Ученые смогли расшифровать надпись на древнем надгробии, которое нашли в центре Москвы

Специалисты Института археологии РАН изучили старинную плиту, найденную в Москве во время прокладки коммуникаций в Большом Гнездниковском переулке. Ученые выяснили, что находка является частью захоронения умершей в 1702 году Марии, дочери стольника Семена Федоровича Плещеева.

Надпись на плите гласит: «В лето от сотворения мира 7211-е, а от Рождества Христова год 1702-й, ноября 6-го числа, во 2-й четверти 6-го часа ночи, на память святого отца нашего Павла архиепископа Константинопольского исповедника преставилась раба Божия ближнего стольника Симеона Федоровича Плещеева дочь девица Мария Симеоновна от рождения своего на 19-м году».

Находка была передана в Музей Москвы, передает «Родина» со ссылкой на столичный Департамент культурного наследия.

Обложка: mos.ru