Санкт-Петербургские ведомости», газета стала выходить дважды в неделю.
16 декабря∙1702 год
Родился военачальник, Герой Советского Союза Николай Ватутин.
16 декабря 1901 года родился военачальник, Герой Советского Союза Николай Ватутин. Войну Николай Ватутин, который имел за плечами два высших военных образования и входил в ЦК Компартии Украины, встретил уже в должности первого заместителя начальника Генштаба Жукова. Но уже 30 июня 1941 года получил назначение на пост начальника штаба Северо-Западного фронта. На Воронежском фронте Ватутин сумел остановить нацистов, тем самым лишив их возможности переброски войск под Сталинград и на Кавказ. Затем генерал армии участвовал в разгроме немецких войск под Сталинградом, бился с врагом в ходе всех важнейших операций второго и третьего этапов Великой Отечественной войны.
16 декабря∙1901 год