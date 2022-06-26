Ученые смогли расшифровать надпись на древнем надгробии, которое нашли в центре Москвы
Специалисты Института археологии РАН изучили старинную плиту, найденную в Москве во время прокладки коммуникаций в Большом Гнездниковском переулке. Ученые выяснили, что находка является частью захоронения умершей в 1702 году Марии, дочери стольника Семена Федоровича Плещеева.
Надпись на плите гласит: «В лето от сотворения мира 7211-е, а от Рождества Христова год 1702-й, ноября 6-го числа, во 2-й четверти 6-го часа ночи, на память святого отца нашего Павла архиепископа Константинопольского исповедника преставилась раба Божия ближнего стольника Симеона Федоровича Плещеева дочь девица Мария Симеоновна от рождения своего на 19-м году».
Находка была передана в Музей Москвы, передает «Родина» со ссылкой на столичный Департамент культурного наследия.
Обложка: mos.ru
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