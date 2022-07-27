В Киргизии обнаружены могильники, предположительно, VIII-IV веков до н. э
В Киргизии сотрудники строительной компании в ходе работ по прокладке железнодорожного полотна в Иссык-Кульской области обнаружили захоронение, которое могло принадлежать древним скифам. Теперь находку, которая могла появиться в этой местности в VIII-IV веках до н. э., изучат археологи.
Минкульт Киргизии признал найденные курганы объектом историко-культурного наследия и памятником археологии. Ученые уже начали исследование могильника, работы продлятся два месяца. Финансирование раскопок взяло на себя предприятие "Киргизские железные дороги", сообщает информационное агентство Кабар.
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