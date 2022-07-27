Швеция отказалась отдавать Польше украденную реликвию XVII века
Швеция отказалась возвращать Польше старинный сборник документов, который был украден во время шведского вторжения в 1655-1660 годах. Книга является первым печатным собранием юридических документов Польского королевства.
Сборник был издан в 1506 году и назван «Статут Лаского» - в честь канцлера Польши Яна Лаского.
Депутаты партии «Шведские демократы» обратились к главе МИД королевства Анн Линде с просьбой вернуть реликвию Варшаве, но получили отказ, передает радиостанция RMF24. «Военные трофеи XVII века в соответствии с современным международным правом являются законной добычей», - заявила Линде. Она также подчеркнула, что «может быть трудно выяснить, какому государству или особе следовало бы передать объект».
Обложка: piqsels.com
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