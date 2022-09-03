В России и за рубежом 3 сентября пройдет акция «Диктант Победы»

Приуроченная ко Дню празднования окончания Второй мировой войны международная просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы» пройдет 3 сентября на 17,5 тыс. площадках в России и за рубежом. Мероприятие проводится уже в четвертый раз.

Принять участие в «Диктанте Победы» может любой желающий. Центральной площадкой акции станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве.

«Участникам предстоит ответить на вопросы теста по истории Великой Отечественной войны. В рамках мероприятия в Музее Победы пройдет телемост с региональными площадками проведения "Диктанта Победы". К участникам акции также обратятся члены оргкомитета "Наша Победа" и почетные гости», - сообщили в музее.

Проверить знания можно и онлайн на сайте диктантпобеды.рф . Иностранцы смогут ответить на вопросы теста на английском, испанском, французском или китайском языках. Победители получат памятные дипломы и ценные призы. Также их пригласят в качестве почетных гостей на Парад Победы 9 мая на Красной Площади в Москве. Абитуриенты, которые успешно справились с «Диктантом Победы», получат при поступлении в вуз дополнительные баллы, передает ТАСС.

Обложка: Минпросвещения РФ