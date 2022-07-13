В Херсоне окончательно демонтируют украинский памятник "небесной сотне"

На главной площади Херсона демонтировали последнюю часть памятника "небесной сотне", представлявшую из себя высокий металлический шест с гербом Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерину Губареву.

В апреле жители освобожденных территорий демонтировали другие части памятника - флаг Евросоюза и фотографии прозападных активистов, погибших на Майдане во время госпереворота в Киеве.

"В Херсоне наконец-то окончательно демонтируют уродливый "памятник небесной сотне". Националисты в 2014-м году снесли памятник Ленину и установили флагшток со своим флагом. Отныне место на постаменте пока вакантно", - написала Губарева.

Она также опубликовала фотографию, судя по которой шест демонтируют при помощи строительной техники.

В военно-гражданской администрации также сообщили о планах установить на постамент памятник основательнице города.

"На этом месте будет стоять Екатерина II. Скульпторы представят свои проекты, и лучший памятник будет установлен на площади", - отметили в пресс-службе.

Обложка: telegram-канал Екатерины Губаревой