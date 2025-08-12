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Атомная подводная лодка К-181 Северного флота всплыла на Северном полюсе
29 сентября 1963 года атомная подводная лодка К-181 Северного флота всплыла на Северном полюсе. Удалось обнаружить полынью, в которой толщина льда была 30–50 см
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Другие события в этот день
Из Петербурга в Штеттин отправился «философский пароход»
29 сентября 1922 года из Петербурга в Штеттин (на тот момент в Германии) отправился «философский пароход» – за границу высланы деятели культуры и науки (Бердяев, Ильин и др.)
29 сентября∙1922 год
Торжественное открытие трамвайного движения в Санкт-Петербурге
29 сентября 1907 года состоялось торжественное открытие трамвайного движения в Санкт-Петербурге. К концу 1980-х ленинградская система сухопутного движения стала самой большой в мире
29 сентября∙1907 год
День машиностроителя
29 сентября — День машиностроителя. Праздник был учрежден в 1966 году и отмечается в последнее воскресенье сентября. Машиностроение объединяет множество отраслей: автопром, производство станков и оборудования, также ядерное машиностроение, пищевое, производство бытовой техники. Сегодня в машиностроительном комплексе России находится почти 8 тысяч крупных и средних, а также около 30 тысяч мелких предприятий. Это порядка четырех миллионов человек. Машиностроение является базовой отраслью экономики любой высокоразвитой страны.
29 сентября∙1966 год
Начало массовых расстрелов мирных граждан нацистами в Бабьем Яру под Киевом
29 сентября 1941 года — начало массовых расстрелов мирных граждан нацистами в Бабьем Яру под Киевом. За два первых дня нацистские преступники, в число которых входили украинские и прибалтийские полицаи, казнили более 33 тысяч человек. Лишь 29 жертвам геноцида удалось спастись во время бойни. Регулярные расстрелы проходили до 1943 года, пока Киев не освободила Красная армия. В Бабьем Яру, по разным оценкам, было убито около 200 тысяч человек. Это преступление стало одним из самых жестоких эпизодов Великой Отечественной войны.
29 сентября∙1941 год
Шведский гарнизон Штеттина капитулировал перед русской армией
29 сентября 1713 года шведский гарнизон Штеттина (ныне Щецин, Польша) капитулировал перед русской армией. По договору с Пруссией Штеттин навсегда оставался во владении Пруссии, а Россия получала в свое владение Ингрию, Карелию с Выборгом и Нарвой, Эстляндию с Ревелем
29 сентября∙1713 год
Надежда Дурова поступила на военную службу под именем Александра Соколова
29 сентября 1806 года Надежда Дурова, обрезав волосы и переодевшись в мужское платье, ушла из дома, чтобы поступить на военную службу под именем Александра Соколова. Кавалерист-девица стала героиней Отечественной войны 1812 года. Вышла в отставку в звании штабс-ротмистра
29 сентября∙1806 год
Заключен Белградский мирный договор между Россией и Турцией
29 сентября 1739 года заключен Белградский мирный договор между Россией и Турцией. Он завершил русско-турецкую войну 1735−1739 годов. Успехи русской армии создали перелом в ходе войны, однако неудачные военные действия союзнической австрийской армии, а затем и подписание Австрией сепаратного мира, вынудили Россию пойти на переговоры. По условиям мира Россия приобрела Азов, небольшие территории вдоль среднего течения Днепра и право построить крепость на донском острове Черкасе. Русским паломникам были даны гарантии свободного посещения святых мест в Иерусалиме. Главная задача русской дипломатии — получение выхода к Чёрному морю — пока что не была решена.
29 сентября∙1739 год