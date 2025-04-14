Американские спецслужбы арестовали советского разведчика, который назвался Рудольфом Абелем

21 июня 1957 года американские спецслужбы арестовали советского разведчика, который назвался Рудольфом Абелем.

Родившийся в 1903 году в британском Ньюкасле в семье марксистов из России Вилли Фишер работал на советскую разведку с 1927 года и ещё до войны получил звание лейтенанта госбезопасности.

На счету Абеля-Фишера после войны была успешная работа по американскому атомному проекту. Он просидел в заключении меньше пяти лет, занимаясь в тюрьме математикой и живописью. 10 февраля 1962 года разведчика обменяли.