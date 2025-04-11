Был открыт 1-й московский аэродром — Московского общества воздухоплавания — на Ходынском поле.

16 октября 1910 года был открыт 1-й московский аэродром — Московского общества воздухоплавания — на Ходынском поле.

Первый взлет по случаю торжественного открытия совершил граф Михаил Сципио дель Кампо — пионер российской авиации. А через 12 лет, в 1922 году, с Ходынского аэродрома был выполнен первый в России международный авиаперелет по маршруту Москва – Кёнигсберг – Берлин. Со временем этот аэродром превратился в Центральный аэродром имени М. Фрунзе.

В 1938 году к аэропорту подвели линию метрополитена с одноименной станцией. После войны большую часть грузовых и пассажирских авиарейсов с Центрального аэродрома перевели на Быковский и Внуковский. Последний самолет взлетел с остатка взлетно-посадочной полосы на Ходынке 3 июля 2003 года.