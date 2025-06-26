ГЕРОИ-ХИМИКИ (данные на май 2025 г.) Николай Талызин: "Тщательное восстановление своего исторического наследия продиктовано не только сохранением памяти. Пример героев ведёт в будущее новые поколения." На чтение: 30 минут

Войска радиационной, химической и биологической защиты

Войска радиационной, химической и биологической защиты — специальные войска в Вооружённых силах Российской Федерации, предназначенные для защиты вооружённых сил от воздействия оружия массового поражения и ликвидации последствий от его применения с помощью использования специальной военной техники. К данному виду войск относятся и огнемётные части и подразделения, а также подразделения осуществляющие аэрозольную (дымовую) маскировку войск и объектов.

Применяемое в данной работе понятие «ГЕРОИ-ХИМИКИ» справедливо обобщает в этом списке Героев и тех военнослужащих, кто был удостоен этого звания, находясь непосредственно в войсках, и тех, кто стал Героем до или после службы в их рядах. Однако, все они для войск РХБЗ остаются СВОИМИ героями. Тщательное восстановление своего исторического наследия продиктовано не только сохранением памяти. Пример героев ведёт в будущее новые поколения.

Об авторе

Николай Талызин родился на Дону в Цимлянске в 1958 году. Учился в школе города Инта Коми АССР. В 1980 году окончил инженерный факультет Саратовского высшего военного училища химической защиты. Проходил службу в Группе Советских войск в Германии и в Краснознамённом Туркестанском военном округе.

После увольнения в запас работал инженером на промышленных предприятиях Саратова.

Ветеран Труда. Писатель. Публицист.

Лауреат и дипломант литературных премий и конкурсов (Россия, Узбекистан, Франция, Германия, Украина). Рассказы Николая Талызина публиковались в литературных журналах и альманахах России, Эстонии, Германии, Украины.

Николай Талызин ведёт многолетнюю работу по установке имён Героев химических войск (войск РХБЗ), результатом которой стал представленный труд «Герои-химики. Данные на май 2025 г.»

ГЕРОИ-ХИМИКИ

(данные на май 2025 г.)

Героев Советского Союза — 104 (три из них дважды)

Героев Социалистического Труда — 68 (из них три дважды)

Полных Кавалеров Ордена Слава — 21

Полных Кавалеров Ордена Трудовая Слава - 1

Героев РФ — 19

Герой РФ и Герой Труда РФ -1

Героев Труда РФ — 1

Героев Украины — 1

Героев Социалистического труда НРБ — 1

Лишенных звания Героя Советского Союза - 3

Всего 220 имен...

Список не окончательный, работа продолжается!..

Герои Советского Союза

1. Младший командир Бронец Иван Иванович ( 1914—1939). Механик-водитель огнемётного танка 6-й лёгкой танковой бригады 1-й армейской группы. 17 ноября 1939 г. за «мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского и интернационального долга». (Халхин-Гол). Посмертно.

2. Младший командир Поднавозный Степан Трофимович (1917—1939 ). Механик-водитель огнемётного танка ХТ-26 6-й танковой бригады 1-й армейской группы. 17 ноября 1939 г. "за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского и интернационального долга». (Халхин-Гол). Посмертно.

3. Старший лейтенант Спехов Федор Яковлевич (1905 — 1945). Помощник командира роты боевого обеспечения 6-й танковой бригады (1-я армейская группа). 17 ноября 1939 г. "за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского и интернационального долга". (Халхин-Гол). Танкист-огнемётчик.

4. Младший лейтенант Козлов Дмитрий Федорович (1914—1973). Командир взвода огнемётных танков 11-й лёгкой танковой бригады 1-й армейской группы. 17 ноября 1939 г. "за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского и интернационального долга". (Халхин-Гол).

5. Младший лейтенант Тараканов Александр Яковлевич (1915 — 1941). Командир взвода огнемётных танков 35-й лёгкой танковой бригады 7-й армии Северо-Западного фронта. 21 марта 1940 г. "За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство".

6. Младший командир Павлов Федор Павлович (1915—1942). Командир танка 37-й отдельной роты боевого обеспечения 35-й танковой бригады 7-й армии Северо-Западного фронта. 21 марта 1940 г. "за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство". Танкист-огнемётчик.

7. Красноармеец Кротов Федор Федорович (1915—1985). Механик-водитель огнемётного танка роты боевого обеспечения 35-й лёгкой танковой бригады 7-й армии Северо-Западного фронта. 21 марта 1940 г. "за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство".

8. Старший сержант Кисляков Василий Павлович (1916 — 1990). Помощник командира взвода и командир отделения Первого добровольческого отряда моряков Северного флота. 13 августа 1941 г. В одном из боёв, когда почти закончились боеприпасы, старший сержант В.П. Кисляков приказал своим бойцам отходить, а сам в течение часа в одиночку удерживал занимаемые позиции до подхода подкрепления, уничтожив за время боя до 100 вражеских солдат. Перед войной старший сержант В.П. Кисляков занимал должность пом. командира взвода отдельной дегазационной роты Мурманского укреплённого района ВМС Северного флота. Первый Герой Советского Союза на Северном Флоте.

9. Капитан Усков Василий Михайлович (1911-2006). Командир эскадрильи 234-го истребительного авиационного полка ПВО 105-й истребительной авиационной дивизии ПВО. 14 февраля 1943 г. «за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и геройство".

По данным на сентябрь 1942 года всего капитан Усков принял участие в 36 боях и сбил 6 вражеских самолётов. В 1930 г. начал учёбу в Ленинградском пехотном училище, но затем был переведён в Калининскую военно-химическую школу, где два года прослужил командиром взвода.

10. Сержант Шаумян Иван Константинович ( 1910 – 1992). Командир отделения взвода химической защиты 120-го стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта. 30 октября 1943 г. "за мужество и героизм, проявленные в боях". Поставив дымовую завесу, обеспечил успех переправы. Командир отделения взвода химической защиты.

11. Капитан Потапенко Филипп Алексеевич (1922—1943). Начальник службы химической защиты 237-го стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии, ИО заместителя командира 1-го стрелкового батальона по строевой части 237-го стрелкового полка. 30 октября 1943 г. посмертно. С частью своего батальона капитан Ф.А. Потапенко под огнём противника первым переправился через Днепр и захватил плацдарм. Направлен в июне 1941 г. в Харьковское училище химической защиты Красной Армии. Затем эвакуировался в Ташкент, где завершил обучение.

12. Гвардии лейтенант Голубев Михаил Трофимович (1909 — 1957). Командир взвода химической защиты 127-го гвардейского стрелкового полка 72 я гвардейской стрелковой дивизии 40-й армии 2-го Украинского фронта. 13 сентября 1944 г. За мужество и героизм, проявленные при форсировании Южного Буга. Окончил в 1941 г. Калининское военно-химическое училище.

13. Старший лейтенант Чиковани Вахтанг Владимирович ( 1919 — 1944). Начальник химической службы 861-го стрелкового полка 294-я стрелковая дивизия, 52-я армия, 2-й Украинский фронт. 13 сентября 1944 г. Посмертно. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Окончил Военную академию химической защиты в 1942 г.

14. Лейтенант Харченко Иван Устинович (1918 — 1989). Командир взвода 6-го инженерно-противохимического полка местной противовоздушной обороны НКВД. 2 ноября 1944 г. На момент присвоения звания Иван Устинович разминировал более 1500 бомб калибром более 500 кг и более 25 000 других взрывоопасных предметов. В 1953 году окончил ВАХЗ.

15. Старшина Медвецкий Николай Васильевич (1917—1944). Химинструктор батареи 569-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 17-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта. 24 марта 1945 г. Посмертно. Медвецкий принимал активное участие в отражении четырёх немецких контратак в районе деревни Антабалга Утенского района, уничтожив несколько солдат противника. Израсходовав все боеприпасы и оказавшись в окружении немецких солдат, Медвецкий подорвал себя гранатой вместе с ними.

16. Гвардии сержант Косяков Михаил Александрович (1903—1981). Химинструктор 1-го эскадрона 56-го гвардейского кавалерийского полка 14-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 1-го Белорусского фронта. 27 февраля 1945 г. В составе штурмовой группы Косяков переправился через Одер и принял активное участие в захвате плацдарма на его западном берегу. В завязавшейся схватке они уничтожили около 50 солдат и офицеров противника, ещё более 30 взяли в плен. Окончил краткосрочные курсы химинструкторов.

17. Старшина 2-й статьи Канареев Владимир Григорьевич (1915—1973). Командир отделения 66-го отдельного отряда дымомаскировки и дегазации Днепровской военной флотилии. 7 марта 1945 г. Во время боёв за Петриков и Пинск десантная группа под его командованием уничтожила 7 дзотов и несколько пулемётов, большое количество немецких солдат и офицеров, освободила около 200 попавших в плен советских военнослужащих.

18. Краснофлотец Кириллов Владимир Яковлевич (1923—1990). Строевой 66-го отдельного отряда дегазации и дымомаскировки Днепровской военной флотилии. 7 марта 1945 г. В ночь с 11 на12 июля он в составе десанта высадился в Пинском речном порту, захватил блиндаж и склад с боеприпасами, уничтожил 3 дзота и несколько огневых точек противника.

19. Старшина 1-ой статьи Куколевский Леонид Дмитриевич (1921—1987). Старший химист 66-го отдельного отряда дымомаскировки и дегазации Днепровской военной флотилии. 7 марта 1945 г. Куколевский пять раз участвовал в десантах, неоднократно отличаясь в боях. Ночью с товарищем скрытно пробрался в немецкий дзот и уничтожил весь его гарнизон.

20. Краснофлотец Мурзаханов Галлям Гимадеевич (1925—1990). Строевой 66-го отдельного отряда дымомаскировки и дегазации Днепровской военной флотилии. 7 марта 1945 г. Пять раз высаживался на вражескую территорию и участвовал в ожесточённых боях с противником. Во время боёв за город Пинск он лично уничтожил 5 огневых точек и до 10 вражеских солдат и офицеров.

21. Старшина 1-й статьи Пономарев Михаил Петрович (1915—1992). Командир отделения 66-го отдельного отряда дымомаскировки и дегазации Днепровской военной флотилии. 7 марта 1945 г. 12 июля 1944 года в составе десантного отряда отделение Пономарёва высадилось в Пинске и в течение двух дней вело уличные бои, отразив 11 контратак противника.

22. Главный старшина Попов Геннадий Петрович (1917—1976). Волновик 66-го отдельного отряда дымомаскировки и дегазации Днепровской военной флотилии, после гибели командира — командир отряда. 7 марта 1945 г. Когда смертью храбрых погиб командир отряда, главный старшина Г.П. Попов принял командование отрядом на себя. Руководить подразделением Геннадий Петрович продолжал и в последующих десантных операциях флотилии в Белоруссии.

23. Краснофлотец Сикорский Николай Ануфриевич (1920 — 1990). Химист 66-го отдельного отряда дымомаскировки и дегазации Днепровской военной флотилии. 7 марта 1945 г. За исключительно отважные действия в ходе десанта в районе Скрыгалово — Конковичи и Пинского десанта в июне—июле 1944 года.

24. Старшина Столяров Александр Николаевич (1913 -1993). Командир отделения 66-го отдельного отряда дымомаскировки и дегазации Днепровской военной флотилии. 7 марта 1945 г. За высокое воинское мастерство, мужество и стойкость .

25. Краснофлотец Тупицин Григорий Афанасьевич (1915 — 1983). Старший химист 66-го отдельного отряда дегазации и дымомаскировки Днепровской военной флотилии. 7 марта 1945 г. В боях за город Пинск участвовал в отражении 27 вражеских контратак. В боях он подбил два танка, уничтожил несколько пулемётных точек с расчётами и около 30 гитлеровцев.

26. Краснофлотец Фирсов Александр Васильевич (1914 – 1952). Химист 66-го отдельного отряда дымомаскировки и дегазации Днепровской военной флотилии. 7 марта 1945 г. Вместе с отрядом в числе первых в июне 1944 года краснофлотец Фирсов переправился через реку Припять у деревни Скрыгалов Гомельской области Белоруссии, сделав проходы в проволочных заграждениях и минном поле неприятеля и уничтожив два дзота, расчистил путь для продвижения десантного отряда.

27. Младший лейтенант Чалый Николай Поликарпович (1915 - 1944). Командир группы волновиков 66-го отдельного отряда дымомаскировки и дегазации Днепровской военной флотилии. 7 марта 1945 г. Посмертно. Участвовал в четырех десантных операциях на реке Припять: десант в Здудичах, десант в районе Скрыгалово — Конковичи, Петриковский десант Дорошевичинский десант...

28. Младший лейтенант Халев Василий Дмитриевич (1913 — 1944). Командир танка 47-го отдельного огнемётного танкового полка 6-я гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт. 24 марта 1945 г. Посмертно. Командир танка младший лейтенант Халев в боях за город Полоцк первым на своём танке ворвался в город, уничтожая из пушки и огнемёта живую силу и технику противника. Халев вместе со своей боевой машиной сгорел, но в плен не сдался.

29. Сержант Хитров Николай Дмитриевич (1926—1969). Помощник командира взвода 41-го отдельного батальона ранцевых огнемётов 2-й штурмовой инженерно-сапёрной бригады 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. 6 апреля 1945 г. 2-11 февраля 1945 года во главе штурмового отряда Хитров участвовал в боях за Познань, ликвидировав 46 узлов немецкой обороны и уничтожив более 400 солдат и офицеров противника.

30. Красноармеец Попов Николай Иванович (1925—1973). Огнемётчик 41-й отдельный батальон ранцевых огнемётов 2-й штурмовой инженерно-сапёрной бригады Резерва Главнокомандования. 6 апреля 1945 г. Действуя в составе штурмовой группы сержанта Н. Д. Хитрова, из 46-ти ликвидированных группой узлов немецкого сопротивления лично прожёг 12 зданий, уничтожив при этом до 100 немецких солдат.

31. Красноармеец Рубусин Сергей Михайлович (1924-1945). Огнемётчик 47-го отдельного батальона ранцевых огнемётов 23-й моторизованной штурмовой инженерно-сапёрной бригады 13-й армии 1-го Украинского Фронта. 10 апреля 1945 г. Посмертно. 2 февраля 1945 года во время боёв за Штейнау (ныне — Сцинава) Рубусин лично уничтожил более 20 вражеских солдат и офицеров, но и сам погиб...

32. Лейтенант Мясников Владимир Владимирович (1924-2015). Командир взвода 8-го отдельного огнемётного батальона 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. 31 мая 1945 г. Участник штурма Берлина. Штурмовой отряд сумел пробиться на левый берег реки Шпрее, в живых остались только командир взвода В.В. Мясников и двое его бойцов. Был ранен, но продолжал сражаться. Начальник ВАХЗ.

33. Красноармеец Бадин Федор Степанович (1925 —1990). Огнемётчик 8-го отдельного огнемётного батальона 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. 15 мая 1946 г. В завязавшемся бою из штатного оружия уничтожил 5 солдат противника. В результате штурма было взято в плен до 1000 немецких солдат и офицеров, захвачено во дворе 4 танка, 25 бронетранспортеров и 100 автомашин с военным имуществом.

34. Гвардии лейтенант Барсуков Александр Яковлевич (1924 — 2006). Командир мотоциклетной ротой 8-го гвардейского отдельного мотоциклетного батальона 8-го гвардейского мехкорпуса 1-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта. 31 мая 1945 г. 21 апреля 1945 года в составе передового отряда Барсуков прорвался через боевые порядки немецких войск и вышел в пригород Берлина Эркнер. Бойцы его роты захватили и разминировали железнодорожный мост через канал. Служил в Научно-исследовательском институте санитарии Министерства обороны СССР в городе Загорск (ныне город Сергиев Посад) с 1954 по 1985 г.

35. Генерал-полковник Пикалов Владимир Карпович (1924 — 2003). Начальник химических войск Министерства обороны СССР. 24 декабря 1986 г. В 1986 году за участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС удостоен звание Героя Советского Союза.

36. Красноармеец Жидких Александр Петрович (1925—1976). Сапёр 1-й сапёрной роты 233-го отдельного сапёрного батальона 149-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта. 30 октября 1943 г. Участвовал в захвате плацдарма, лично уничтожил большое количество гитлеровцев. Благодаря его усилиям подразделения стрелкового полка успешно захватили плацдарм на западном берегу Днепра. Выпускник ВАХЗ 1955 г.

Начальник хим. службы Управления внутренних войск МВД СССР по Украинской и Молдавской ССР.

37. Подполковник Ленёв Георгий Матвеевич (1908- 1979). Командир 902-го стрелкового полка, 248-я стрелковая дивизия, 9-го стрелкового корпуса, 5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт. 6 апреля 1945 г. 2 февраля 1945 года Ленёву удалось организовать форсирование Одера и захватить плацдарм. Всего за два дня полк под его командованием подбил 15 вражеских танков и 8 бронетранспортеров и удержал плацдарм. В 1940 году окончил Военную академию химической защиты.

38. Капитан Рыжий Леонид Кириллович (1921 -1995). Командир эскадрильи 347-го истребительного авиационного полка 193-й истребительной авиационной дивизии 13-го истребительного авиационного корпуса 16-й воздушной армии. 15 мая 1946 г. Совершил 289 боевых вылетов, провёл 96 воздушных боёв, в которых сбил 21 самолёт противника лично и 1 в составе пары. Работал преподавателем в Военной академии химической защиты.

39. Генерал-лейтенант Ахманов Алексей Осипович (1897 — 1949). Командир 23-го танкового корпуса , 3-й Украинский фронт. 28 апреля 1945 г. В январе-феврале 1945 года корпус не допустил деблокирования окружённой группировки противника в западной части Будапешта и во время ожесточённых боевых действий заставил отступить танковые дивизии СС «Мёртвая голова» и «Викинг», нанеся им существенные потери. В 1937-38 годах был слушателем особой группы при Военной академии химической защиты имени К.Е. Ворошилова.

40. Капитан 1 ранга Булыгин Владимир Константинович (1938 — 2007). Старший преподаватель цикла радиационной безопасности и обитаемости Учебного центра Военно-морского флота. 27 июля 1990 г. За успешное выполнение специального задания командования и проявленные при этом мужество и героизм. С февраля по ноябрь 1959 г. проходил срочную службу на флоте старшим химиком. В 1962 г. окончил химический факультет Каспийского высшего военно-морского училища имени С.М. Кирова.

41. Младший лейтенант Александров Фёдор Михеевич (1913 — 1986). Командир танкового взвода 47-го огнемётного танкового полка 10-й штурмовой инженерно-сапёрной бригады 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. 24 марта 1945 г. Возглавлял взвод танков, действующих в обход опорного пункта и первым ворвался в тыл противника, огнём из пушки, пулемёта и огнемёта уничтожал бежавшего в панике противника.

42. Генерал-майор Доватор Лев Михайлович (1903 — 1941). Командующий Отдельной кавалерийской группы, сформированной из 50-й и 53-й кавалерийских дивизий. 21 декабря 1941 г. Посмертно. С 14 августа по 2 сентября группа под командованием Л.М. Доватора совершила рейд по тылу противника на территории Смоленской области, а в сентябре-октябре приняла участие в тяжёлых оборонительных боях на реке Меже и по реке Ламе. В 1925 г. окончил Московские Военно-химические курсы. Служил на должностях инструктора-химика и командира химвзвода 7-й кавалерийской дивизии.

43. Старший лейтенант Наумов Михаил Иванович (1908 – 1974). Командир соединения партизанских отрядов Червоного, Конотопского, Ямпольского, Недригайловского, Харьковского имени Котовского, Кировоградского имени Хрущёва. 7 марта 1943 г. В феврале — апреле 1943 г. партизанское кавалерийское соединение провело Степной рейд по тылам противника, совершив марш протяжённостью 2379 км за 65 дней. И таких рейдов было несколько.

Старшему лейтенанту Наумов М.И. присвоено воинское звание генерал-майор. В 1932—1933 г. — обучение в военно-химической школе войск ОГПУ в городе Гомеле. В 1933—1934 г. — начальник химической службы 21-го полка войск ОГПУ.

44. Гвардии капитан Авдеев Михаил Васильевич (1913 – 1979). Командир эскадрильи 6-й гвардейский истребительный авиационный полк ВВС ВМФ. 14 июня 1942 г. К июню 1942 года Михаил Авдеев выполнил более 300 боевых вылетов, в 63 воздушных боях сбил 5 самолётов противника лично и 3 в паре. 1939 г. — начальник химической службы эскадрильи.

45. Капитан Барченко-Емельянов Иван Павлович (1915 — 1984). Командир разведывательного отряда Северного оборонительного района Северного флота. 5 ноября 1944 г. Была поставлена задача захватить батарею и опорный пункт противника на мысе Крестовый, чтобы обеспечить десантную операцию в порту Лиинахамари. Отряд после 30-километрового рейда выполнил поставленную задачу. 1949—1953 г.г. — командир роты курсантов химического факультета Военного инженерно-технического университета в Ленинграде.

46. Старший сержант Коршунов Павел Кузьмич (1918—1973). Командир отделения 931-го стрелкового полка 240-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта. 13 ноября 1943 г. Переправился через Днепрв районе села Лютеж и в составе своего взвода принял активное участие в отражении восьми вражеских контратак. В 1938-39 г.г. - химинструктор 22-го стрелкового полка.

47. Красноармеец Симинихин Николай Ефимович (1922 — 1996). Пулемётчик 619-го стрелкового полка, 203-я стрелковая дивизия, 53-я армия, 2-й Украинский фронт. 24 марта 1945 г. В числе первых форсировал реку Тиса, отразил несколько контратак противника; гранатами уничтожил группу немецких солдат, отвлёк на себя вражеский огонь, чем способствовал продвижению роты и занятию ею села Шаруд. Служил старшиной химроты.

48. Генерал-майор Кулаков Теодор Сергеевич (1900-1943). Командир 339-й стрелковой дивизией (16-й стрелковый корпус, Отдельная Приморская армия). 16 мая 1944 г. Посмертно. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство. С февраля 1929 по февраль 1938 г. - к омандир отдельного химического взвода, начальник химической службы полка, дивизии, затем окончил химические курсы усовершенствования командного состава, преподавателель химического дела в Объединённой военной школе имени ВЦИК.

49. Полковник Жариков Иван Алексеевич (1907 -1969). Командир 36-й танковой бригады 11-го танкового корпуса 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. 31 мая 1945 г. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство. С 30 апреля 1932 г. - командир взвода бронемашин отд. химической роты, командир учебного взвода отд. химической роты, с июня 1934 г. - командир отдельной химической роты, с 8 июля 1934 г. - начальник химической службы 147-го стрелкового полка, с 13 мая 1938 г. - начальник химической службы танкового батальона мотоброневой бригады (Монголия).

50. Старший лейтенант Кибаль Иван Андреевич (1922 — 2001). Комсорг 957-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта. 10 января 1944 г. За «мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра». В 1941-42 г.г. прошёл обучение на огнемётчика, При ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986 г. руководил развертыванием полка ХЗ, командовал одним из 3-х секторов (полк хим. защиты, инженерный полк, части ГО).

51. Гвардии младший лейтенант Герасин Валентин Васильевич (1923—2004). Командир взвода автоматчиков 97-го гвардейского стрелкового полка 31-й гвардейской стрелковой дивизии 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. 24 марта 1945 г. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В 1947 году окончил Высшую офицерскую школу химических войск.

52. Лейтенант Малозёмов Иван Прокопьевич (1921 — 1943). Командир роты 5-го гвардейского отдельного танкового полка прорыва 21-й армии Донского фронта. 21 апреля 1943 г. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство. В январе 1942 года окончил 1-е Саратовское танковое училище ( командир легких танков Т-26 и огнеметных танков ОТ-26).

53. Полковник Конев Иван Никитич (1899 – 1983). Командир 3-й воздушно-десантной дивизии 1-й ударной армии. 13 сентября 1944 г. За умелое командование дивизией, образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм. По окончании Военной академии им. Фрунзе в феврале 1937 г. был назначен на должность начальника 2-й части штаба 1-й моторизованной химической дивизии (Московский военный округ). В это время дивизией командовал будущий генерал и будущий Герой-химик, Герой Советского Союза Ахматов А.О.

54. Старший сержант Смирнов Николай Яковлевич (1920 – 1979). Командир взвода 43-го стрелкового полка 106-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта. 30 октября 1943 г. За образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками. С января 1944 г. служил химинструктором в 92-м пограничном полку НКВД по охране тыла 4-го Украинского фронта.

55. Капитан Пименов Иван Иванович (1917 — 1944). Командир танкового батальона 79-й танковой бригады 19-го танкового корпуса 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. 24 марта 1945 г. Посмертно. За «умелое командование подразделением, мужество и героизм, проявленные при освобождении Прибалтики». В Симферополе танк ОТ-34 (огнемётный), бортовой номер 201, Ивана Пименова установлен на пьедестал, как первый ворвавшейся в город при освобождении Крыма.

56. Политрук Гвоздев Ива́н Влади́мирович (1908 — 1938). Помощник начальника политотдела 40-й стрелковой дивизии по комсомолу 1-й Приморской армии Дальневосточного Краснознамённого фронта. 25 октября 1938 г. Посмертно. За героизм и мужество, проявленные в боях с японскими милитаристами. С 1930 г. в Красной Армии. Окончил полковую школу, служил химинструктором.

57. Старший лейтенант Терёшкин Пётр Фёдорович (1907 — 1968). Начальник пограничной заставы «Подгорная» Посьетского пограничного отряда Дальневосточного пограничного округа войск Народного комиссариата внутренних дел СССР. 25 октября 1938 г. За умелое командование пограничной заставой при защите границы Советского Союза, личную храбрость и стойкость, проявленные в боях с японскими милитаристами. В 1950 -51г.г. командир 3-го инженерно-противохимического полка войск МПВО МВД СССР.

58. Лейтенант Кирьянов Павел Николаевич (1919-1041). Командир танкового взвода 37-го отдельного разведывательного батальона 35-й танковой бригады 7-й армии. 21 марта 1940 г. «За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство». В период с 6 по 24 февраля 1940 года танк Кирьянова из огнемётов и пулемётов уничтожил несколько ДОТов, большое количество солдат и офицеров противника . Танкист-огнемётчик.

59. Гвардии старший сержант Кружалов Василий Иванович (1915—1977). Механик-водитель огнемётного танка 3-го батальона 63-й гвардейской танковой бригады 10-го гвардейского танкового корпуса 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта. 10 апреля 1945 г. За «образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками».

60. Краснофлотец Медведев Николай Яковлевич (1922-1985). 2-й номер противотанкового ружья. 20 апреля 1945 г. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство. (Десант Ольшанского). В 1943 году направлен в город Поти в формирующуюся отдельную огнемётную роту, которая позже влилась в батальон морской пехоты.

61. Подполковник Ивлиев Иван Дмитриевич (1916-1966). Командир 3-й танковой бригады 23-го танкового корпуса 2-го Украинского фронта. 13 сентября 1944 г. За «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм». С февраля 1937 года командовал взводом в 30-й химической танковой бригаде (Ярославль). В июле 1938 года назначен помощником командира танковой роты по технической части в этой бригаде. Бригада была вооружена огнемётными танками.

62. Младший командир Зинин Андрей Филиппович (1915–1983). Командир взвода (огнемётные танки) 377-го танкового батальона 97-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта 7 апреля 1940 г. За «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с финской белогвардейщиной и проявленные при этом отвагу и геройство».

63. Полковник Негода Алексей Игнатьевич (1909 — 1975). Командир 171-й стрелковой дивизии (79-й стрелковый корпус, 3-й ударная армия, 1-й Белорусский фронт). 29 мая 1945 г . «За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство». Служил в 75-й кавалерийском полку 15-й кавалерийской дивизии (затем в 31-й кавалерийской дивизии) Особой Краснознамённой Дальневосточной армии. В июле-августе 1938 г. в должности начальника химической службы полка принимал участие в боях у озера Хасан.

64. Гвардии старшина Фетисов Анатолий Митрофанович (1923—2005). Командир орудия танка 2 танкового батальона 49-й гвардейской танковой бригады 12-го гвардейского танкового корпуса 2-й гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта. 27 февраля 1945 г. За «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм». В сентябре 1942 г. он был направлен на Сталинградский фронт, где зачислен командиром орудия в экипаж огнемётного танка ОТ-34 а составе 235-й отдельной огнемётной танковой бригады.

65. Старший лейтенант Головченко Владимир Терентьевич (1921-1945). Командир взвода 220-й отдельной танковой бригады (5-я ударная армия, 1-й Белорусский фронт. 31 мая 1945 г. Посмертно. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. С августа 1943 г. - в составе 503-го отдельного танкового огнемётного батальона.

66. Майор Ворожейкин Арсений Васильевич (1914-2001). Командир авиаэскадрильи 728-го истребительного авиационного полка. Дважды Герой Советского Союза. 1. 4 февраля 1944 г. 2. 19 августа 1944 г. 1 . За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство . 2. З а мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В ноябре 1937 – июле 1938 года служил в составе 1-й армии особого назначения младшим лётчиком и начальником химической службы 73-й отдельной истребительной авиационной эскадрильи.

67. Гвардии капитан Трубицын Михаил Иванович (1905-1992). Командир мотострелкового батальона 17-й гвардейской механизированной бригады 6-го гвардейского Львовского механизированного корпуса 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта. 10 апреля 1945 г. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм. 28 июня 1941 г. Трубицын был мобилизован из запаса и направлен на Западный фронт, где в составе 19-й армии, был назначен командиром взвода 54-й отдельной дегазационной роты.

68. Гвардии капитан Асташин Егор Фролович (1918-1987). Командир батальона 184-го гвардейского стрелкового полка (62-я гвардейская стрелковая дивизия, 37-я армия, Степной фронт. 20 декабря 1943 г. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками. Служил в Военно-политической академии преподавателем кафедры атомного и химического оружия (1954-1956).

69. Батальонный комиссар Скопин Павел Алексеевич (1902-1967). Комиссар 2-го танкового батальона 6-й Краснознамённой танковой бригады 1-й армейской группы. 17 ноября 1939 г. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского и интернационального долга. С июня 1933 г. по декабрь 1935 г. комиссар отдельной роты регулирования и отдельной химической роты.

70. Майор Ковешников Дмитрий Степанович (1918-1998). Начальник штаба 1339-го горнострелкового полка 318-й горнострелковой дивизии 18-й армии Северо-Кавказского фронта. 17 ноября 1943 г. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм. В 1940 году проходил службу преподавателем в составе окружных (Киевский Особый военный округ) курсов младших лейтенантов-химиков.

71. Гвардии младший сержант Кондратьев Иван Петрович (1922-1996). Наводчик противотанкового ружья (ПТР) 5-й гвардейской воздушно-десантной бригады 52-й армии 2-го Украинского фронта. 24 апреля 1944 г. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм. В Красной Армии с осени 1940 года. В городе Владивостоке прошел курс молодого бойца и был зачислен в воинскую часть химической защиты, где служил до 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 г. за совершение уголовного преступления был лишён звания Героя Советского Союза. Восстановлен в звании 20 марта 1984 г.

72. Комдив Парсегов Михаил (Микаел) Артемьевич (1899- 1964). Командующий артиллерией 7-й армии Северо-Западного фронта. 21 марта 1940 г. За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и геройство. Служил в Ленинградском военном округе: с ноября 1924 года - заведующий химической батареей.

73. Старший сержант Бобров Николай Александрович (1021-1943). Воздушный стрелок-радист 44-го отдельного скоростного бомбардировочного авиационного полка Ленинградского фронта. 10 февраля 1943 г. Посмертно. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство. С ноября 1939 г. служил в химическом полку младших авиаспециалистов в Ленинграде.

74. Подполковник Медведев Дмитрий Александрович (1918-1992). Командир 486-го истребительного авиационного полка 279-й истребительной авиационной дивизии 3-го гвардейского штурмового авиационного корпуса 5-й воздушной армии. 15 мая 1946 г. За мужество и высокое летное мастерство проявленное в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. С конца 1939 года - начальник химической службы эскадрильи.

75. Генерал-майор Бакланов Глеб Владимирович (1910-1976). Командир 34-го гвардейского стрелкового корпуса 5-й гвардейской армии 1-го Украинского фронта. 29 мая 1945 г. За отличное выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство. С 1937 года - начальник штаба батальона, затем начальник химической службы полка.

76. Гвардии подполковник Сушков Филипп Тимофеевич (1906-1944). Заместитель командира 51-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. 22 июля 1944 г. Посмертно. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм. Службу начинал рядовым красноармейцем в Научно-испытательном химическом полигоне (Московский военный округ). Далее службу проходил в составе 26-й стрелковой дивизии на Дальнем Востоке командиром химического взвода.

77. Гвардии лейтенант Манакин Михаил Фёдорович (1924-2009). Командир взвода автоматчиков 32-го гвардейского стрелкового полка (12-я гвардейская стрелковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт. 15 января 1944 г. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В 1958-1960 г. – заместитель начальника Костромского училища химических войск по материально-техническому снабжению.

78. Подполковник Заклепа Кирилл Петрович (1906-1972). Командир 311-й штурмовой Молодечненской Краснознамённой авиационной дивизии 1-й воздушной армии 3-го Белорусского фронта. 19 апреля 1945 г. За умелое командование дивизией при разгроме кёнигсбергской группировки противника, личную храбрость и отвагу. С сентября 1936 года - командир звена и заместитель командира эскадрильи в 4-й отдельной химической авиационой бригаде ВВС Сибирского военного округа.

79. Гвардии лейтенант Заикин Василий Александрович (1922-1999). Командир взвода 2-го танкового батальона 49-й гвардейской танковой бригады, 12-й гвардейский танковый корпус, 2-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт. 27 февраля 1945 г. За мужество и героизм, проявленные в боях. В мае-августе 1943 г. – командир танка 501-го отдельного огнемётного батальона.

80. Гвардии старший лейтенант Чупилко Иван Афанасьевич (1913-1995). Командир роты 31-й гвардейской огнемётной танковой бригады (38-я армия, 4-й Украинский фронт). 29 июня 1945 г. За мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В сентябре 1944 г. окончил Горьковское танковое училище и направлен на 4-й Украинский фронт в 31-ю гвардейскую огнемётную танковую бригаду.

81. Военинженер 1-го ранга Беляков Александр Васильевич (1997 – 1982). Флаг-штурман 1-й Армии особого назначения. 24 июля 1936 г. За осуществление героического беспосадочного дальнего перелёта по маршруту Москва – Северный Ледовитый океан – Камчатка – Николаевск-на-Амуре в исключительно трудных условиях Арктики и неизученных районов дальнего Севера, за проявленное при этом выдающееся мужество и мастерство. В апреле 1919 г. окончил Московские газово-технические курсы. В мае 1919 г. – январе 1920 г. – заведующий противогазовой обороной и адъютант 3-го артиллерийского дивизиона 25-й стрелковой (Чапаевской) дивизии.

82. Генерал-майор Чернов Виктор Георгиевич (1899 -1945). Командир 60-й Севско-Варшавской Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии 125-го ордена Кутузова стрелкового корпуса 47-й армии. 6 апреля 1945 г. З а мужество и героизм, проявленные при выполнении заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. С апреля 1919 г. начальник газовой команды и помощник адъютанта 308-го стрелкового полка 35-й стрелковой дивизии 5-й армии.

83. Генерал армии Шкадов Иван Николаевич (1913 – 1991). Начальник Главного управления кадров Министерства обороны СССР. 21 февраля 1978 г. За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками и образцовое выполнение заданий командования. С апреля 1941 г. — адъютант старший 4-го отдельного огнемётно-танкового батальона 109-го танкового полка в 58-й танковой дивизии 2-й Краснознамённой армии на Дальнем Востоке.

84. Капитан Нежигай Иван Лукич (1918 – 1988). Командир роты 1133-го стрелкового полка 339-й стрелковой дивизии 33-й армии. 27 февраля 1945 г. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм. На фронте с июня 1941 г. был начальником хранилища, начальником интендантского и химического снабжения мотостроительного батальона.

85. Младший командир Лазарев Евгений Кузьмич (1918 -1942). Командир танка 6-й лёгкой танковой бригады 1-й армейской группы 17 ноября 1939 г. За отвагу и мужество, проявленные в боях с японскими милитаристами. Принимал участие в Сталинградской битве в должности заместителя и командира 510-го отдельного огнемётного танкового батальона 5 ТА.

86. Гвардии старшина Виноградов Иван Кузьмич (1919- 1943). Комсорг 1-го стрелкового батальона 184-го гвардейского полка 62-й гвардейской стрелковой дивизии 37-го стрелкового корпуса. 22 февраля 1944 г. Посмертно. За «образцовое выполнение боевых заданий командования при форсировании реки Днепр, развитие боевых успехов на правом берегу реки и проявленные при этом отвагу и геройство». В 1939 г. призван в Красную армию. Прошёл путь от рядового до старшины пулемётной роты и химинструктора батальона.

87. Генерал-майор авиации Коккинаки Владимир Константинович (1904 — 1985). Старший лётчик-испытатель ОКБ С.В. Ильюшина. 1. 17 июля 1938 г. 2. 17 сентября 1957 г. 1. За осуществление героического беспосадочного дальнего перелёта по маршруту Москва – Владивосток и за проявленное при этом выдающееся мужество и мастерство.

2. За проявленные мужество и мастерство, проявленные при испытании опытных самолётов, а также за многолетнюю лётно-испытательную работу. До июля 1927 года служил командиром отделения и химинструктором 221-го Черноморского стрелкового полка 74-й Таманской стрелковой дивизии.

88. Гвардии капитан Глинка Дмитрий Борисович (1917 — 1979). Помощник командира по воздушно-стрелковой службе 100-го гвардейского истребительного авиационного полка. 1. 21 апреля 1943 г. 2. 24 августа 1943 г. 1. За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы в немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство.

2. За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками. В 1939 году окончил Качинскую военную авиационную школу . Служил в 45-м истребительном авиационном полку (Баку): младший лётчик, начхим эскадрильи.

89. Полковник Преображенский Георгий Николаевич (1897 -1958). Командир 227-й стрелковой дивизии (16-й стрелковый корпус, Отдельная Приморская армия). 16 мая 1944 г. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство. В октябре 1916 г. был призван в Русскую императорскую армию. С октября 1917 г. учился на химических курсах в городе Иваново-Вознесенск.

90. Краснофлотец Цымбал Василий Тимофеевич (1916 — 1943). Стрелок 613-й отдельной штрафной роты Черноморского флота. 17 ноября 1943 г. Посмертно. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство. В июне – сентябре 1943 г. – строевой катера отдельного дивизиона дымомаскировки и дегазации Азовской военной флотилии.

91. Гвардии младший лейтенант Корсаков Владимир Васильевич (1923 — 2001). Командир танка 3-го танкового батальона 47-й гвардейской танковой бригады. 24 марта 1945 г. За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и геройство. В октябре – декабре 1942 – старший химик-огнемётчик 508-го отдельного танкового батальона 235-й огнемётной танковой бригады.

92. Гвардии подполковник Артамонов Фёдор Владимирович (1906 — 1944). Командир 25-й гвардейской механизированной бригады 7-го гвардейского механизированного корпуса 60-й армии. 17 октября 1943 г. За мужество и героизм, проявленные в боях при освобождении Черниговщины и форсировании рек Сейм, Десна и Днепр. С 6 июля 1940 г. - командир 195-го отд. танко-огнеметного батальона 50-й легкотанковой бригады. С 7 апреля 1941 г. командир батальона огнемётных танков 114-го танкового полка 57-й танковой дивизии.

93. Гвардии полковник Грибов Петр Иванович (1902 — 1945). Командир 6-й гвардейской мотострелковой бригады. 28 апреля 1945 г. Посмертно. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм. В 1932 г. — химические КУКС в Москве. С 1925-35 г.г. служил в 9-м Кавказском стрелковом полку командиром взвода, роты, начальником химической службы полка. В 1935 г. назначен в 10-й Кавказский стрелковый полк ЗакВО начальником химической службы.

94. Подполковник Левченко Ирина Николаевна (1924- 1973). Бывшая санинструктор роты 744-го стрелкового полка 149-й стрелковой дивизии 61-й армии Брянского фронта; бывшая офицер связи 41-й гвардейской танковой бригады 7-го механизированного корпуса 2-го и 3-го Украинского фронтов 6 мая 1965 г . За образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и мужество. В декабре 1941 г. — январе 1942 г. химинструктор 176-го отдельного танкового батальона (город Горький).

95. Гвардии полковник Темник Абрам Матвеевич (1907 - 1945) . Командир 1-й гвардейской танковой Чертковской бригады (8-й гвардейский механизированный Прикарпатский корпус, 1-я гвардейская танковая армия, 1-й Белорусский фронт). 31 мая 1945 г . Посмертно. З а образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство. С января 1934 г. - политрук танковой роты в 4-м отд. химическом батальоне (с мая 1934 г. батальон в составе ОКДВА).

96. Генерал-майор Кущев Александр Михайлович (1898 — 1975). Начальник штаба 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. 29 мая 1945 г . З а умелую организацию штабной работы, проявленные мужество и самоотверженность . В 1932 г. окончил Военную академии имени М.В. Фрунзе, командовал в Приморье 63-м стрелковым полком. Затем был начальником военно-химической службы Приморской группы войск ОКДВА.

97. Гвардии старший лейтенант Покатилов Иван Григорьевич (1911 -1945). Адъютант старший мотострелкового пулеметного батальона 55-й гвардейской танковой бригады 7-го гвардейского танкового корпус 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта. 10 января 1944 г . За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм. В 1938 окончил курсы воентехников химической службы. В феврале 1943 г. воентехник 2 ранга Покатилов И.Г. в должности начальника химической службы прибывшего на формирование в 113-ю танковую бригаду 113-го маршевого мото-стрелкового пулеметного батальона.

98. Лейтенант Пьянков Александр Петрович (1915 — 1988). Командир звена 22-го истребительного авиационного Краснознамённого полка истребительной авиационной бригады 1-й армейской группы. 17 ноября 1939 г. За образцовое выполнение боевых заданий Правительства и проявленное при этом геройство. Начало военной карьеры: младший лётчик - начальник химической службы эскадрильи - командир звена - штурман эскадрильи.

99. Гвардии капитан Балебин Василий Алексеевич (1908 — 1979). Заместитель командира эскадрильи 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка 8-й авиационной бригады ВВС Краснознаменного Балтийского флота. 22 февраля 1943 г. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство. С октября 1930 по октябрь 1932 г. проходил срочную службу в Красной Армии. Окончил школу химинструкторов 35-го конно-артиллерийского дивизиона 5-й кавалерийской дивизиив 1931 г. и служил химинструктором в этой дивизии в Северо-Кавказском и Украинском военных округах.

100. Гвардии подполковник Панков Михаил Андреевич (1903 -1989). Старший помощник начальника штаба инженерных войск 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта. 6 апреля 1945 г. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм. В августе 1921 г. он добровольно вступил в ряды Красной Армии и б ыл направлен вначале в город Тулу, затем в Москву в Отдельный учебно-опытный химический батальон.

101. Гетман Иван Иванович (1913 -1943). Кочегар ледокольного парохода «Георгий Седов» Главсевморпути. 3 февраля 1940 г. За проведение героического дрейфа, выполнение обширной программы исследований в трудных условиях Арктики и проявленное при этом мужество и настойчивость. В 1930-32 г.г. работал в военном институте химической обороны вольнонаемным.

102. Гвардии лейтенант Батёха Василий Афанасьевич (1919-2016). Командир роты противотанковых ружей 282-го гвардейского стрелкового полка 92-й гвардейской стрелковой дивизии 37-й армии Степного фронта. 22 февраля 1944 г. За образцовое выполнение заданий командования во время форсирования Днепра. После войны служил в химическом управлении Южной группы войск.

103. Гвардии сержант Просяной Иван Евгеньевич (1924—1968).

Пулемётчик 4-го гвардейского мотоциклетного батальона (7-й гвардейский танковый корпус, 3-я гвардейская танковая армия, 1-й Украинский фронт).

23 сентября 1944 г. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство. С сентября 1941 г. - учебный химический батальон, затем до ранения в марте 1942 г. - командир звена огнемётчиков 56 А Южного Фронта.

104. Красноармеец Бастанджян Мигран Мигранович (1913 -1958). Парторг батальона 1118-го стрелкового полка 333-й Синельниковской Краснознамённой ордена Суворова стрелковой дивизии 6-й армии 3-го Украинского фронта. 22 февраля 1944 г. За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство. В 1944 году окончил курсы подготовки офицерского состава. Воевал в составе химического управления штаба 3-го Украинского фронта.

Воины-химики — Герои Социалистического Труда

1. Патоличев Николай Семёнович (1908-1989). Министр внешней торговли СССР. Дважды Герой Социалистического Труда: 1. 30 декабря 1975 г. 2. 22 сентября 1978 г. 1. За большие заслуги перед Коммунистической партией и Советским государством в развитии торгово-экономических отношений с зарубежными странами. 2. За большие заслуги перед Коммунистической партией и Советским государством и в связи с семидесятилетием со дня рождения. С 1932 года в Красной Армии. По окончании в 1937 г. Военно-химической академии РККА служил помощником начальника химической службы 1-й Московской пролетарской стрелковой дивизии. С 1938 г. - в запасе.

2. Басов Николай Геннадиевич (1922-2001). Дважды Герой Социалистического Труда. Выдающийся советский физик и организатор науки. Д иректор Физического института имени П.Н.Лебедева академии наук. Нобелевский лауреат. 1. 13 марта 1969 г. 2. 13 декабря 1982 г. 1. За большие заслуги в развитии советской науки Академии нау СССР. 2. За выдающиеся заслуги. В 1944 г. стал офицером батальона химической защиты на Первом Украинском фронте. Служил ассистентом врача (фельдшером). Удостоен Нобелевской премии в 1964 г. (физика).

3. Щербицкий Владимир Васильевич (1918- 1990). Первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украинской ССР. Дважды Герой Социалистического Труда: 1. 30 декабря 1974 г. 2. 13 сентября 1977 г. 1. За выдающиеся заслуги в руководстве работой партийных организаций республики по выполнению решений XXIV съезда КПСС о развитии сельского хозяйства, значительному увеличению производства зерна и обеспечению продажи государству в 1973 и 1974 годах по миллиарду пудов хлеба. 2. За выдающиеся заслуги в руководстве работой партийных организаций республики. В 1941—1942 г. учился в Военной академии химической защиты, которая в тот период находилась в эвакуации в Самарканде.

4. Баденков Пётр Фёдорович (1909-1992). Директор ордена Ленина Научно-исследовательского института шинной промышленности Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР. 28 мая 1966 г. За выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана и достигнутые высокие технико-экономические показатели. После окончания промышленного факультета Военно-химической академии РККА в 1937 г. был направлен на московский завод «Красный богатырь».

5. Преображенский Николай Алексеевич (1896- 1968). Заведующий кафедрой химии и технологии тонких органических соединений Московского института тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова. 11 ноября 1966 г. За выдающиеся заслуги в области химии природных и биологически активных соединений и научно-педагогтческих кадров и в связи с семидесятилетием со дня рожения. Состоял ассистентом, а затем доцентом кафедры органической химии Московского высшего химико-технологического училища. После реорганизации училища в Военно-химическую академию им. К.В.Ворошилова с 15 мая 1932 г. поступил в кадры РККА и работал в качестве доцента кафедры органической химии ВХА им. Ворошилова.

6. Дубинин Михаил Михайлович (1901-1993). Советский российский учёный, академик АН СССР. 13 марта 1969 г. За большие заслуги в развитии советской науки. С 1932 г. преподавал в Военной академии химической защиты (с 1933 – профессор).

7. Абашкин Павел Иванович (1923-2005). Сталевар электрометаллургического завода «Электросталь» имени И.Ф.Тевосяна. 30 марта 1971 г. За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего плана по развитию чёрной металлургии. В 1945 г. служил химическим инструктором 26-го стрелкового полка 83-й стрелковой дивизии 14-й отдельной армии.

8. Кнунянц Иван Людвигович (1906-1990). Заведующий лабораторией фторорганических соединений Института элементоорганических соединений Академии наук СССР, академик Академии наук СССР, генерал-майор-инженер. 3 июня 1966 г. За выдающиеся заслуги в развитии химической науки и промышленности и в связи с шестидесятилетием со дня рождения. С 1932 г. – на научно-педагогической деятельности в Военно-химической академии РККА: преподаватель, с 1939 г. – начальник кафедры органической химии, с 1942 по 1976 г. – начальник кафедры боевых химических веществ иностранных армий.

9. Торлин Андрей Иванович (1920- 1991). Бригадир слесарей управления «Водоканал», город Минск. 20 декабря 1966 г. За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии жилищно-коммунального хозяйства и выполнении производственных заданий. С мая 1942 г. служил в 501-м отдельном танковом огнемётном батальоне в должности командира башни (заряжающего) танка ТО-34, принимал участие в боевых операциях.

10. Кунцевич Анатолий Демьянович (1934-2002). Начальник 33-го Центрального НИИ Министерства обороны СССР, генерал-майор (п. Шиханы Саратовской области). 18 февраля 1981 г. За большие заслуги в развитии и освоении вооружения и военной техники. В 1957 г. окончил инженерный факультет Военной академии химической защиты. До 1991 г. служил в хим. войсках.

11. Школьный Фёдор Митрофанович (1908-1977). Управляющий отделением зернового совхоза № 2 имени Сталина, Краснодарский край. 29 апреля 1948 г. За получение высоких урожаев пшеницы и ржи. В 1941 г. был начальником химической службы 47-го кавалерийского полка 3-й гвардейской кавалерийской дивизии 2-го гвардейского кавалерийского корпуса под командованием Л.М. Доватора.

12. Дегтярёв Леонид Андреевич (1924-1995). Начальник 33-го Центрального научно-исследовательского и испытательного института Министерства обороны СССР (п. Шиханы Саратовской области). 6 февраля 1976 г. За выдающиеся успехи, проявленные при выполнении специального задания. В 1954 г. окончил инженерный факультет Военной академии химической защиты, дальнейшая служба связана с хим.войсками.

13. Шульц Михаил Михайлович (1919-2006). Советский ученый химик, академик Академии Наук СССР, директор Института химии силикатов имени И.В. Гребенщикова, доктор химических наук, профессор.1 июля 1991 г. За выдающиеся заслуги в развитии химической науки и подготовке высококвалифицированных кадров. К 1945 г. занимал должность начальника химической службы 293-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 17-го Укрепленного района.

14. Николаев Константин Михайлович (1923-2006). Начальник кафедры Военной Краснознамённой академии химической защиты имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко. 16 февраля 1982 г. Окончил Военную академию химической защиты имени К.Е.Ворошилова и всю службу посвятил хим. Войскам.

15. Колесников Павел Сергеевич (1924-2007). Заместитель главного конструктора по лётным испытаниям морских ракетных комплексов Конструкторского бюро машиностроения Министерства общего машиностроения СССР. 25 сентября 1984 г. За большие заслуги в деле создания новых видов ракетного вооружения. В 1942 г. командир танка 500-го отдельного огнемётного танкового батальона на Волховском фронте.

16. Козыбаев Оразалы Абилович (1924-1996). Первый секретарь Аркалыкского райкома Компартии Казахстана, Кустанайская область.19 апреля 1967 г. За достигнутые успехи в увеличении производства и заготовок зерна в 1966 г. 29 апреля 1943 г. был тяжело ранен. После лечения в 1944 году направлен в 9-й отдельный батальон химической защиты Уральского ВО.

17. Лепинь (Лиепиня) Лидия Карловна (1891-1985). Академик Академии наук Латвийской ССР, старший научный сотрудник Института химии Академии наук Латвийской ССР. 1 октября 1965 г. За выдающиеся заслуги, достигнуьы в развитии науки Латвийской ССР. В 1932 г. в Москве была учреждена Военно-химическая академия РККА, в которой Лидия Карловна была назначена начальником кафедры коллоидной химии (1932—1942).

18. Асташкевич Семён Семёнович (1919-1995). Начальник механизированной колонны №30 треста «Востоксибэлектросетьстрой». 2 июня 1962 г. За выдающиеся производственные успехи, достигнутые при электрификации железнодорожной магистрали Москва – Байкал. С июля 1941 г. – курсант Харьковского Краснознамённого военного училища химической защиты, которое в годы войны дислоцировалось в Ташкенте.

19. Мартынов Иван Васильевич (1919-2023). Директор Государственного союзного научно-исследовательского института органической химии и технологии Министерства химической промышленности СССР. 3 апреля 1974 г. За выдающиеся успехи в выполнении специального задания Правительства СССР. В 1938 г. поступил в Военную академию химической защиты имени К.Е. Ворошилова и до 1958 г. продолжал служить, воевать и учиться в хим. войсках.

20. Семёнов Анатолий Иванович (1908-1973). Начальник ГУРВО Министерства обороны СССР. 17 июня 1961 г. За выдающиеся заслуги в создании образцов ракетной техники и обеспечении успешного полета человека в космическое пространство. С 1937 г. - начальник отделения отдела артиллерийского применения Центрального военно-химического полигона РККА (п.Шиханы Саратовской области).

21. Бородин Яков Власович (1920-1987). Директор средней школы № 2 имени Декабристов города Ялуторовск Тюменской области. 27 июня 1978 г. За большие заслуги в деле обучения и коммунистического воспитания учащихся. С февраля 1943 г. воевал химиком-разведчиком взвода химической защиты в составе 347 гвардейского стрелкового полка 106-й гвардейской стрелковой дивизии.

22. Полуев Кузьма Тимофеевич (1906-2001). Агроном совхоза «Горный» Крымского района Краснодарского края. 30 апреля 1966 г. За успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок картофеля, овощей, плодов и винограда. Участник Великой Отечественной войны, на заключительном этапе войны – начальник химической службы батальона.

23. Мрыкин Александр Григорьевич (1905-1972). Председатель научно-технического комитета и первый заместитель начальника ГУРВО Министерства обороны СССР. 17 июня 1961 г. За выдающиеся заслуги в создании образцов ракетной техники и обеспечении успешного полета человека в космическое пространство. В 1934 г. окончил ВАХЗ. С 1934 г. - инженер Центрального военно-химического полигона РККА. С февраля 1936 г. - начальник полигонного отдела. В марте 1938 г. назначен начальником лаборатории Военной академии химической защиты имени К.Е. Ворошилова.

24. Незабитовский Аполлинарий Федорович (1918-1991). Генеральный директор Киевского производственного объединения «Электронмаш» имени В. И. Ленина. 31 марта 1981 г. За выдающиеся производственные успехи, достигнутые в выполнении заданий десятой пятилетки и социалистических обязательств и проявленную трудовую доблесть. После тяжелого ранения 17 февраля 1942 г. после излечения был назначен начальником химической службы 135-го гаубичного артиллерийского полка 63-й гаубичной артиллерийской бригады 22-й артиллерийской дивизии прорыва резерва главного командования.

25. Ипатко Иван Евстифеевич (1908-?). Бригадир колхоза имени Жданова Кокпектинского района Семипалатинской области Казахской ССР. 28 марта 1948 г. За получение высоких урожаев пшеницы, ржи, хлопка и сахарной свеклы в 1947 г. Боевой путь прошёл красноармейцем-химиком в 57-м отдельном батальоне химической защиты на Карельском фронте.

26. Шинкарук Фёдор Гурьевич (1911-2006). Старший агроном племенного овцеводческого совхоза «Степок» Министерства совхозов СССР, Барвенковский район Харьковской области Украинской ССР. 3 мая 1948 г. За получение высоких урожаев пшеницы. Воевал с 1941 г. командиром роты автоматчиков, самоходной батареи, танковой роты, разведгруппы, начальником химической службы полка.

27. Денисов Павел Иванович (1921-2008). Начальник цеха Полоцкого нефтеперерабатывающего завода. 28 мая 1966 г. За выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана и достигнутые высокие технико-экономические показатели. После окончания химического техникума в 1942 г. был призван в Красную Армию и направлен на обучение в военное училище химической защиты. Служил начальником химической службы 90-го гвардейского миномётного полка 3-й ударной армии 2-го Прибалтийского фронта.

28. Помазан Николай Степанович (1923-2001). Директор племенного завода имени Кирова Токмакского района Запорожской области. 22 марта 1966 г. За достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции. В 1944 г. окончил военное училище химзащиты. С сентября 1944 г. – командир взвода дегазации местности 11-й отдельной роты химзащиты 106-й стрелковой дивизии С июня 1945 г. служил начальником химической службы 362-го артиллерийского полка (в Центральной группе войск; Чехословакия).

29. Кабачник Мартин Израилевич (1908-1997). Заведующий лабораторией Института элементоорганических соединений Академии наук СССР, действительный член Академии наук СССР. 8 сентября 1978 г. За большие заслуги в развитии химической науки, подготовке научных кадров и в связи с семидесятилетием со дня рождения. С 1931 г. преподавал коллоидную химию в Военно-химической академии на кафедре физической химии.

30. Бутузов Георгий Константинович (1916-1983). Директор совхоза «Темп» Ртищевского района Саратовской области. 20 ноября 1958 г. За выдающиеся успехи, достигнутые в деле увеличения производства зерна и других продуктов сельского хозяйства. После ранения окончил Вольское военное химическое училище, дальнейший боевой путь с ноября 1943 г. продолжил начальником химической службы 127-го инженерно-сапёрного батальона (8-я инженерно-сапёрная бригада Резерва Главного командования).

31. Пинигин Василий Тимофеевич (1923-2018). Комбайнёр Ситниковской машинно-тракторной станции Омутинского района, Тюменская область.11 августа 1951 г. За достижение высоких показателей в 1950 г. при уборке и обмолоте зерновых культур. Разведчик 533-й отдельной роты химической защиты 165-й стрелковой дивизии.

32. Саввичев Константин Иванович (1903-1980). Заведующий отделом селекции Новозыбковской сельскохозяйственной опытной станции, Брянская область. 23 июня 1966 г. За успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок пшеницы, ржи, гречихи, риса, других зерновых и кормовых культур и высокопроизводительном использовании техники. К 1944 г. — начальник химической службы 680-го батальона аэродромного обслуживания 2-й гвардейской Севастопольской авиадивизии дальнего действия 2-го гвардейского авиационного корпуса.

33. Воздвиженский Борис Васильевич (1912-1997). Учитель средней школы №124 города Москвы. 1 июля 1968 г. За большие заслуги в деле обучения и коммунистического воспитания. 17 июля 1941 г. поступил в народное ополчение. Позднее служил начальником полевой химической лаборатории 179-й отдельной роты химической защиты 158-й стрелковой дивизии.

34. Лутак Иван Кондратьевич (1919-2009). Первый секретарь Черкасского обкома Компартии Украины. 28 февраля 1986 г. За большую организаторскую работу по мобилизации трудящихся области на успешное выполнение высоких социалистических обязательств по увеличению производства и продажи государству продуктов животноводства в одиннадцатой пятилетке на основе внедрения интенсивных технологий и передовых методов организации труда. В составе 194-го стрелкового полка 162-й стрелковой дивизии занимал должность начальника химической службы полка.

35. Табаков Николай Григорьевич (1907-1978). Председатель колхоза «Кавказ» Курганинского района Краснодарского края. 31 октября 1957 г. За особые заслуги в развитии сельского хозяйства и достижение высоких показателей по производству продуктов сельского хозяйства. В феврале 1943 г. – заместитель командира эскадрона химической защиты 10-й гвардейской кубанской казачьей кавалерийской дивизии.

36. Иванчиков Владимир Дмитриевич (1926-1970). Горнорабочий очистного забоя шахтоуправления №21–134 треста «Краснодонуголь» комбината «Донбассантрацит». 29 июня 1966 г. За выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана по развитию угольной и сланцевой промышленности и достижение высоких технико-экономических показателей в работе. В мае 1945 г. – старший метеоролог взвода химической защиты 310-го стрелкового полка 8-й стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта.

37. Щитов Евгений Кузьмич (1924-1991). Стекловар Гомельского стекольного завода имени М. В. Ломоносова, Гомельская область. 28 июля 1966 г. За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий семилетнего плана по развитию промышленности строительных материалов. К 1945 г. служил химическим инструктором 4-й батареи в 1175-м зенитном артиллерийском полку 13-й зенитной артиллерийской дивизии Резерва Главного командования.

38. Семенец Николай Иванович (1924-1988). Экскаваторщик Балаклавского рудоуправления имени М. Горького, Крымская область. 22 марта 1966 г. За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии чёрной металлургии. Весь боевой путь прошёл командиром миномётного расчёта, затем химическим инструктором батареи 276-го миномётного полка Резерва Главного Командования.

39. Супрун Александр Макарович (1914-2000). Председатель колхоза имени Ленина Черкасского района Черкасской области. 22 марта 1966 г. За достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличении производства и заготовок мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции. С августа 1942 г. – начальник химической службы 111-го гвардейского стрелкового полка, с 1943 года – помощник начальника химического отдела 5-й ударной армии.

40. Кыхалов Яков Платонович (1918-1993). Главный зоотехник совхоза «Черновский» Волжского района Куйбышевской области. 10 марта 1976 г. За выдающиеся успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении заданий девятой пятилетки и принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству продуктов земледелия и животноводства. Служил начальником химической службы 1020-го стрелкового полка (269-я стрелковая дивизия, 3-я армия) и начальником химслужбы 189-го гвардейского артиллерийского полка (10-я гвардейская армия).

41. Ребиндер Пётр Александрович (1898-1972). Заведующий отделом Института физической химии Академии наук СССР, заведующий кафедрой коллоидной химии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, академик Академии наук СССР. 2 октября 1968 г. За выдающиеся заслуги в развитии науки и в связи с семидесятилетием со дня рождения. В 1925-1929 г. - старший преподаватель Военно-химических курсов усовершенствования комсостава РККА.

42. Кочетков Николай Константинович (1915-2005). Директор Института органической химии имени Н.Д. Зелинского Академии наук СССР, академик Академии наук СССР. 17 мая 1985 г. За выдающиеся заслуги в развитии советской науки и в связи с семидесятилетием со дня рождения. С 1939 г. служил в химических частях. С июня 1944 г. красноармеец Н.К. Кочетков воевал в составе 466-й отдельной роты химзащиты 391-й стрелковой дивизии.

43. Горбачёв Василий Иванович (1899-1985). Старший агроном семеноводческого совхоза «Хомутовский», Новодеревеньковский район Орловской области. 27 марта 1948 г. За получение высокого урожая ржи при выполнении совхозом плана сдачи государству сельскохозяйственных продуктов в 1947 году и обеспеченности семенами зерновых культур для весеннего сева 1948 года. Служил артиллеристом 45-милимметровой пушки 51-го стрелкового полка 93-й стрелковой дивизии, химинструктором.

44. Ворфоломеев Дмитрий Павлович (1922-2016). Токарь-фрезеровщик Куйбышевского авиационного завода. 26 апреля 1971 г. За выдающиеся заслуги в выполнении пятилетнего плана 1966-1970 годов и создание новой техники. В должности химинструктора стрелкового батальона с боями дошел до Берлина.

45. Папков Сергей Прокофьевич (1910 -1997). Заведующий отделом Всесоюзного научно-исследовательского и проектного института искусственного волокна. 14 января 1983 г. За большие заслуги в развитии химической науки и многолетнюю научную деятельность. В 1934 г. окончил Военно-химическую академию имени К.Е.Ворошилова в Москве.

46. Разуваев Григорий Алексеевич (1895 -1989). Заведующий лабораторией стабилизации полимеров АН СССР, заведующий кафедрой органической химии Горьковского государственного университета имени Н.И.Лобачевского. 13 марта 1969 г. За большие заслуги в развитии советской науки. В 1924 г. начал работать в военно-химическом управлении. С 1925 г. он заведовал одной из лабораторий Военно-технической академии, где изучал химию отравляющих веществ, читал курс химии отравляющих веществ в Военно-технической академии.

47. Степанов Владимир Иванович (1922-1987). Бригадир колхоза имени Ленина Тираспольского района Молдавской ССР. 15 февраля 1957 г. За выдающиеся успехи, достигнутые в деле подъёма всех отраслей сельского хозяйства, широкое применение достижений науки и передового опыта в сельскохозяйственном производстве, получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур и повышение продуктивности общественного животноводства. Во время Великой Отечественной войны служил химиком 6-й отдельной гвардейской роты химзащиты в составе 10-й гвардейской воздушно-десантной Криворожской Краснознамённой дивизии.

48. Белоусов Иван Семёнович (1922 - ?). Токарь завода «Баррикады» Министерства оборонной промышленности СССР, город Волгоград. 28 июля 1966 г. За выдающиеся заслуги в выполнении плана 1959-1965 г. и создании новой техники. Участник Великой Отечественной войны с августа 1942 г. Ш офёр 25-го отдельного огнемётного батальона 120-й стрелковой дивизии.

49. Глушков Пётр Васильевич (1923-1994). Бригадир электролизников Пышминского медеэлектролитного завода Свердловского совнархоза, город Верхняя Пышма Свердловской области. 9 июня 1961 г. За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития цветной металлургии. В армии с июня 1942 г. Служил в 9-м отдельном батальоне химзащиты (в Уральском военном округе).

50. Соседков Степан Андреевич (1910-1979). Председатель колхоза имени Карла Маркса Пышминского района Свердловской области. 8 марта 1958 г. За выдающиеся успехи, достигнутые в увеличении производства молока и мяса и сдачи государству сельскохозяйственных продуктов. В 1944 г. был ездовым взвода химзащиты 1345-го полка 399-й стрелковой дивизии.

51. Вовк Яков Кононович (1916 - ?). Комбайнёр Сигнаевской МТС Шполянского района Черкасской области. 26 августа1958 г. За достигнутые успехи передовика сельского хозяйства Украинской ССР. Воевал химиком взвода химической защиты 248-го стрелкового полка 31-й стрелковой дивизии 52-й армии.

52. Первухин Михаил Георгиевич (1904 — 1978). Советский государственный, политический и военный деятель, генерал-лейтенант инженерно-технической службы. 29 октября 1949 г. «За исключительные заслуги перед государством при выполнении специального задания». С 2 августа 1941 г. — уполномоченный Государственного Комитета Обороны по Управлению военно-химической защиты РККА, одновременно занимался оснащением РККА средствами химической защиты.

53. Аязбаев Габден Утегенович (1899 — 1969). Директор овцеводческого совхоза «Джурунский» Министерства совхозов СССР, Темирский район Актюбинской области Казахской ССР. 3 декабря 1949 г. За получение высокой продуктивности животноводства в 1948 году при выполнении совхозами плана сдачи государству продуктов животноводства и полеводства и выполнении государственного плана развития животноводства по всем видам скота. К концу войны – сержант, химинструктор и парторг 4-й батареи 2-го дивизиона 163-й отдельной гаубичной артиллерийской бригады большой мощности.

54. Лежнин Дмитрий Васильевич (1922 — 2005). Машинист экскаватора управления механизации объединения «Укргазстрой» Министерства газовой промышленности СССР, Киевская область Украинской ССР. 30 марта 1971 г. За выдающиеся заслуги в выполнении заданий пятилетнего плана и достижение высоких технико-экономических показателей. Боевой путь в Великой Отечественной войне прошёл химиком во взводе химической защиты 69-й отдельной морской стрелковой бригады.

55. Павленкович Константин Григорьевич (1917 - 2010) . Шофёр-испытатель Минского автомобильного завода Министерства автомобильной промышленности СССР, Белорусская ССР . 22 августа 1966 г. За особые заслуги в выполнении заданий семилетнего плана, активное участие в создании конструкций и организации массового производства новых машин, достижение высоких производственных показателей. Участник Великой Отечественной войны: занимал должность химического инструктора 1-го стрелкового батальона 164-го стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии.

56. Сагдеев Нагуман Дарзыманович (1914 - ?). Председатель колхоза имени Карла Маркса Ужурского района Красноярского края. 7 января 1948 г. За получение высоких урожаев пшеницы и ржи в 1947 году. Боевой путь прошёл снайпером, истребив более 100 вражеских солдат, затем командиром машины 4-го отдельного батальона химзащиты 13-й армии.

57. Иванов Василий Васильевич (1920 — после 1985 ?). Бригадир вальцовщиков Ленинградского сталепрокатного завода Министерства чёрной металлургии СССР. 22 марта 1966 г. За выдающиеся заслуги, достигнутые в развитии чёрной металлургии. Служил котельным машинистом и химистом на линкоре «Марат».

58. Хлопин Виталий Григорьевич (1890 – 1950). Ученый-физик, директор Радиевого института Академии наук СССР, председатель специального комитета по урановой проблеме при Президиуме АН СССР, академик АН СССР. 29 октября 1949 г. «За исключительные заслуги перед государством при выполнении специального задания». В 1915-1916 гг. в химическом комитете при Главном артиллерийском управлении и Центральной научно-технической лаборатории Военного ведомства занимался разработкой методов получения платины, исследованием газов, используемых в военных целях. 1915-1916 — по предложению Химического Комитета при ГАУ ведёт экспериментальные работы по получению продуктов военно-химического значения (некоторых удушающих средств), 1916 — осенью В.Г. Хлопин Военно-Химическим Комитетом командирован как химик-специалист в качестве начальника санитарной и эвакуационной части в составе «Урмийской Экспедиции по обследованию борнокислых источников Карской области и района Урмийского озера».

59. Шубников Алексей Васильевич (1887—1970). Российский и советский учёный-кристаллограф, кристаллофизик. Академик АН СССР. 28 марта 1967 г. За выдающиеся заслуги в развитии советской науки и в связи с восьмидесятилетием со дня рождения. После серьезного ранения, переведен на нестроевую службу на один из военных заводов. С 1915 года – войсковой химик, инспектор на содовом заводе «Любимов, Сольве и К°» в Екатеринославской губернии.

60. Басников Василий Сергеевич (1914 — 1997). Председатель колхоза имени XXI съезда КПСС Бабаевского района Вологодской области. 8 апреля 1971 г. За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства. После окончания офицерских курсов в 1943 году дальнейший боевой путь прошёл командиром взвода химической защиты 81-го стрелкового Краснознамённого полка 54-й стрелковой дивизии.

61. Черепов Борис Михайлович (1905 - ?). Старший агроном зернового совхоза имени 18 партсъезда Министерства совхозов СССР, Тельмановский район Сталинской области, Украинская ССР. 14 мая 1949 г. За получение высоких урожаев пшеницы в 1948 году. Боевой путь прошёл в составе 416-й стрелковой дивизии ездовым транспортной роты, после ранения метеорологом-наблюдателем 223-й отдельной роты химической защиты.

62. Гогин Виктор Фёдорович (1906-1984). Директор Лисичанского химического комбината. 28 мая 1966 г. За выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана по увеличению выпуска химической продукции и достижение высоких показателей в работе. Окончил Ленинградский технологический институт в 1930 г. и направлен для прохождения военно-производственной службы на Юзовский азотный завод.

63. Смирнов Ефим Иванович (1904 — 1989). Начальник 15-го управления Генерального штаба Вооружённых Сил СССР, доктор медицинских наук, профессор, академик Академии медицинских наук СССР, генерал-полковник медицинской службы. 21 февраля 1978 г. За заслуги в развитии советской военной медицины, большой вклад в дело медицинского обеспечения боевых действий войск в годы Великой Отечественной войны и в связи с шестидесятилетием Советской Армии. С ноября 1960 года – начальник 15-го управления Генерального штаба Вооружённых сил СССР.

64. Яковлев Владимир Васильевич (1925 - ?). Бригадир каменщиков передвижной механизированной колонны №1195 треста «Вологдасельстрой».

4 марта 1976 г. За выдающиеся успехи, достигнутые в выполнении заданий девятой пятилетки. 18 сентября 1943 г. был тяжело ранен. После излечения дальнейший боевой путь прошёл инструктором химической службы в составе 156-я тяжёлой гаубичной артиллерийской бригады.

65. Катасонов Андрей Дмитриевич (1913 -?). Мастер по сложным работам Карабулакской конторы разведочного бурения объединения «Грознефть». 23 мая 1966 г. За выдающиеся заслуги в выполнении заданий семилетнего плана по добыче нефти и достижение высоких технико-экономических показателей в работе. В августе 1941 г. был тяжело ранен. После излечения старший сержант Катасонов повторно был призван в сентябре 1943 г. и дальнейшую службу проходил химинструктором 17-й запасной стрелковой дивизии.

66. Щёлоков Георгий Тимофеевич (1912 — 1966) . Директор совхоза «Пионер» Талицкого района Свердловской области. 8 марта 1958 г. За выдающиеся успехи, достигнутые в увеличении производства молока и мяса и сдачи государству сельскохозяйственных продуктов. В мае 1935 г. призван на действительную военную службу. Окончил военное училище химической защиты. Участник Великой Отечественной войны.

67. Айтуганов Нуркен (1916 -1993). Комбайнёр Черниговской МТС Нуринского района Карагандинской области, Казахская ССР. 11 января1957 г. За особо выдающиеся успехи, достигнутые в работе по освоению целинных и залежных земель, и получение высокого урожая. В марте 1945 г. после излечения направлен в отдельную роту химической защиты 83-й гвардейской стрелковой дивизии, в составе которой завершил боевой путь.

68. Голик Николай Иванович (1913 -?). Директор совхоза «Подгорненский» Луговского района Джамбулской области, Казахская ССР. 8 апреля 1971 г. За выдающиеся успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства и выполнении пятилетнего плана продажи государству продуктов земледелия и животноводства. В 1941 г. поступил в Харьковское военное училище химической защиты, эвакуированное в город Ташкент, которое окончил в июле 1942 г. В 1942-1945 г.г. командовал взводом курсантов этого же училища в Ташкенте.

Воины-химики — полные кавалеры ордена Славы

1. Младший сержант Железников Николай Никифорович (1922-1978). Командир отделения 26-го отдельного огнеметного батальона.

3 ст. - 2 мая 1944 г.

2 ст. - 23 апреля 1945 г.

1 ст. - 29 июня 1945 г.

2. Гвардии старшина Байбородов Иван Петрович (1903-1951). Химинструктор 23-й отдельной гвардейской разведроты, 27-й гвардейской стрелковой дивизии.

3 ст. - 23 марта 1944 г.

2 ст. - 17 марта 1945 г.

1 ст. - 15 мая 1946 г.

3. Сержант Мартынов Михаил Максимович (1921-1994). Командир отделения 26-го отдельного огнеметного батальона.

3 ст. - 3 ноября 1944 г.

2 ст. - 10 января 1945 г.

1 ст. - 15 мая 1946 г.

4. Старший сержант Симоненко Павел Кондратьевич (1915-1980). Химинструктор 60-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона 12-я Мелитопольская Краснознаменная ордена Суворова штурмовая инженерно-саперная бригада резерва Верховного Главнокомандования. В 1968 г. отменен приказ о награждении орденом Славы 3-й степени от 16 июня 1944 года.

3 ст. - 22 мая 1944 г. 16 июня 1944 г., 21 января 1945 г.

2 ст. - 16 ноября 1945 г.

1 ст. - 7 июня 1968 г. (перенаграждение).

5. Старшина Брюхов Иван Дмитриевич (1918-2004). Командир отделения 26-го отдельного огнемётного батальона, 339-я стрелковая дивизия, 1-я гвардейская армия.

3 ст. - 26 декабря 1943 г.

2 ст. - 23 апреля 1945 г.

1 ст. - 29 июня 1945 г.

6. Старший сержант Учаев Леонид Иванович (1915-1966). В апреле 1942 г. призван в Красную Армию, был писарем в 82-й отдельной роте химзащиты. С 1943 г. - командир отделения химической разведки.

3 ст. - 1 апреля 1944 г.

2 ст. - 12 июля 1944 г.

1 ст. - 31 мая 1945 г.

7. Сержант Овсянкин Петр Максимович (1925-2015). Командир отделения 19-го отдельного огнемётного Лодзинского батальона, 8-я гвардейская армия.

3 ст. - 7 сентября 1944 г.

2 ст. - 17 марта 1945 г.

1 ст. - 15 мая 1946 г.

8. Младший сержант Пантелеев Василий Лаврентьевич (1923-1992). Командир огневой точки 13-го отдельного моторизированного противотанкового огнеметного батальона 16-го гвардейского стрелкового корпуса 11-й гвардейской армии.

3 ст. - 26 сентября 1944 г.

2 ст. - 14 марта 1945 г., 3 марта 1945 г.

1 ст. - 12 марта 1980 г. (перенаграждение).

9. Старшина Магомедов Хизри Магомедович (1919-1994). Командир отделения 19-го отдельного огнемётного Лодзинского Краснознамённого батальона 8-й гвардейской армии.

3 ст. - 7 сентября 1944 г.

2 ст. - 29 марта 1945 г.

1 ст. - 31 мая 1945 г.

10. Гвардии старший сержант Калёнов Пётр Николаевич (1920-1996). Помощник командира взвода 179-й отдельной роты ранцевых огнемётов, 15-й стрелковый корпус, 60-я армия.

3 ст. - 31 октября 1944 г.

10 марта 1945 г.

2 ст. - 21 мая 1945 г.

1 ст. - 20 декабря 1951 г. (перенаграждение)

11. Красноармеец Морозов Александр Климентьевич (1906-1994). Огнемётчик 178-й отдельной роты ранцевых огнеметов.

3 ст. - 12 августа 1944 г.

14 октября 1944 г.

21 апреля 1945 г.

2 ст. 1 ст. - 19 августа 1955 г. (перенаграждение)

12. Сержант Мищенко Григорий Антонович (1922-1991). Командир отделения 26-го отдельного огнемётного батальона, 1-я гвардейская армия. Ранее в 1943 году воевал в составе 70-й отдельной фугасно-огнемётной роты.

3 ст. - 31 января 1944 г.

2 ст. - 10 января 1945 г.

1 ст. - 15 мая 1946 г.

13. Старший сержант Горшколепов Иван Семёнович (1923 — 2021). Химинструктор батареи 19-го артиллерийского полка, 26-я стрелковая Сталинская дважды Краснознамённая, ордена Суворова 2-й степени дивизия, 43-я армия.

3ст. - 16 сентября 1944 г.

2 ст. - 21 марта 1945 г.

1 ст. - 29 июня 1945 г.

14. Сержант Трунов Александр Михайлович (1913-1972) . Весь боевой путь от города Старая Русса (Новгородская область) до Берлина прошел в огнеметных частях. Начинал рядовым в 4-й отдельной фугсно-огнеметной роте на Северо-Западном фонте. В сентябре 1943 года рота был обращена на формирование 10-го отдельного огнеметного батальона, через несколько месяцев переформированного в 10-й отдельный моторизованный противотанковый огнеметный батальон.

Командир отделения 10-го отдельного моторизованного противотанково-огнеметного батальона, 23-я ударная армия. 20 декабря 1951 г. приказ от 30 мая 1945 г. был отменен.

3 ст. - 21 декабря 1944 г.

2 ст. - 9 апреля 1945 г., 30 мая 1945 г.

1 ст. - 20 декабря 1951 г. (перенаграждение).

15. Старшина Фесик Пётр Никитович (1922-1994). Командир отделения взвода химической защиты 1050-го стрелкового полка, 301-я стрелковая дивизия, 5-я ударная армия.

3 ст. - 5 сентября 1944 г.

2 ст. - 31 марта 1945 г.

1 ст. - 15 мая 1946 г.

16. Сержант Тангматов Абдухол (р. 1922 ). Наводчик станкового пулемёта 1-го отдельного моторизованного противотанкового огнемётного батальона, 60-я армия, 1-й Украинский фронт.

3 ст. - 4 сентября 1944 г .

2 ст. - 4 мая 1945 г., 27 мая 1945 г.

1 ст. - 27 марта 1965 г. (перенаграждение).

17. Сержант Петров Виктор Петрович (1924 -1985).Командир пулеметного отделения 1-го отдельного моторизованного противотанкового огнеметного батальона, 60-я армия, 1-й Украинский фронт.

3 ст. - 4 апреля 1944 г.

2 ст. - 4 сентября 1944 г.

1 ст. - 15 мая 1946 г.

18. Гвардии старший сержант Ерохин Георгий Алексеевич (1907-1986). Командир химического взвода 54-го гвардейского кавалерийского полка 14-й гвардейской кавалерийской дивизии 7-го гвардейского кавалерийского корпуса.

3 ст. - 3 марта 1944 г.

2 ст. - 26 апреля 1944 г.

1 ст. - 24 марта 1945 г.

19. Младший сержант Зинченко Павел Михайлович (1922-1984). Химический инструктор минометной батареи 936-го Краснознаменного ордена Суворова стрелкового полка П.М.Зинченко выполнял обязанности заряжающего в минометном расчете.

3 ст. - 3 сентября 1944 г.

2 ст. - 9 марта 1945 г.

1 ст.- 27 июня 1945 г.

20. Гвардии сержант Лебедев Фома Михайлович (1921-1989). С октября 1940 г. походил службу в Забайкальском военном округе,. Окончил окружную школу химических инструкторов. Здесь встретил начало Великой Отечественной войны.

3 ст.- 15 февраля 1944 г.

2 ст.- 22 января 1945 г.

1 ст.- 15 мая 1946 г.

21. Гвардии старшина Мальцев Пётр Спиридонович (1923 — 1970). После войны продолжал службу в Советской Армии: химик-инструктор стрелкового батальона.

3 ст. - 25 июля 1944 г .

2 ст. - 19 декабря 1944 г.

1 ст. - 29 июня 1945 г.

Полные кавалеры Ордена Трудовая Слава

1. Поляков Александр Петрович (1937 – 2000). 3 ст. 21 апреля 1975 г. 2 ст. 31 марта 1981 г. 1 ст. 10 июня 1986 г. Проходил срочную службу дозиметристом в химических войсках Советской армии.

Герои РФ войск РХБЗ

1. Генерал-майор Махлай Александр Александрович, 1944г.р.

21 октября 1996 г.

Начальник Вирусологического центра в Сергиевом Посаде.

2. Старший лейтенант Панфилов Илья Борисович, 1973 г.р.

6 марта 1995 г.

Командир огнемётного взвода 1-й отдельной бригады войск радиационной, химической и биологической защиты.

Выпускник Тамбовского высшего военного командного училища химической защиты 1994 г.

3. Старший лейтенант Цацорин Геннадий Васильевич, 1973 г.р.

12 сентября 1996 г.

Командир взвода радиационной и химической разведки.

В 1994 году окончил Костромское высшее военное командное училище химической защиты.

4. Полковник Панфилов Александр Вячеславович, 1959 г.р.

20 декабря 2002 г.

С февраля 2013 года – заместитель генерального директора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований.

5. Рядовой Ланцев Михаил Васильевич, 1978 г р.

7 февраля 2000 г.

Огнемётчик.

6. Сержант Таташвили Владимир Владимирович, 1979 г.р.

24 марта 2000 г.

Командир огнеметного отделения.

7. Вице-адмирал Угрюмов Герман Алексеевич, (1948-2001).

20 декабря 2000 г.

Окончил химический факультет Каспийского высшего военно-морского училища имени С. М. Кирова. С августа 1972 года – дивизионный химик 250-го дивизиона тральщиков 73-й бригады охраны водного района.

8. Гвардии старший лейтенант Постоялко Александр Викторович, 1976 г.р.

22 мая 2000 г.

В августе 2000 — ноябре 2001 года выполнял миротворческую миссию в автономном крае Косово: заместитель командира минометной батареи, начальник штаба базового района, начальник химической службы батальона.

9. Сержант Эпов Евгений Юрьевич, (1988 – 2012).

28 апреля 2012 г., посмертно.

Служил огнемётчиком, командиром штурмового отделения 23-го ОСН «Оберег» ВВ МВД РФ.

10. Старший сержант милиции Воробьёв Вячеслав Михайлович, (род. 1984).

30 марта 2009 г.

Срочную службу проходил в отряде специального назначения «Русь» внутренних войск МВД РФ на должности огнемётчика.

11. Старший лейтенант Соловьёв Андрей Николаевич (род. 1991).

Июль 2022 г.

Командир огнеметного взвода.

12. Лейтенант Курбатов Иван Петрович (1919 – 1941).

16 ноября 1998 г.

В 1939 году окончил Калининское военное училище химзащиты.

Спустя 57 лет за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне, присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

13. Капитан Бачериков Сергей Олегович (род. 1988 г.).

21 октября 2022 г.

Командир сводной огнемётной роты 27-й отдельной бригады радиационной, химической и биологической защиты Западного военного округа.

14. Усачёв Юрий Владимирович (род. 1957 г.).

18 августа 1994 г .

В 1976—1978 годах служил срочную службу в Советской Армии, сержант, командир отделения в химических войсках в Группе советских войск в Германии.

Лётчик-космонавт.

15. Гвардии полковник Иванов Денис Евгеньевич (1981-2023).

18 июля 2023 г. (посмертно).

Командир 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 2-го гвардейского армейского корпуса 8-й гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.

В 2003 г. окончил Тамбовский филиал Военного университета радиационной, химической и биологической защиты.

16. Старший лейтенант Журавлев Владислав Николаевич (род. 1997 г.).

2023 г.

Командир огнеметной роты, окончил Костромскую Военную академию войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) и инженерных войск имени Маршала Советского Союза С.К.Тимошенко.

17. Старший лейтенант Беликов Виталий Вячеславович ( р.2000 г.). 23сентября 2023 г. Командир тяжёлого огнемётного взвода тяжёлой огнемётной роты 1-й мобильной бригады радиационной, химической и биологической защиты.

18. Гвардии старший лейтенант Чулдум-оол Чалым Сюндюпович ( р. 1987 г.). Март 2024 г. Командир огнемётного взвода мотострелкового батальона 55-й гвардейской бригады.

19. Гвардии капитан ВАЩЕЛИН Владислав Евгеньевич. Командир мотострелкового батальона. Февраль 2025 г. Выпускник военной академии войск РХБЗ.

Герой труда РФ

1. Зюганов Геннадий Андреевич ( р. 1944 г.). Советский и российский политический деятель. Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации всех созывов от КПРФ. 26 июня 2024 г. За большие заслуги в развитии российской государственности, становлении гражданского общества и многолетнюю плодотворную трудовую деятельность. В 1963—1966 г.г. проходил срочную службу во взводе радиационной и химической разведки Группы советских войск в Германии, а также в химических войсках в Белоруссии и Челябинской области.

Герой РФ и Герой Труда РФ

Генерал-лейтенант Кириллов Игорь Анатольевич (1970 -2024).

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил Российской Федерации.

16 августа 2021 г.

За особые трудовые заслуги, самоотверженность и профессионализм, проявленный при выполнении важных государственных задач.

Посмертно присвоено звание Герой РФ, декабрь 2024 г.

Гулый Максим Федотович (1905 -2007)

Известный учёный, один из основателей советской биохимии, профессор, академик АН УССР, доктор биологических наук, заслуженный деятель науки УССР.

За выдающиеся заслуги перед советским государством в развитии науки, научную и общественную деятельность удостоен высших государственных наград. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, Сталинской премией третьей степени, двумя Государственными премиями УССР в области науки и техники. По случаю 100-летия со дня рождения удостоен звания Героя Украины.

Максим Федотович Гулый был участником Великой Отечественной войны.

В конце октября 1941 года по телеграмме из Москвы отозван с передовой. С октября 1941 года до 1944 год майор Гулый работал в химической военной лаборатории – сначала в Троицке на Урале, а затем в Москве – над разработкой противоядий (антидотов) от немецких боевых отравляющих веществ. В 1944 году награжден медалью «За трудовую доблесть».

Герой Социалистического Труда Народной Республики Болгария

1. Георгий Пырванов Дамянов (Георгий Белов ) (1892 – 1958).

Государственный и партийный деятель Болгарии, деятель международного коммунистического движения. Полковник Красной армии, генерал-лейтенант Болгарской Народной армии.

Герой Социалистического Труда (НРБ) (1957).

В октябре 1930 – июле 1931 г. учился на Военно-химических академических курсах в Москве. С июля 1931 года служил в Военной академии РККА им. М. В. Фрунзе: преподаватель, затем старший руководитель кафедры химической защиты.

Лишенные звания Героя Советского Союза

1. Старший лейтенант Полоз Пётр Варнавович (1913 -1963).

Командир авиаэскадрильи 69-го истребительного авиационного полка (Отдельная Приморская армия).

10 февраля 1942 г.

За мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками. В 1939 г. начальник хим. службы авиационной эскадрильи 70-го истребительного авиаполка.

За убийство двух человек приговорён к расстрелу и в 1963 г. лишён звания Героя и других наград.

2. Старший сержант Морозов Александр Семёнович (1926 – 1991).

Помощник командира взвода 383-й отдельной разведывательной роты 264-й стрелковой дивизии.

31 мая 1945 г.

За образцовое выполнение заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленые при этом мужество и героизм. В 1947 году старший сержант Александр Морозов был писарем-каптенариусом 33-й отдельной роты химзащиты.

У казом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1950 г. за проступки, порочащие звание орденоносца, лишен звания Героя Советского Союза и наград.

3. Красноармеец Меснянкин Пётр Константинович (1919 — 1993).

Командир орудия 1285-го стрелкового полка 60-й стрелковой дивизии 18-го стрелкового корпуса 65-й армии Центрального фронта.

30 октября 1943 г.

За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм. В мае 1943 года Меснянкин находился в 401-й отдельной роте химзащиты 322-й стрелковой дивизии 60-й армии Центрального фронта.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1949 года за действия, несовместимые со званием орденоносца, Меснянкин Пётр Константинович лишён звания Героя Советского Союза и всех государственных наград.

Данный список актуален на май 2025 года. Поисковики постоянно дополняют его новыми именами Героев из числа воинов-химиков.

Составил Николай Талызин

май 2025 г.