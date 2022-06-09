В Великобритании обнаружили останки крупнейшего динозавра Европы времен мезозоя

В Великобритании на острове Уайт обнаружили окаменелые останки ранее неизвестного спинозавра. Ученые утверждают, что эти ящеры были длиннее и больше всех хищных видов Европы времен мезозойской эры, сообщает PeerJ.

В ходе раскопок в юго-западной части острова были обнаружены несколько позвонков, а также фрагменты ребер, костей таза и конечностей крупного динозавра из числа теропод, двуногих хищных ящеров. Анализ обнаруженных останков показал, что они принадлежали ранее неизвестному виду особо крупного спинозавра.

«Этот динозавр был настоящим гигантом - его длина превышала 10 метров, а масса составляла несколько тонн. По всей видимости, этот вид спинозавров - крупнейший хищный ящер Европы, чьи останки были обнаружены учеными за все время существования цивилизации», - отметил сотрудник Саутгемптоновского университета Крис Баркер.

На острове Уайт ранее уже не раз находили окаменелые отпечатки костей нескольких видов спинозавров. Несмотря на найденное большое число останков этого вида, ученые до сих пор точно не определили, где он появился, как питался и умели ли его представители нырять, как крокодилы. Однако многие исследователи полагают, что изначально эти ящеры появились в Европе, а затем распространились по другим континентам. Находка, по мнению ученых, может доказывать, что западная Европа была одним из главных центров эволюции этих хищников.

Обложка: wikipedia.org