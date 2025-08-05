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Александр II Освободитель убит террористами из организации «Народная воля»
13 марта 1881 года Александр II Освободитель убит террористами из организации «Народная воля». Храм Спаса на Крови на месте покушения
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Другие события в этот день
Освобождение Херсона
13 марта 1944 года Красная армия освободила Херсон, который был под нацистской оккупацией с 1941 года Освобождение города, оккупация которого длилась более двух с половиной лет, произошло в рамках Березнеговато-Снигиревской операции. Нацисты планировали полностью разрушить город, но благодаря решительным действиям наших войск осуществить задуманное не успели. В ходе Березнеговато-Снигиревской операции войска 3-го Украинского фронта продвинулись на 150 километров, освободив не только Херсон, но и большую часть территории Правобережной Украины. Были созданы условия для развития наступления в направлении Одессы и нижнего течения Днестра.
13 марта∙1944 год
Образован Комитет государственной безопасности СССР
13 марта 1954 года образован Комитет государственной безопасности СССР (КГБ) при Совете Министров. Председатель – Иван Серов
13 марта∙1954 год
Основан Архангельск
13 марта 1583 года издан указ Ивана Грозного о создании в устье Северной Двины города-порта Ново-Холмогоры – основан Архангельск
13 марта∙1583 год
Рада в городе Глухов
13 марта 1669 года прошла Рада в городе Глухов – Глуховские статьи о положении Малороссии в составе Русского государства. Князь Ромодановский – казакам: «Вы о выводе ратных людей из городов и не думайте, какую вы дадите поруку, что вперед измены никакой не будет?»
13 марта∙1669 год
Родился писатель и поэт, автор текстов двух Государственных гимнов СССР и гимна РФ — Сергей Владимирович Михалков
13 марта 1913 года родился писатель и поэт, автор текстов двух Государственных гимнов СССР и гимна РФ — Сергей Владимирович Михалков. Первое стихотворение Михалкова появилось еще в 1928 году в одном из журналов Ростова-на-Дону. Спустя пять лет после этого его приняли в Московский группком писателей. Творчество Михалкова неоднократно отмечалось различными высокими наградами. В годы Великой Отечественной войны Сергей Владимирович работал военным корреспондентом. Ни разу не попадал в плен и не был ранен. А государственный гимн Михалкову и Эль-Регистану никто не заказывал: они выиграли в 1943 году большой конкурс, в котором участвовали 60 поэтов, но именно их текст выбрал Сталин.
13 марта∙1913 год
Вышел первый номер газеты «Известия»
13 марта 1917 года вышел первый номер газеты «Известия» Несмотря на то, что газета впервые начала выпускаться еще в 1905 году, датой ее основания считается 13 марта 1917 года, когда вышел первый номер «Известия Петроградского Совета рабочих депутатов». После революции «Известия» стали официальным печатным органом советской власти. У газеты впервые в СССР появились собственные корреспонденты, а на ее страницах публиковались Маяковский, Шагинян, Катаев и другие.
13 марта∙1917 год
Родился писатель и поэт Сергей Михалков
13 марта 1913 года родился писатель и поэт Сергей Михалков Он известен, прежде всего, как автор государственных гимнов СССР и РФ, а также создатель цикла историй о милиционере Дяде Степе, но за свою длинную, почти вековую жизнь, Михалков сумел достичь многих других вершин — как на ниве литературы, так и в общественной деятельности. Сергей Владимирович был членом различных комиссий по государственным премиям в СССР и РФ, членом Коллегии Министерства культуры СССР, членом-корреспондентом Петровской академии наук и искусств. Творчество самого Михалкова неоднократно отмечалось различными высокими наградами.
13 марта∙1913 год
Началась Браунсбергская наступательная операция
13 марта 1945 года началась Браунсбергская наступательная операция Она стала составной частью Восточно-Прусской стратегической наступательной операции. Нацистские войска, опираясь на заранее подготовленные к обороне позиции, оказывали ожесточенное сопротивление наступающим войскам 3-го Белорусского фронта. Несмотря на тяжелые бои, уже 29 марта советские войска уничтожили восточно-прусскую группировку юго-западнее города Кенигсберга и вышли к заливу Фриш-гаф. В ходе операции были освобождены несколько польских городов.
13 марта∙1945 год
Красная армия освободила Мурманск от американо-английских интервентов
13 марта 1920 года Красная армия освободила Мурманск от американо-английских интервентов Войска Антанты, преследовавшие интересы захвата нашей страны, высадились в Мурманске в марте 1918 года. За это время тысячи местных жителей были казнены, погибли от болезней или голода. На острове Мудьюг иностранные военные преступники расположили концлагерь, который отличался бесчеловечностью условий. В ноябре 1918 года Красная армия перешла в наступление, а уже летом 1919-го войска Антанты приняли решение о срочной эвакуации, которая впоследствии стала похожа на трусливое бегство. Зимой 1920 года на севере России оставались незначительные силы интервентов, а 13 марта Красная армия вошла в Мурманск.
13 марта∙1920 год