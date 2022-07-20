В форуме "Ржевская битва: Вахта памяти" приняли участие более 700 человек

Свыше 700 человек приняли участие во всероссийском молодежном военно-историческом поисковом форуме "Ржевская битва: Вахта памяти". Мероприятие стартовало 20 июля, оно приурочено к 80-летию сражения.

Форум проводится на территории военно-патриотического лагеря имени Ф.М. Охлопкова в деревне Кокошкино Ржевского района, он продлится до 2 августа. «Образовательная программа направлена на изучение истории Великой Отечественной войны и разделена на практическую и теоретическую составляющие», - рассказали в правительстве региона.

Участники форума смогут посетить лекции по истории войны, тренинги по социальному проектированию, грантовый конкурс Росмолодежи и мастер-классы по технике безопасности в ходе поисковых работ. Кроме того, они побывают на местах сражений Красной армии на Калининском фронте, проведут поисковые экспедиции и реконструкцию боев времен войны.

Обложка: tvtver.ru