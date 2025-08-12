Атомная подводная лодка К-181 Северного флота всплыла на Северном полюсе

29 сентября 1963 года атомная подводная лодка К-181 Северного флота всплыла на Северном полюсе. Удалось обнаружить полынью, в которой толщина льда была 30–50 см