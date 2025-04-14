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Американские спецслужбы арестовали советского разведчика, который назвался Рудольфом Абелем
21 июня 1957 года американские спецслужбы арестовали советского разведчика, который назвался Рудольфом Абелем.
Родившийся в 1903 году в британском Ньюкасле в семье марксистов из России Вилли Фишер работал на советскую разведку с 1927 года и ещё до войны получил звание лейтенанта госбезопасности.
На счету Абеля-Фишера после войны была успешная работа по американскому атомному проекту. Он просидел в заключении меньше пяти лет, занимаясь в тюрьме математикой и живописью. 10 февраля 1962 года разведчика обменяли.
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Немецкие войска получили сигнал ДОРТМУНД
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В Москве появились первые такси
21 июня 1925 года в Москве появились первые такси В этот день вышли на линию первые пятнадцать автомобилей марки «Рено». Таксомоторное движение в городе стало регулярным и пользовалось бешеной популярностью у москвичей. С развитием советского автопрома таксопарки переориентировались на отечественные машины. В середине 1980-х годов в Москве насчитывалось около 20 тысяч такси, которые принадлежали 21 автопарку. Все они были исключительно государственные. Лишь после распада СССР автомобили такси были приватизированы. Перевозить пассажиров стали «частники».
21 июня∙1925 год
Директива о возможном нападении немцев
21 июня 1941 года, около 22.00, вышла директива о возможном нападении немцев: Все части привести в боевую готовность - Тимошенко, Жуков
21 июня∙1941 год
Родился писатель, военный корреспондент Александр Твардовский
21 июня 1910 года родился писатель, военный корреспондент Александр Твардовский Уже в 15 лет, во время учебы в сельской школе, Твардовский выпустил свои первые стихи. В 1931 году была опубликована его первая поэма «Путь к социализму», а через несколько лет — первая книга «Сборник стихов». Позже, во время советско-финской и Великой Отечественной войн, Твардовский работал военным корреспондентом. Подлинную славу Твардовскому принесло произведение, созданное именно в годы войны — поэма «Василий Тёркин». Яркие и живые стихотворные рассказы о подвигах солдата с большой охотой перепечатывали центральные издания. В 1946 году поэту даже была присуждена Сталинская премия I степени.
21 июня∙1910 год
Родился писатель, журналист, военный корреспондент, классик социалистического реализма Фёдор Васильевич Гладков
21 июня 1883 года родился писатель, журналист, военный корреспондент, классик социалистического реализма Фёдор Васильевич Гладков. Он придерживался революционных идей, за что даже был арестован. С началом Гражданской войны Гладков ушёл добровольцем в Красную армию. В 1920-е годы написал роман «Цемент», принесший ему известность. Во время Великой Отечественной войны Гладков работал военным корреспондентом. Писал рассказы о людях на уральских заводах, о ленинградских рабочих, эвакуированных на Урал. В послевоенные годы написал автобиографическую трилогию.
21 июня∙1883 год
День кинологических подразделений МВД России
21 июня — День кинологических подразделений МВД России Считается, что 21 июня 1909 года в Санкт-Петербурге был открыт первый в России питомник полицейских сыскных собак, на базе которого также создали школу дрессировщиков. Эта дата и стала в 2004 году основанием для учреждения сегодняшнего праздника. В настоящее время в МВД России работают свыше 300 кинологических групп и более 170 центров кинологической службы. С помощью служебно-розыскных собак в нашей стране ежегодно раскрывается около 20 тысяч преступлений.
21 июня∙1909 год
На вооружение Советской Армии принят ракетный комплекс Р-5М
21 июня 1956 года на вооружение Советской Армии принят ракетный комплекс Р-5М. Первая советская ракета, способная нести ядерный заряд
21 июня∙1956 год
В советских школах проходили выпускные вечера
21 июня 1941 года в советских школах проходили выпускные вечера. Во взрослую жизнь вступало поколение 1923 г.р. А завтра была война. Рисунок Светланы Васиной (13 лет), г. Дмитров (2010 г.)
21 июня∙1941 год
Последнее донесение советской разведки из германского посольства
21 июня 1941 года в 19.00 последнее донесение советской разведки из германского посольства. «Посольство утром получило указание уничтожить все секретные бумаги… Наступающей ночью будет решение. Это решение война»
21 июня∙1941 год