В Киргизии обнаружены могильники, предположительно, VIII-IV веков до н. э

В Киргизии сотрудники строительной компании в ходе работ по прокладке железнодорожного полотна в Иссык-Кульской области обнаружили захоронение, которое могло принадлежать древним скифам. Теперь находку, которая могла появиться в этой местности в VIII-IV веках до н. э., изучат археологи.

Минкульт Киргизии признал найденные курганы объектом историко-культурного наследия и памятником археологии. Ученые уже начали исследование могильника, работы продлятся два месяца. Финансирование раскопок взяло на себя предприятие "Киргизские железные дороги", сообщает информационное агентство Кабар.

Обложка: shutterstock.com