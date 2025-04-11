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Был открыт 1-й московский аэродром — Московского общества воздухоплавания — на Ходынском поле.
16 октября 1910 года был открыт 1-й московский аэродром — Московского общества воздухоплавания — на Ходынском поле.
Первый взлет по случаю торжественного открытия совершил граф Михаил Сципио дель Кампо — пионер российской авиации. А через 12 лет, в 1922 году, с Ходынского аэродрома был выполнен первый в России международный авиаперелет по маршруту Москва – Кёнигсберг – Берлин. Со временем этот аэродром превратился в Центральный аэродром имени М. Фрунзе.
В 1938 году к аэропорту подвели линию метрополитена с одноименной станцией. После войны большую часть грузовых и пассажирских авиарейсов с Центрального аэродрома перевели на Быковский и Внуковский. Последний самолет взлетел с остатка взлетно-посадочной полосы на Ходынке 3 июля 2003 года.
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В бессарабской степи умер Потемкин
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Впервые в эфире прозвучали позывные радиостанции «Юность».
16 октября 1962 года впервые в эфире прозвучали позывные радиостанции «Юность». Ими стала мелодия «Песни о тревожной молодости» Александры Пахмутовой. Новая программа ворвалась буквально в каждый дом и стала всеобщей любимицей. В «Юности» началась дорога многих звезд эстрады и композиторов. Стоит отметить, что радиопередачи, адресованные молодёжи, появились в программах еще на заре отечественного радио. В 1925 году вышел в эфир первый выпуск радиогазеты «Молодой ленинец»
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Был основан Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт
16 октября 1918 года был основан Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт В тот день Научно-технический отдел ВСНХ принял решение о создании в Москве Научной автомобильной лаборатории. За годы своей деятельности организация внесла значительный вклад в развитие отечественного машиностроения. Позднее лаборатория была преобразована в Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ). Сегодня это ведущая научная организация страны в области развития автомобилестроения.
16 октября∙1918 год
Были опубликованы декреты ВЦИК «Основные принципы единой трудовой школы» и «Положение о единой трудовой школе РСФСР»
16 октября 1918 года были опубликованы декреты ВЦИК «Основные принципы единой трудовой школы» и «Положение о единой трудовой школе РСФСР» Они были разработаны Государственной комиссией по просвещению под руководством Луначарского, Крупской и Лепешинского, провозгласили новые принципы и методы учебно-воспитательной деятельности советской школы и сформировали единую систему школьного обучения. Все школы объявлялись государственными, светскими, бесплатными и обязательными для всех детей школьного возраста, с совместным обучением мальчиков и девочек. Основной целью стало обеспечение всех слоев населения равным средним и высшим профессиональным образованием.
16 октября∙1918 год
Первая встреча Достоевского и стенографистки Анны Сниткиной
16 октября 1866 г. к 44-летнему Федору Достоевскому впервые пришла 20-летняя стенографистка АННА СНИТКИНА, и он в спешном порядке (этого требовал договор с издателем) начал диктовать ей главы из романа «Игрок». Роман был создан за 26 дней, а Анна Григорьевна стала женой писателя. «При конце романа я заметил, что стенографка моя меня искренно любит, хотя никогда не говорила мне об этом ни слова, а мне она все больше и больше нравилась… И вот мы обвенчаны… Разница в летах ужасная (20 и 44)». Любопытно, что вести дела с издателями Анне Григорьевне Достоевской помогала Софья Андреевна Толстая – супруга другого великого русского писателя.
16 октября∙1866 год
По указу Президиума Верховного Совета СССР медаль Героя Советского Союза получила название «Золотая Звезда» с надписью на оборотной стороне «Герой СССР».
16 октября 1939 года по указу Президиума Верховного Совета СССР медаль Героя Советского Союза получила название «Золотая Звезда» с надписью на оборотной стороне «Герой СССР». Также был утвержден внешний вид медали. В отличие от изначального положения теперь предусматривалась возможность многократного награждения «Золотой Звездой». Всего звания Героя Советского Союза удостоено свыше 12 тысяч человек. Наибольшее количество награждений было произведено в годы Великой Отечественной войны — свыше 11 тысяч.
16 октября∙1939 год
Турция объявила России войну
Турция объявила России войну, в 1854 к ней присоединились Англия и Франция. Война велась на 5 морях, была названа Крымской… По факту стала «Нулевой мировой»
16 октября∙1853 год
Под улицей Горького (современной Тверской) в Москве открылся первый пешеходный переход.
16 октября 1959 года под улицей Горького (современной Тверской) в Москве открылся первый пешеходный переход. Его строительство началось в связи с растущей нагрузкой на наземные магистрали. Первый пешеходный переход проинспектировал сам Никита Хрущёв. Он и дал добро на развернутое и интенсивное строительство подземных пешеходных переходов. В том же году были открыты подземные пешеходные переходы на пересечении проспекта Маркса с улицей Горького, а также у «Детского мира», и у начала Ленинского проспекта под Октябрьской площадью. Вскоре подземные пешеходные переходы начали появляться во всех крупных городах СССР.
16 октября∙1959 год