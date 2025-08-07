Алексей Щастный завершил операцию по спасению от захвата немцами кораблей Балтфлота

20 апреля 1918 года начальник Морских сил Балтийского моря Алексей Щастный завершил операцию по спасению от захвата немцами кораблей Балтфлота, проведя их в тяжелейших ледовых условиях в Кронштадт