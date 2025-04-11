Близ города Керчи был обнаружен курган Куль-Оба.

4 октября 1830 года близ города Керчи был обнаружен курган Куль-Оба.

В скифском захоронении, относящемся к IV веку до нашей эры, было обнаружено большое количество золотых и серебряных украшений, а также всемирно известный электровый сосуд, декорированный сценами из скифского военного быта.

Куль-оба, обнаруженный солдатами военного гарнизона совсем случайно, стал одним из самых важнейших археологических открытий первой половины XIX века и первым скифским курганом, найденным в современную эпоху.