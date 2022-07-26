Реконструкцию Ханского дворца в Крыму планируют завершить в ноябре 2023 года
Подрядчик реконструкции объектов Ханского дворца в Бахчисарае планирует завершить работы в ноябре 2023 года. Об этом сообщил во вторник глава Крыма Сергей Аксенов.
"Реконструкцию объектов Ханского дворца в Бахчисарае подрядчик планирует закончить в ноябре 2023 года. На данный момент к работам привлечено достаточное число людей и техники. Это уникальный объект, замечательный памятник истории. Наша задача - сохранить и преумножить для будущих поколений богатое культурное наследие Крыма", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, при реконструкции планируется восстановить объекты единственного в мире образца крымско-татарской дворцовой архитектуры, приблизив их облик к оригинальному виду. "Некоторые экспозиции не были открыты уже более 30-40 лет, то есть прогнившие", - добавил Аксенов.
Обложка: glava.rk.gov.ru
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