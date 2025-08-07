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Алексей Щастный завершил операцию по спасению от захвата немцами кораблей Балтфлота
20 апреля 1918 года начальник Морских сил Балтийского моря Алексей Щастный завершил операцию по спасению от захвата немцами кораблей Балтфлота, проведя их в тяжелейших ледовых условиях в Кронштадт
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20 апреля 1934 года - первые Герои Советского Союза: 7 полярных летчиков, спасшие челюскинцев со льдины. Ляпидевский (в 1939 ему вручена «Золотая Звезда» №1 – после ее учреждения), Леваневский, Слепнёв, Молоков, Каманин, Водопьянов, Доронин
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В России начали выпускать медные деньги
20 апреля 1656 года в России начали выпускать медные деньги Они пришли на замену серебряным. Причиной стала затяжная война с Речью Посполитой. Требовались большие суммы на содержание армии и продолжение боевых действий. Первоначально, выпуск новых денег не вызывал особенных нареканий, но уже через несколько лет медных монет начеканили столько, что они просто обесценились. Все закончилось Медным бунтом в Москве, который произошел 4 августа 1662 года. Несмотря на то, что восстание было подавлено, Алексей Михайлович сделал определенные выводы и учел мнение народа. Медные деньги начали выводиться из оборота, а монетные дворы в Новгороде и Пскове через год были закрыты. Возобновилась чеканка серебряных копеек.
20 апреля∙1656 год
Завершилась Ржевско-Вяземская наступательная операция советских войск
20 апреля 1942 года завершилась Ржевско-Вяземская наступательная операция советских войск. Несмотря на то что операция так и не была завершена, она имела огромное значение в ходе общего наступления РККА. Советским войскам удалось отбросить немцев на 80–250 км, а также окончательно освободить Московскую, Тульскую области и многие районы Калининской и Смоленской областей. Ржевско-Вяземская операция стала одной из самых кровопролитных в истории Великой Отечественной войны. Всего за четыре месяца боев наши войска потеряли более 770 тысяч человек убитыми и ранеными. Общие потери противника — около 330 тысяч солдат и офицеров.
20 апреля∙1942 год
Завершилась Битва за Москву
20 апреля 1942 года завершилась Битва за Москву (с 30 сентября 1941). Завершение Ржевско-Вяземской операции (с 8 января 1942). На полях Подмосковья было нанесено первое крупное поражение немецко-фашистской армии во второй мировой войне, развеян миф о ее непобедимости
20 апреля∙1942 год
Основан Тобольский музей-заповедник – один из старейших музеев Сибири
20 апреля 1870 года основан Тобольский музей-заповедник – один из старейших музеев Сибири. Здание для него построено на пожертвования жителей Тобольска в 1887. Цветное фото Прокудина-Горского, сделанное в 1912
20 апреля∙1870 год
Вступил в силу Договор о коллективной безопасности государств СНГ
20 апреля 1994 года вступил в силу Договор о коллективной безопасности государств СНГ Он был подписан за два года до этого, 15 мая 1992-го, главами шести государств СНГ — России, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Через год к Договору присоединились Беларусь, Азербайджан и Грузия. 14 мая 2002 года участниками Договора было принято решение о преобразовании ДКБ в полноценную международную организацию — Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Ее целью является «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности...».
20 апреля∙1994 год
Указ, возобновивший государственную политику по освоению Сибири
20 апреля 1846 года был издан указ, возобновивший государственную политику по освоению Сибири. По указу переселенцам выдавали безвозвратную денежную ссуду, помогали обзавестись орудиями труда, скотом, предоставлялась восьмилетняя льгота от податей и повинностей. Также им отводили в местах поселения земельные участки по 15 десятин на душу. Возможностью переселения воспользовалось около 90 тысяч крестьян. Успешный опыт 1846 года затем был использован Столыпиным. В соответствии с предложенной им аграрной реформой в Сибирь отправились уже почти 3 миллиона человек. Сегодня наша страна реализует новые программы содействия переселению и разрабатывает стратегии по развитию Сибири.
20 апреля∙1846 год
Договор о коллективной безопасности, подписанный рядом постсоветских республик
20 апреля 1994 года вступил в силу Договор о коллективной безопасности, подписанный рядом постсоветских республик. Он был рассчитан на 5 лет и допускал продление, от которого Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказались. В 2002 году документ стал основой для создания Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Было расширено военно-техническое сотрудничество между участниками договора. Сейчас целями ОДКБ являются укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.
20 апреля∙1994 год
Вышел указ об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири
20 апреля 1843 года вышел указ об организации переселения крестьян в связи с освоением Сибири До этого времени переселение людей в Сибирь в основном носило характер ссылки на каторгу и на поселение по приговорам судов. Но возникла необходимость экономического развития восточных регионов, что потребовало от властей принятия мер, содействующих грамотному и эффективному заселению этих территорий. Переселенцы получали безвозвратные ссуды, а также земледельческие орудия и скот. Их на восемь лет освобождали от всех податей и повинностей, слагали недоимки по прежнему местожительству. Также их освобождали от рекрутской повинности на три очередных призыва. Такой возможностью переселения воспользовалось более девяноста тысяч крестьян.
20 апреля∙1843 год