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Близ города Керчи был обнаружен курган Куль-Оба.
4 октября 1830 года близ города Керчи был обнаружен курган Куль-Оба.
В скифском захоронении, относящемся к IV веку до нашей эры, было обнаружено большое количество золотых и серебряных украшений, а также всемирно известный электровый сосуд, декорированный сценами из скифского военного быта.
Куль-оба, обнаруженный солдатами военного гарнизона совсем случайно, стал одним из самых важнейших археологических открытий первой половины XIX века и первым скифским курганом, найденным в современную эпоху.
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На орбиту Земли запущен первый в мире искусственный спутник «ПС-1». Русское слово «спутник» (sputnik) вошло во многие языки мира
На орбиту Земли запущен первый в мире искусственный спутник «ПС-1». Русское слово «спутник» (sputnik) вошло во многие языки мира
4 октября∙1957 год
Человечество вступило в космическую эру — СССР запустил на орбиту Земли первый в мире искусственный спутник.
4 октября 1957 года человечество вступило в космическую эру — СССР запустил на орбиту Земли первый в мире искусственный спутник. Проектирование велось быстрыми темпами. Спутник делался максимально простым, но надежным. В его создании принимали участие многие ученые во главе с Сергеем Королевым. Сразу после полета первого в мире искусственного спутника Земли русское слово «спутник» вошло в языки всех народов мира. Благодаря советским спутникам мировая наука обогатилась новыми важными знаниями.
4 октября∙1957 год
Роберт Ниренберг представил систему подводного акустического телеграфа.
4 октября 1905 года русский инженер Роберт Ниренберг представил систему подводного акустического телеграфа. Он сконструировал и построил акустическую систему самонаведения торпедного катера на стреляющий корабль, а позже разработал систему управления самолетами по радио, ставшую первым отечественным автопилотом АП-1. «...Настоящим имею честь представить Вашему Превосходительству для испытания и применения на флоте мою систему подводного акустического телеграфа...». Считается, что с этой докладной записки началась история создания радиоэлектронного вооружения для подводных лодок.
4 октября∙1905 год
Завершился рекордный по продолжительности полет советского дирижабля.
4 октября 1937 года завершился рекордный по продолжительности полет советского дирижабля. СССР-В6 «Осоавиахим», на борту которого находились 16 членов экипажа, провел в воздухе 130 часов и 27 минут, несмотря на то, что во второй день полета погода испортилась, начались порывистый ветер, плотная облачность и дождь. При приземлении СССР-В6 был установлен абсолютный мировой рекорд продолжительности беспосадочного полета для всех типов воздушных судов. Наш экипаж побил рекорд немецкого дирижабля LZ 127 «Граф Цеппелин».
4 октября∙1937 год