В Судаке открылся рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем»

В Судаке открылся двадцать первый рыцарский фестиваль «Генуэзский шлем». В первый день мероприятие посетили порядка 250 участников. Рыцарские турниры будут проводиться 5-7, 12-14 и 19-21 августа.

«В прошлом году нам не удалось провести фестиваль из-за пандемии. В 2020 году мы успели провести его, а в 2021 году уже не смогли. Сегодня в первом блоке фестиваля у нас состоялся международный кубок "Донжона" - это турнир по полноконтактным средневековым боям, это из нового совсем. А в целом у нас типовая программа», - рассказал член оргкомитета Павел Шепаревич.

Он добавил, что организаторы подготовили презентацию крупных приключенческих турниров в стиле "Игры престолов", в которых примут участие свыше 600 человек. Они пройдут 1-7 мая 2023 года под Симферополем.

Обложка: krymea.ru